Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस

कंपनीने लाइनअपमधून SXR 125, SXR 160 आणि SR 160 काढून टाकले आहेत. SR 160 ची जागा घेण्यासाठी कंपनी SR 175 घेऊन आली आहे. मात्र SXR 125 और SXR 160 मॅक्सी-स्कूटर्सची जागा घेण्यासाठी अद्याप कोणतेही नवीन मॉडेल्स लाँच करण्यात आले नाही. हे दोन्ही मॉडेल्स एप्रिलियाच्या भारतीय प्लॅटफॉर्मवरून पूर्णपणे हटवण्यात आले आहेत. SXR मॉडेल्स त्यांची मोठी बॉडी आणि सरळ बसण्याच्या पद्धतीसाठी ओळखले जात होते. यामध्ये 12-इंची चाके दिले होती, तर SR लाइनमध्ये 14-इंची चाके पाहायला मिळाली होती. इंजिनच्या बाबतीत, दोन्ही SXR मॉडेल्समध्ये एसआर सिरीजमध्ये आढळणारी तीच 125cc आणि 160cc इंजिने वापरली गेली. (फोटो सौजन्य – Aprilia)
स्कूटर उत्पादक कंपनी Aprilia ने लाइनअपमधून SR 160 ला हटवले आहे. या स्कूटरची जागा घेण्यासाठी आता कंपनी SR 175 घेऊन आली आहे. यामध्ये नवीन 174.7cc चे एयर-कूल्ड इंजिन दिले आहे. हे इंजिन 12.9hp ची पावर आणि 14.14nm चे टॉर्क जनरेट करतो, जे जुन्या SR 160 च्या तुलनेत जास्त आहे. SR 175 मध्ये फुल-कलर TFT डिस्प्ले देण्यात आला आहे. जो Aprilia 457 सीरीज सारखा आहे. नव्या स्कूटरचा लूक आणि स्टाईल जुन्या मॉडेलसारखीच ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये तेच परिचित एलईडी हेडलाईट्स आणि टेललाईट्स मिळणार आहे.
सध्या, भारतातील Aprilia ची स्कूटर रेंज प्रामुख्याने SR 125 आणि SR 175 वर आधारित आहे. SR 125 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.14 लाख रुपये आहे, तर SR 175 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.21 लाख रुपये आहे.