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Car Discount : कार खरेदीची सुवर्णसंधी! सिट्रोएन कारवर बंपर ऑफर, 1.4 लाखांपर्यंत डिस्काउंट, जाणून घ्या कोणत्या मॉडेलवर किती सूट

Updated On: Jun 13, 2026 | 05:34 PM IST
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सारांश

कार खरेदीचा विचार करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी असून सिट्रोएनच्या विविध कार मॉडेल्सवर तब्बल 1.4 लाख रुपयांपर्यंत डिस्काउंट दिला जात आहे. कंपनीकडून विविध मॉडेल्सवर आकर्षक ऑफर्स जाहीर करण्यात आल्या असून ग्राहकांना मोठी बचत करण्याची संधी मिळणार आहे. कोणत्या मॉडेलवर किती सूट मिळत आहे.

कार खरेदीची सुवर्णसंधी! सिट्रोएन कारवर बंपर ऑफर, 1.4 लाखांपर्यंत डिस्काउंट, जाणून घ्या कोणत्या मॉडेलवर किती सूट

कार खरेदीची सुवर्णसंधी! सिट्रोएन कारवर बंपर ऑफर, 1.4 लाखांपर्यंत डिस्काउंट, जाणून घ्या कोणत्या मॉडेलवर किती सूट

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विस्तार
  • सिट्रोएन कारांवर बंपर ऑफर!
  • 1.4 लाखांपर्यंत डिस्काउंट
  • जाणून घ्या कोणत्या मॉडेलवर किती सूट
फ्रेंच कार उत्पादक सिट्रोएन जून २०२६ मध्ये आपल्या काही गाड्यांवर ₹१.४ लाख पर्यंतचे फायदे देत आहे. ग्राहक ३० जून २०२६ पर्यंत कंपनीच्या गाड्यांवर या फायद्यांचा लाभ घेऊ शकतात. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, या ऑफर्स मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार बदलू शकतात.

कोणत्या गाडीवर ऑफर आहे?

सिट्रोएन भारतात एकूण पाच कार मॉडेल्स विकते, सिट्रोएन सी३, सिट्रोएन ईसी३, सिट्रोएन बॅसाल्ट, सिट्रोएन एअरक्रॉस आणि सिट्रोएन सी५ एअरक्रॉस. यापैकी, ईसी३ वर या महिन्यात कोणतेही फायदे मिळत नाहीत. चला जाणून घेऊया जून २०२६ मध्ये प्रत्येक गाडीवर किती ऑफर आहे.

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सिट्रोएन सी३

ही भारतीय बाजारपेठेतील ब्रँडची एंट्री-लेव्हल हॅचबॅक कार आहे. ही टाटा पंच, टोयोटा टायसर, निसान मॅग्नाइट आणि मारुती फ्रॉन्क्स यांसारख्या गाड्यांशी स्पर्धा करते. कंपनी सध्या C3 वर ₹1.1 लाख पर्यंतचे फायदे देत आहे. या कारची एक्स-शोरूम किंमत सध्या ₹4.99 लाख ते ₹9.60 लाख पर्यंत आहे.

सिट्रोएन एअरक्रॉस

एअरक्रॉस ही ब्रँडची मध्यम आकाराची 7-सीटर SUV आहे. कंपनी जून 2026 पर्यंत या 7-सीटर SUV वर ₹1.4 लाख पर्यंतचे सर्वाधिक फायदे देत आहे. सिट्रोएन एअरक्रॉसची स्पर्धा स्कोडा कुशाक, ह्युंदाई क्रेटा, ग्रँड व्हिटारा आणि टोयोटा हायरायडर यांसारख्या वाहनांशी आहे. तिची एक्स-शोरूम किंमत ₹8.89 लाख ते ₹13.99 लाख पर्यंत आहे.

सिट्रोएन बॅसाल्ट

सिट्रोएन बॅसाल्ट ही एक कूप-SUV आहे. कंपनी या कूप-SUV मॉडेलवर ₹1.4 लाख पर्यंतचे फायदे देत आहे. भारतीय बाजारपेठेत, ही गाडी कर्व्ह, टायगन, टाटा सिएरा आणि किया सेल्टोस यांसारख्या वाहनांशी स्पर्धा करते. देशात याची एक्स-शोरूम किंमत ८.५५ लाख ते १३.७५ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे.

या ऑफर्समध्ये एक्सचेंज बोनस, कॅश डिस्काउंट, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स आणि लॉयल्टी बोनसचा समावेश असू शकतो. विशेषतः कंपनीच्या लोकप्रिय हॅचबॅक आणि SUV मॉडेल्सवर ग्राहकांना मोठा फायदा मिळू शकतो. Citroën C3, Citroën Aircross आणि Citroën Basalt यांसारख्या मॉडेल्सवर आकर्षक सूट दिली जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.

तथापि, सवलतीचे प्रमाण शहर, डीलरशिप, उपलब्ध स्टॉक आणि मॉडेलनुसार बदलू शकते. काही ऑफर्स मर्यादित कालावधीसाठी असण्याची शक्यता असल्याने कार खरेदीपूर्वी जवळच्या अधिकृत डीलरकडून अचूक माहिती घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः जुन्या स्टॉकवरील वाहनांवर अधिक सवलत मिळण्याची शक्यता असल्याने ग्राहकांना मोठी बचत होऊ शकते.

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Web Title: Citroen cars discount up to 1 4 lakh offers on models india news marathi

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Published On: Jun 13, 2026 | 05:34 PM

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