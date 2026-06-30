पेट्रोलच्या खर्चाला करा रामराम! इलेक्ट्रिक बाईक खरेदीवर मिळणार ३०,००० रुपयांपर्यंतचा फायदा; अशी आहे आकर्षक ऑफर

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या उपक्रमाचा लाभ घेणारे ग्राहक मोटारसायकल खरेदीवर ३०,००० रुपयांपर्यंतचे फायदे मिळवू शकतात. यासाठी त्यांना त्यांच्या सध्याच्या दुचाकीच्या वापराचा इतिहास आणि वाहन चालवण्याच्या सवयींविषयी माहिती द्यावी लागेल. ग्राहकांना हा लाभ त्यांच्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांनी कापलेल्या एकूण अंतराच्या आधारावर मिळेल. यामुळे ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहनांचा सर्वात मोठा फायदा स्वतः अनुभवता येईल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरामुळे इंधनाची बचत होते. त्याचबरोबर, ही वाहने उत्कृष्ट कामगिरीही करतात. कंपनीने सांगितले की, आता प्रवासाचा एक आधुनिक पर्याय उपलब्ध आहे, जो अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, विश्वसनीय सेवा आणि प्रवासाचा सुखद अनुभव हे सर्व परवडणाऱ्या दरात देतो. (फोटो सौजन्य: Ultraviolette)
या नवीन उपक्रमाविषयी माहिती देताना ‘अल्ट्राव्हायोलेट’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सह-संस्थापक नारायण सुब्रमण्यम म्हणाले, “गेल्या काही वर्षांपासून देशभरात पेट्रोलचे वाढते दर ही चिंतेची बाब ठरली आहे. तरीही, ग्राहकांचे इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. आमचा असा विश्वास आहे की, इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याच्या दिशेने होणाऱ्या या बदलाला व्यावहारिक उपायांची जोड मिळायला हवी. या उपाययोजनांमुळे वाहन खरेदीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि फायदेशीर होईल.
नारायण सुब्रमण्यम पुढे म्हणाले की, हा उपक्रम इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीबाबतचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे क्रांतिकारी ध्येयधोरण आणि दृष्टीकोन यांच्याशी सुसंगत आहे. या उपक्रमाद्वारे, आम्ही देशभरातील दुचाकी खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना सक्षम करत आहोत, ज्यामुळे त्यांना या बदलाचा आत्मविश्वासाने स्वीकार करणे शक्य होईल. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या वाहनाचा दैनंदिन चालवण्याचा खर्च कमी करता येईल. शिवाय, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे प्रवास सुखकर होईल. देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा विकास होत असताना, दुचाकीस्वारांसाठीही हे स्थित्यंतर सोपे आणि फायदेशीर ठरावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
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उत्पादन प्रक्रियेतील नाविन्य, किरकोळ विक्री नेटवर्कचा विस्तार, वाढता ग्राहकवर्ग आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमधील भक्कम उपस्थिती यांच्या जोरावर, ‘अल्ट्राव्हायोलेट’ने देशातील आघाडीच्या इलेक्ट्रिक वाहन ब्रँड्समध्ये आपली एक महत्त्वपूर्ण ओळख निर्माण केली आहे. या क्षेत्रात आपली उपस्थिती वाढवण्यासोबतच, कंपनी ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारी उत्पादने विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, दमदार कामगिरी आणि उत्कृष्ट वापरकर्ता अनुभव यांच्यात योग्य समतोल साधणारी उत्पादने तयार करण्यासाठी कंपनी कटिबद्ध राहील. भविष्यातही नाविन्यपूर्ण आणि उच्च दर्जाची इलेक्ट्रिक वाहने विकसित करण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातील.