Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Aprilia Discontinued 3 Scooters In India And Launched New Aprilia Sr 175 Read Features And Details Auto News In Marathi

Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस

Aprilia SR 175 Launched: एप्रिलियाने भारतातील त्यांच्या स्कूटर लाइनअपमध्ये मोठे बदल केले आहेत. कंपनीने SXR 125, SXR 160 आणि SR 160 ही तीन मॉडेल्स बंद केली असून आता SR 175 या नव्या स्कूटरवर भर दिला जात आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 10:06 AM
Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस

Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस

Follow Us:
Follow Us:
  • Aprilia ने भारतात SXR 125, SXR 160 आणि SR 160 स्कूटर्स बंद केल्या आहेत.
  • SR 160 ची जागा घेण्यासाठी कंपनीने नवीन SR 175 स्कूटर लॉन्च केली आहे.
  • SR 175 मध्ये 174.7cc इंजिन आणि फुल-कलर TFT डिस्प्ले देण्यात आला आहे.
Aprilia SR 175: इटालियन मोटरसायकल आणि स्कूटर उत्पादक कंपनी Aprilia ने भारतात त्यांच्या तीन स्कूटर्स आता अधिकृतपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये SXR 125, SXR 160 आणि SR 160 या स्कूटर्सचा समावेश आहे. कंपनीने किंवा तिची मूळ कंपनी पियाजियो इंडियाने याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही. मात्र हे तीनही मॉडेल्स आता एप्रिलियाच्या लाइनअपमधून बाहेर आहेत. कंपनीने अद्याप SXR मॉडेल्सची जागा घेण्यासाठी कोणत्याही नवीन स्कूटरची घोषणा केली नाही. मात्र SR 160 ऐवजी आता ग्राहकांसाठी पर्याय म्हणून SR 175 स्कूटर लाँच करण्यात आली आहे.

Honda Amaze कार खरेदीचं प्लॅनिंग करताय? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती भरावा लागेल EMI? वाचा संपूर्ण हिशोब

SXR 125 आणि SXR 160 मॉडेल्स झाले बंद

कंपनीने लाइनअपमधून SXR 125, SXR 160 आणि SR 160 काढून टाकले आहेत. SR 160 ची जागा घेण्यासाठी कंपनी SR 175 घेऊन आली आहे. मात्र SXR 125 और SXR 160 मॅक्सी-स्कूटर्सची जागा घेण्यासाठी अद्याप कोणतेही नवीन मॉडेल्स लाँच करण्यात आले नाही. हे दोन्ही मॉडेल्स एप्रिलियाच्या भारतीय प्लॅटफॉर्मवरून पूर्णपणे हटवण्यात आले आहेत. SXR मॉडेल्स त्यांची मोठी बॉडी आणि सरळ बसण्याच्या पद्धतीसाठी ओळखले जात होते. यामध्ये 12-इंची चाके दिले होती, तर SR लाइनमध्ये 14-इंची चाके पाहायला मिळाली होती. इंजिनच्या बाबतीत, दोन्ही SXR मॉडेल्समध्ये एसआर सिरीजमध्ये आढळणारी तीच 125cc आणि 160cc इंजिने वापरली गेली.  (फोटो सौजन्य – Aprilia) 

SR 160 ची जागा घेणार SR 175

स्कूटर उत्पादक कंपनी Aprilia ने लाइनअपमधून SR 160 ला हटवले आहे. या स्कूटरची जागा घेण्यासाठी आता कंपनी SR 175 घेऊन आली आहे. यामध्ये नवीन 174.7cc चे एयर-कूल्ड इंजिन दिले आहे. हे इंजिन 12.9hp ची पावर आणि 14.14nm चे टॉर्क जनरेट करतो, जे जुन्या SR 160 च्या तुलनेत जास्त आहे. SR 175 मध्ये फुल-कलर TFT डिस्प्ले देण्यात आला आहे. जो Aprilia 457 सीरीज सारखा आहे. नव्या स्कूटरचा लूक आणि स्टाईल जुन्या मॉडेलसारखीच ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये तेच परिचित एलईडी हेडलाईट्स आणि टेललाईट्स मिळणार आहे.

Harley Davidson Sprint 440: भारतात तयार होणारी सर्वात स्वस्त हार्ले, जाणून घ्या फीचर्स आणि लाँच डेट

किंमत डिटेल्स

सध्या, भारतातील Aprilia ची स्कूटर रेंज प्रामुख्याने SR 125 आणि SR 175 वर आधारित आहे. SR 125 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.14 लाख रुपये आहे, तर SR 175 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.21 लाख रुपये आहे.

Web Title: Aprilia discontinued 3 scooters in india and launched new aprilia sr 175 read features and details auto news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 11, 2026 | 10:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shah Rukh Khan ने खरेदी केली करोडो रुपयांची आलिशान Cadillac Escalade; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क
1

Shah Rukh Khan ने खरेदी केली करोडो रुपयांची आलिशान Cadillac Escalade; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत
2

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ
3

Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector
4

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

May 17, 2026 | 04:15 AM
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

May 16, 2026 | 11:36 PM
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

May 16, 2026 | 09:17 PM
भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

May 16, 2026 | 09:07 PM
NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

May 16, 2026 | 08:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM