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Driving करताना सर्वात मोठा धोका! तुम्हाला तुमच्या कारचा ‘Blind Spot’ माहीत आहे का?

Updated On: Jun 13, 2026 | 06:32 PM IST
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सारांश

सुरक्षित वाहन चालवणे ही केवळ चांगली गाडी असण्याची किंवा तेज रिफ्लेक्सची बाब नाही. अनेकदा अपघात अशा कारणांमुळे होतात जी चालकाच्या नजरेत येत नाहीत. अशीच एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे गाडीचा 'blind spot. म्हणजेच गाडीच्या आसपासचा असा भाग जो 'रिअर-व्ह्यू' किंवा 'साइड' आरशांमध्ये स्पष्टपणे दिसत नाही.

(फोटो सौजन्य - ChatGPT)

(फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार

सुरक्षित वाहन चालवणे ही केवळ चांगली गाडी असण्याची किंवा तेज रिफ्लेक्सची बाब नाही. अनेकदा अपघात अशा कारणांमुळे होतात जी चालकाच्या नजरेत येत नाहीत. अशीच एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे गाडीचा ‘blind spot. म्हणजेच गाडीच्या आसपासचा असा भाग जो ‘रिअर-व्ह्यू’ किंवा ‘साइड’ आरशांमध्ये स्पष्टपणे दिसत नाही. म्हणूनच, लेन बदलताना, ओव्हरटेक करताना किंवा वळण घेताना चालकांना इतर वाहने, दुचाकीस्वार किंवा सायकलस्वार अनेकदा दिसत नाहीत.

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तज्ज्ञांच्या मते, ब्लाईंड स्पॉट्सकडे दुर्लक्ष करणे हे रस्ते अपघातांचे एक प्रमुख कारण आहे. जरी आधुनिक गाड्यांमध्ये विविध सुरक्षा तंत्रज्ञान उपलब्ध असले, तरी चालकाची सतर्कता हीच सर्वात महत्त्वाची असते. जर तुम्ही नियमितपणे गाडी चालवत असाल, तर ब्लाईंड स्पॉट्सची योग्य माहिती असणे तुमच्या आणि इतरांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे; थोडीशी खबरदारीही एखाद्या मोठ्या अपघाताला रोखू शकते.

blind spot म्हणजे नक्की काय?

प्रत्येक गाडीमध्ये असे काही भाग असतात जे चालकाच्या थेट नजरेच्या किंवा आरशांच्या कक्षेत येत नाहीत; अशा भागांना ‘ब्लाईंड स्पॉट’ असे म्हणतात. साधारणपणे, हे भाग गाडीच्या बाजूला आणि मागील बाजूस असतात. जेव्हा एखादी मोटारसायकल, कार किंवा इतर वाहन या क्षेत्रात येते, तेव्हा ते चालकाला दिसत नाही. ही परिस्थिती मोठा धोका निर्माण करते. उदाहरणार्थ, जर एखादे वाहन तुमच्या ब्लाईंड स्पॉटमध्ये असेल आणि तुम्ही त्याच वेळी लेन बदलण्याचा प्रयत्न केला, तर धडक होण्याची शक्यता वाढते.
महामार्गांवर, जिथे वाहने वेगाने धावतात, तिथे हा धोका अधिक असतो. त्यामुळे, केवळ आरशांवर अवलंबून राहून निर्णय घेणे नेहमीच पुरेसे नसते. तज्ज्ञांचा सल्ला असा आहे की, लेन बदलण्यापूर्वी केवळ आरशांमध्ये पाहणे पुरेसे नाही, तर आजूबाजूची परिस्थिती प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी मान वळवून एकदा नजर टाकणेही आवश्यक आहे.

ब्लाइंड स्पॉट टाळण्यासाठी या सोप्या टिप्स

ब्लाइंड स्पॉट पूर्णपणे नाहीसे करणे अशक्य असले तरी, त्यामुळे निर्माण होणारे धोके लक्षणीयरीत्या कमी केले जाऊ शकतात. पहिली गोष्ट म्हणजे दृश्यमानता वाढवण्यासाठी तुमचे साईड मिरर योग्यरित्या नीट ठेवा; अनेक चालक ते चुकीच्या अँगलमध्ये लावतात, ज्यामुळे ब्लाइंड स्पॉटचे क्षेत्र मोठे होते. याव्यतिरिक्त, लेन बदलण्यापूर्वी नेहमी टर्न सिग्नल वापरा आणि आजूबाजूच्या रहदारीचे काळजीपूर्वक निरीक्षण करा.

या सर्वात महत्त्वाच्या सवयी

नवीन गाड्या आता ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंगसारख्या तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतात, जे चालकाला संभाव्य धोक्यांबद्दल सतर्क करतात. पण केवळ तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहणे योग्य नाही; रस्त्यावर सतर्क राहणे आणि नियमितपणे आपले मिरर तपासणे या सर्वात महत्त्वाच्या सवयी आहेत. तज्ञ यावर जोर देतात की सुरक्षित ड्रायव्हिंगमध्ये केवळ पुढे पाहणेच नव्हे, तर वाहनाच्या सभोवतालच्या परिस्थितीबद्दल जागरूक असणे देखील समाविष्ट आहे. या पातळीवरील जागरूकता रस्त्यावरील तुमची सुरक्षितता मोठ्या प्रमाणात वाढवू शकते.

Web Title: What is car blind spot driving safety tips to avoid road accidents marathi news

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Published On: Jun 13, 2026 | 06:32 PM

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