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‘परिवहन’ मोबाईल ॲप आपल्याला कोणकोणत्या सुविधा देते? जाणून घ्या

Updated On: Jun 29, 2026 | 06:42 PM IST
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सारांश

'परिवहन ॲप' वाहनचालकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. याद्वारे प्रवासात असताना जवळील आरटीओ ऑफिस, प्रदूषण नियंत्रण केंद्र शोधणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत थेट मदत मिळवणे सोपे होते. हे ॲप वेळेची बचत करते, कागदपत्रे हरवण्याची भीती दूर करते.

‘परिवहन’ मोबाईल ॲप आपल्याला कोणकोणत्या सुविधा देते? जाणून घ्या
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विस्तार

डिजिटलायझेशनच्या या युगात भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) वाहनचालकांच्या सुविधेसाठी mParivahan (एम-परिवहन) हे अत्यंत उपयुक्त मोबाईल ॲप्लिकेशन उपलब्ध करून दिले आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (RTO) फेऱ्या मारण्यापासून नागरिकांची सुटका करणे आणि सर्व सेवा एकाच छताखाली डिजिटल स्वरूपात देणे, हा या ॲपचा मुख्य उद्देश आहे. ट्रॅफिक पोलिसांनी पकडल्यास कागदपत्रे दाखवण्यापासून ते गाड्यांची माहिती मिळवण्यापर्यंत हे ॲप सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे.

या ॲपद्वारे मिळणाऱ्या प्रमुख सुविधा खालीलप्रमाणे आहेत:

१. डिजिटल ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि आरसी बुक

mParivahan ॲपची सर्वात महत्त्वाची सुविधा म्हणजे यात तुम्ही तुमचे ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि गाड्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र  डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित ठेवू शकता. हे ‘व्हर्च्युअल डॉक्युमेंट्स’ मूळ कागदपत्रांइतकेच कायदेशीररित्या वैध आहेत. त्यामुळे ट्रॅफिक पोलिसांनी अडवल्यास तुम्हाला खिशात किंवा गाडीत कागदपत्रे बाळगण्याची गरज उरत नाही.

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२. गाडीच्या मालकाची आणि वाहनाची माहिती

या ॲपमध्ये कोणत्याही गाडीचा नंबर टाकून तुम्ही त्या वाहनाची संपूर्ण माहिती सेकंदात मिळवू शकता. यामध्ये गाडीच्या मालकाचे नाव, वाहन नोंदणीची तारीख, फिटनेस प्रमाणपत्र, विम्याची  मुदत आणि पीयूसी  कधीपर्यंत वैध आहे, हे घरबसल्या समजते. जुनी किंवा सेकंड हँड गाडी खरेदी करताना ही सुविधा फसवणूक टाळण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते.

३. ई-चलन स्टेटस आणि पेमेंट

तुमच्या गाडीवर ट्रॅफिक पोलिसांचे काही चलन किंवा दंड प्रलंबित आहे का? हे तुम्ही ॲपमध्ये गाडीचा नंबर किंवा लायसन्स नंबर टाकून तपासू शकता. एवढेच नव्हे, तर प्रलंबित असलेला दंड तुम्ही या ॲपवरूनच ऑनलाईन पद्धतीने सुरक्षितपणे भरू शकता.

४. आरटीओ (RTO) सेवा आणि मॉक टेस्ट

ॲपच्या माध्यमातून तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरण , पत्ता बदलणे किंवा डुप्लिकेट लायसन्ससाठी अर्ज करू शकता. तसेच, ज्यांना नवीन ‘लर्निंग लायसन्स’ काढायचे आहे, त्यांच्यासाठी आरटीओ परीक्षेचा सराव करण्यासाठी ‘मॉक टेस्ट’ ची सुविधाही यात उपलब्ध आहे.

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५. जवळच्या सुविधांचा शोध आणि आपत्कालीन मदत

प्रवासात असताना तुमच्या जवळील आरटीओ ऑफिस किंवा प्रदूषण नियंत्रण केंद्र  कुठे आहे, याचा शोध तुम्ही ॲपमधील लोकेशन मॅपद्वारे घेऊ शकता. याशिवाय, अपघाताच्या किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत थेट मदतीसाठी ॲपमध्ये इमर्जन्सी हेल्पलाईन नंबर्स देखील देण्यात आले आहेत.

परिवहनॲप हे प्रत्येक वाहनचालकाच्या मोबाईलमध्ये असणे गरजेचे आहे. यामुळे वेळेची बचत तर होतेच, शिवाय कागदपत्रे हरवण्याची भीतीही राहत नाही. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि कागदविरहित  कारभाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे ॲप भारताच्या परिवहन क्षेत्रातील एक मोठे आणि यशस्वी पाऊल ठरले आहे.

Web Title: M parivahan app facilities provided auto sector

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Published On: Jun 29, 2026 | 06:42 PM

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