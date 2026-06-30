यामाहा एनमॅक्स १५५ टेक मॅक्सचे डिझाईन पेटंट भारतात दाखल – २०२६ च्या अखेरीस लाँच होणार?

यामाहाने भारतात आपल्या एनमॅक्स १५५ टेक मॅक्स या फ्लॅगशिप मॅक्सी-स्कूटरचे डिझाईन पेटंट दाखल केले आहे. केवळ पेटंट दाखल केल्याने ती भारतीय बाजारात लाँच होणारच याची पूर्ण खात्री मिळत नसली, तरी भारताबाबत कोणताही अंतिम व्यावसायिक निर्णय घेण्यापूर्वी यामाहा आपल्या स्कूटरच्या डिझाईनची सुरक्षितता निश्चित करत असल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. सध्या देशातील प्रीमियम स्कूटर सेगमेंटमध्ये सातत्याने नवीन मॉडेल्स दाखल होत असल्यामुळे, यामाहाच्या या पावलामुळे एनमॅक्स सीरीज भारतात येण्याच्या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आले आहे.
यामाहा एनमॅक्सचा लुक
स्पोर्टी लुक असलेल्या लोकप्रिय ‘एरोक्स १५५’ च्या तुलनेत, एनमॅक्स १५५ टेक मॅक्सची रचना प्रामुख्याने लांब पल्ल्याच्या आरामदायक प्रवासासाठी करण्यात आली आहे. यामध्ये मोठे बॉडीवर्क, उंच फ्रंट ॲप्रन, कॉम्पॅक्ट विंडस्क्रीन, रुंद स्टेप-सीट, प्रशस्त फ्लोअरबोर्ड आणि इंटिग्रेटेड ग्रॅब रेल्स देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे हिला एका अस्सल मॅक्सी-स्कूटरचे रूप मिळते. यातील ‘टेक मॅक्स’ व्हेरियंटमध्ये एक्सक्लुझिव्ह ग्राफिक्स, प्रीमियम पेंट फिनिश, कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग असलेली लेदर-लुक सीट आणि स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा अधिक आकर्षक अपग्रेड्स पाहायला मिळतात.
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खास वैशिष्ट्ये
या स्कूटरचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामाहाची वायइसीव्हीटी (यामाहा इलेक्ट्रिक काँटीन्युअसली व्हेरिएबल ट्रान्समिशन) सिस्टीम होय. पारंपरिक सीव्हीटीच्या उलट, ही इलेक्ट्रॉनिकली नियंत्रित सिस्टीम चालकाला गरजेनुसार थ्रॉटल रिस्पॉन्स बदलण्याची परवानगी देते. यातील ‘टाऊन मोड’ नेहमीच्या शहरी प्रवासासाठी स्मूथ एक्सिलेरेशन प्रदान करतो, तर ‘स्पोर्ट मोड’ वेगवान प्रवासासाठी थ्रॉटल रिस्पॉन्स अधिक तीव्र करतो. याशिवाय, यात दिलेले ‘डाउनशिफ्ट फंक्शन’ ओव्हरटेकिंग करताना किंवा चढणीवर प्रवास करताना गिअर मॅन्युअली न बदलता चालकाला तात्काळ अधिक पिक-अप मिळवून देते.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स
इंजिन आणि परफॉर्मन्सचा विचार केल्यास, या स्कूटरमध्ये यामाहाचे परिचित असणारे १५५ सीसी, लिक्विड-कोल्ड, सिंगल-सिलेंडर ब्लू कोर इंजिन दिले आहे, जे व्हेरियबल व्हॉल्व्ह ॲक्ट्युएशन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. हे युरो५+ निकषांचे पालन करणारे इंजिन ८,००० आरपीएमवर १५ पीएसची कमाल पॉवर आणि ६,५०० आरपीएमवर १४ एनएमचा टॉर्क जनरेट करते, ज्याला ऑटोमॅटिक सीव्हीटी ट्रान्समिशन जोडण्यात आले आहे.
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अत्याधुनिक फीचर्स
फीचर्सच्या बाबतीत टेक मॅक्स ही तिच्या सेगमेंटमधील सर्वात आधुनिक स्कूटर ठरणार आहे. आंतरराष्ट्रीय मॉडेलमध्ये स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटीसह ४.२-इंचचा टीएफटी कलर डिस्प्ले, गार्मिन नॅव्हिगेशन, मायराइड ॲप सपोर्ट, स्मार्ट की (की-लेस ऑपरेशन), युएसबी टाईप-सी चार्जिंग सॉकेट, ऑटोमॅटिक स्टार्ट-स्टॉप सिस्टीम, ट्रॅक्शन कंट्रोल, हझार्ड लॅम्प्स आणि फुल-फेस हेल्मेट बसेल एवढी मोठी अंडर-सीट स्टोरेज क्षमता दिली गेली आहे.
स्कूटरचे स्ट्रक्चर
ही स्कूटर मजबूत अंडरबोन फ्रेमवर आधारित असून, पुढच्या बाजूला टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि मागच्या बाजूला ॲडजस्टेबल प्रिलोडसह ट्विन शॉक ॲब्जॉर्बर्स देण्यात आले आहेत. सुरक्षेसाठी दोन्ही चाकांना २३० मिमीचे डिस्क ब्रेक्स असून ड्युअल-चॅनल एबीएसचा सपोर्ट मिळतो. यात १३-इंचचे अलॉय व्हील्स असून, पुढे ११०/७० आणि मागे १३०/७० चे टायर्स मिळतात. आकाराच्या बाबतीत, या स्कूटरची लांबी १,९३५ मिमी, रुंदी ७४० मिमी आणि उंची १,२०० मिमी आहे, तर व्हीलबेस १,३४० मिमी आहे. स्कूटरची सीट उंची ७७० मिमी असून तिचे एकूण वजन १३५ किलो आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ही स्कूटर सिरॅमिक ग्रे, डार्क मॅग्मा, क्रिस्टल ग्रॅफाइट आणि मिडनाईट ब्लॅक अशा चार आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.