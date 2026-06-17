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अकासा एअरची नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून विमान सेवा सुरू; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील उपस्थिती झाली अधिक मजबूत

Updated On: Jun 17, 2026 | 05:57 PM IST
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सारांश

अकासा एअरने नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून अधिकृतपणे विमानसेवा सुरू करत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील आपले जाळे अधिक मजबूत केले आहे. 16 जून 2026 रोजी नवी मुंबई-नोएडा मार्गावरील उद्घाटनाचे पहिले उड्डाण यशस्वीरित्या पार पडले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या विमान कंपन्यांपैकी एक असलेल्या अकासा एअरने नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून (NIA) अधिकृतपणे विमानसेवा सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (NCR) कंपनीची उपस्थिती आणखी मजबूत झाली असून, देशातील वाढत्या हवाई वाहतूक बाजारपेठेत विस्तार करण्याच्या धोरणाला चालना मिळाली आहे.

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16 जून 2026 रोजी अकासा एअरचे उद्घाटनाचे पहिले विमान नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सकाळी 7.25 वाजता उड्डाण करून 9.35 वाजता नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दाखल झाले. त्यानंतर नोएडाहून सकाळी 10.15 वाजता सुटलेले विमान दुपारी 12.30 वाजता नवी मुंबईत पोहोचले. या सेवेसह नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून व्यावसायिक उड्डाणे सुरू करणारी अकासा एअर ही पहिली विमान कंपनी ठरली आहे.

कंपनीच्या मते, हा विस्तार भारतातील नव्या विमान वाहतूक केंद्रांच्या विकासात सक्रिय सहभाग दर्शवणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. तसेच वाढत्या प्रवासी मागणीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या शहरांदरम्यान अधिक चांगली संपर्क व्यवस्था निर्माण करण्याचा उद्देशही यामागे आहे.

अकासा एअरचे सह-संस्थापक आणि मुख्य वाणिज्य अधिकारी आनंद श्रीनिवासन यांनी सांगितले की, नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सेवा सुरू होणे हा कंपनीच्या विकास प्रवासातील महत्त्वाचा क्षण आहे. त्यांच्या मते, हे विमानतळ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि आसपासच्या राज्यांतील प्रवाशांसाठी मोठ्या संधी निर्माण करेल. आधुनिक विमान वाहतूक पायाभूत सुविधांना पाठबळ देत प्रमुख आणि वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांमध्ये मजबूत नेटवर्क उभारण्याच्या कंपनीच्या दीर्घकालीन धोरणाशी हा निर्णय सुसंगत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उपाध्यक्ष क्रिस्टोफ श्नेलमन यांनीही या भागीदारीचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले की, अकासा एअरच्या आगमनामुळे प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि उत्तर प्रदेशासह उत्तर भारतातील संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम होईल. यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळण्यास मदत होण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

नोएडा विमानतळावरून सेवा सुरू झाल्यामुळे अकासा एअरचे उत्तर भारतातील नेटवर्क अधिक विस्तारले आहे. कंपनी सातत्याने अशा विमानतळांमध्ये गुंतवणूक करत आहे, जिथे प्रवाशांची मागणी जास्त आहे आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी अधिक सोयी उपलब्ध करून देता येतात.

याशिवाय, अकासा एअर विमानतळ परिसरात अत्याधुनिक MRO (मेंटेनन्स, रिपेअर अँड ओव्हरहॉल) सुविधा सुरू करण्याचीही तयारी करत आहे. या केंद्रातून विमानांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीशी संबंधित आधुनिक सेवा पुरवल्या जाणार असून, कार्यक्षमता आणि सुरक्षेच्या उच्च मानकांना बळ मिळेल.

नवीन वेळापत्रकानुसार, अकासा एअरने नोएडा आणि बंगळुरू दरम्यान दररोज थेट विमानसेवा सुरू केली आहे. QP 1575 हे विमान बंगळुरूहून सायंकाळी 4.25 वाजता सुटून 7.15 वाजता नोएडाला पोहोचेल, तर QP 1576 हे विमान नोएडाहून सायंकाळी 7.55 वाजता उड्डाण करून रात्री 11 वाजता बंगळुरूला पोहोचेल.

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याशिवाय, नवी मुंबई आणि नोएडा दरम्यानही थेट सेवा उपलब्ध करण्यात आली आहे. QP 2017 हे विमान नवी मुंबईहून सकाळी 7.25 वाजता सुटून 9.35 वाजता नोएडाला पोहोचेल, तर QP 2018 हे विमान नोएडाहून सकाळी 10.15 वाजता उड्डाण करून दुपारी 12.30 वाजता नवी मुंबईत दाखल होईल.या नव्या सेवांमुळे व्यावसायिक प्रवासी तसेच सर्वसामान्य प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर आणि जलद प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार असून, अकासा एअरच्या देशव्यापी विस्ताराला आणखी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Akasa air launches flight services from noida international airport

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Published On: Jun 17, 2026 | 05:57 PM

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