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‘ट्रॅव्हल्स बस’ बनतायत प्रवाशांची पहिली पसंती! स्लीपर कोच, इन-बिल्ट वॉशरुम अन् ताजं जेवण सगळं काही प्रवासातच बिना तसदीचं!

Updated On: Jun 25, 2026 | 01:48 PM IST
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सारांश

भारतातील ही नवी ट्रॅव्हल्स बस संस्कृती प्रवाशांना घराबाहेरही घरच्यासारखा आराम आणि पंचतारांकित हॉटेलसारख्या सुविधा देते. रस्ते प्रवासाला वैतागवाणा न ठरवता, त्याला एक आनंददायी अनुभव बनवण्याचे काम या आधुनिक बसेस करत आहेत.

‘ट्रॅव्हल्स बस’ बनतायत प्रवाशांची पहिली पसंती! स्लीपर कोच, इन-बिल्ट वॉशरुम अन् ताजं जेवण सगळं काही प्रवासातच बिना तसदीचं!
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विस्तार

भारतात रस्ते पर्यटनाची व्याख्या आता पूर्णपणे बदलली आहे. पूर्वी लांबच्या प्रवासासाठी केवळ रेल्वेला प्राधान्य दिले जायचे, पण आज आधुनिक आणि अत्याधुनिक सुखसुविधांमुळे खाजगी ‘ट्रॅव्हल्स बसेस’ भारतीय प्रवाशांच्या गळ्यातील ताईत बनल्या आहेत. ही केवळ वाहतुकीची साधने राहिलेली नसून, ती भारतीय पर्यटन संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा आणि लक्झरी भाग बनली आहेत.

ऑटोमोबाईल तंत्रज्ञानाचा अविष्कार

तांत्रिक आणि ऑटोमोबाईल तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने विचार केल्यास, या आधुनिक बसेस म्हणजे अभियांत्रिकीचा एक उत्कृष्ट नमुना आहेत. लांबच्या प्रवासात प्रवाशांना हादरे बसू नयेत आणि प्रवास गुळगुळीत व्हावा यासाठी यामध्ये प्रगत ‘एअर सस्पेन्शन’ प्रणाली वापरली जाते. तसेच, प्रवासादरम्यान इंजिनचा आवाज किंवा बाहेरील गोंगाट आत येऊ नये म्हणून गाड्यांमध्ये विशेष ‘एनव्हीएच’ (Noise, Vibration, and Harshness – NVH) इन्सुलेशन तंत्रज्ञान वापरलेले असते, ज्यामुळे केबिनमध्ये शांतता राहते. वजनाने हलकी पण अत्यंत मजबूत असणारी ‘मल्टी-ॲक्सल’ चेसिस आणि ‘ॲरोडायनॅमिक’ बॉडी यामुळे या बसेस हायवेवर हाय-स्पीडमध्येही पूर्ण नियंत्रण व उत्तम संतुलन राखतात, जे प्रवासाला अधिक सुरक्षित आणि आरामदायी बनवते.

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आरामदायी प्रवास

लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी या बसेसमध्ये आता ‘स्लीपर’ची उत्तम सोय उपलब्ध असते. रेल्वेच्या प्रथम किंवा द्वितीय श्रेणीसारखेच येथे आरामदायी स्वतंत्र केबिन किंवा बर्थ असतात, जिथे प्रवासी रात्रीचा प्रवास आरामात झोपून करू शकतात. प्रवाशांच्या सोयीसाठी मऊ गाद्या, उश्या आणि स्वच्छ चादरी दिल्या जातात. पूर्णपणे AC असलेल्या या बसेसमध्ये प्रत्येक बर्थसाठी स्वतंत्र एसी व्हेंट्स आणि वाचनासाठी लाईट्स असतात. प्रवाशांना प्रवासादरम्यान हॉटेलसारखाच फील यावा, या दृष्टीने या गाड्यांचे इंटेरियर अतिशय उत्कृष्ट आणि दिसायला देखणे असते. यामध्ये मोबाईल चार्जिंग पॉईंट्स आणि मनोरंजनासाठी वैयक्तिक स्क्रीन किंवा वाय-फाय सुविधाही दिली जाते.

वॉशरुमची सुविधा

महामार्गांवरील धावत्या बसेस आता केवळ प्रवासाचे माध्यम नसून आराम आणि अत्याधुनिकतेचे प्रतीक बनल्या आहेत. या बस संस्कृतीतील सर्वात मोठा आणि क्रांतिकारी बदल म्हणजे इन-बिल्ट वॉशरुमची सुविधा. पूर्वी लांबच्या प्रवासात महिला, लहान मुले आणि वृद्धांना हायवेवरील अस्वच्छ ढाब्यांवर जावे लागायचे किंवा बस थांबण्याची वाट पाहावी लागायची. परंतु, आता अनेक आधुनिक स्लीपर बसेसमध्ये आतमध्येच अत्यंत स्वच्छ आणि हायजेनिक टॉयलेट्स उपलब्ध असतात. यामुळे प्रवाशांचा वेळ तर वाचतोच, शिवाय सुरक्षितता आणि स्वच्छतेची पूर्ण हमी मिळते.

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प्रवाशांसाठी जेवणाची सोय

काही खास लांबच्या टुरिस्ट बसेसमध्ये प्रवाशांच्या खाण्यापिण्याची अनोखी सोय केली जाते. हायवेवरील महागड्या आणि अनहायजेनिक अन्नावर अवलंबून राहण्याऐवजी, या टूर बसेस प्रवाशांसाठी स्वतःचे ताजे अन्न आणि जेवण तयार करतात. यासाठी बससोबत किंवा पॅन्ट्री सुविधेत खास शेफ आणि कर्मचारी असतात, जे प्रवाशांना प्रवासादरम्यान गरम नाश्ता, दुपारचे व रात्रीचे शुद्ध जेवण वेळेवर पुरवतात.

थोडक्यात सांगायचे तर, भारतातील ही नवी ट्रॅव्हल्स बस संस्कृती प्रवाशांना घराबाहेरही घरच्यासारखा आराम आणि पंचतारांकित हॉटेलसारख्या सुविधा देते. रस्ते प्रवासाला वैतागवाणा न ठरवता, त्याला एक आनंददायी अनुभव बनवण्याचे काम या आधुनिक बसेस करत आहेत. म्हणूनच, आजचा भारतीय प्रवासी वेळेची बचत आणि उत्तम सुखासाठी या ‘चालत्या-फिरत्या हॉटेल्स’ला पहिली पसंती देत आहे.

Web Title: Travels buses in india taking bigger shape automobile lifestyle news

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Published On: Jun 25, 2026 | 01:48 PM

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