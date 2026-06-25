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ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग कोर्समध्ये नेमके कशाचे शिक्षण दिले जाते? सविस्तरपणे जाणून घ्या

Updated On: Jun 25, 2026 | 06:01 PM IST
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सारांश

ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग कोर्समध्ये विद्यार्थ्यांना प्रामुख्याने वाहनांची रचना, निर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाल्या आणि आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनांचे तांत्रिक शिक्षण दिले जाते. थिअरीसोबतच सॉफ्टवेअर सिम्युलेशन आणि प्रत्यक्ष वर्कशॉप प्रात्यक्षिकांद्वारे भविष्यातील प्रगत व सुरक्षित वाहने विकसित करण्याचे ज्ञान यात मिळते.

ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग कोर्समध्ये नेमके कशाचे शिक्षण दिले जाते? सविस्तरपणे जाणून घ्या
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विस्तार

भारतात वेगाने वाढणाऱ्या वाहन उद्योगामुळे ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग क्षेत्राला मोठी मागणी आहे. हा कोर्स म्हणजे प्रामुख्याने कार, बाईक्स, ट्रक्स आणि इतर वाहनांची रचना, निर्मिती आणि दुरुस्ती यांचे शास्त्र आहे. जर तुम्ही भारतात हा कोर्स (डिप्लोमा किंवा बी.ई./बी.टेक) करत असाल, तर तुम्हाला ४ वर्षांत काय शिकायला मिळेल, याचा हा संक्षिप्त आढावा:

१. कोर मेकॅनिकल आणि व्हेईकल डिझाइन

अभ्यासाच्या सुरुवातीला वाहनांचे मुख्य भाग समजून घ्यावे लागतात. यामध्ये इंटर्नल कम्बशन इंजिन, गियरबॉक्स, क्लच, आणि सस्पेन्शन सिस्टीमचा समावेश असतो. तसेच, कॉम्प्युटर-एडेड डिझाइन आणि ऑटोकॅड सारख्या सॉफ्टवेअरद्वारे वाहनांचे मॉडेल्स कॉम्प्युटरवर कसे डिझाइन करायचे, हे शिकवले जाते.

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२. इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम्स

आधुनिक वाहने केवळ मेकॅनिकल राहिलेली नाहीत, तर ती ‘स्मार्ट’ झाली आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वाहनातील प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेन्सर्स, डॅशबोर्ड सिस्टीम, आणि प्रामुख्याने इलेक्ट्रिक व्हेईकल टेक्नॉलॉजी व बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टीमबद्दल सखोल शिक्षण दिले जाते.

३. व्हेईकल डायनॅमिक्स आणि सेफ्टी

वाहन रस्त्यावर चालताना त्यावर कोणते बल कार्य करतात, याचे गणितीय आणि भौतिकशास्त्रीय शिक्षण म्हणजेच ‘व्हेईकल डायनॅमिक्स’. यासोबतच क्रॅश टेस्टिंग, एअरबॅग्ज, आणि अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम यांसारख्या सुरक्षा प्रणालींचे डिझाइन कसे करायचे, हे शिकवले जाते.

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४. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि प्रॅक्टिकल लॅब्स

थिअरीसोबतच विद्यार्थ्यांना वर्कशॉपमध्ये प्रत्यक्ष इंजिन उघडणे-जोडणे, वेल्डिंग आणि टेस्टिंगचे प्रात्यक्षिक करावे लागते. आजकालच्या डिजिटल युगात कॅटया आणि अन्सिस सारख्या सॉफ्टवेअरवर वाहनांचे सिम्युलेशन करणे हा अभ्यासाचा मुख्य भाग आहे.

महत्त्वाचा कल: सध्या भारतीय ऑटोमोबाईल अभ्यासक्रमात इलेक्ट्रिक वाहने, हायब्रीड इंजिन्स, आणि ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग सिस्टीमवर विशेष भर दिला जात आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, हा कोर्स पूर्ण करताना तुम्ही केवळ गाड्या दुरुस्त करायला शिकत नाही, तर भविष्यातील प्रगत, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक वाहने कशी तयार करायची, याचे संपूर्ण तांत्रिक ज्ञान आत्मसात करता.

Web Title: Whta we get to learn in automobile engineering course

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Published On: Jun 25, 2026 | 06:01 PM

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