ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांची नियुक्ती! बीएलएसच्या जागतिक विकास उद्दिष्टांना मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा

ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांची बीएलएस इंटरनॅशनलच्या ग्लोबल स्ट्रॅटेजिक अॅडव्हायझरपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सरकारांसाठी एआय आणि तंत्रज्ञानाधारित नागरिक सेवा पुरवणाऱ्या या कंपनीने जागतिक विस्तार आणि दीर्घकालीन विकास धोरणाला अधिक बळकटी देण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मॉरिसन यांच्या अनुभवामुळे सार्वजनिक सेवा, डिजिटल गव्हर्नन्स आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी क्षेत्रात कंपनीला नवे मार्गदर्शन मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
बीएलएस इंटरनॅशनलच्या मते, स्कॉट मॉरिसन यांना आर्थिक धोरण, व्यापार, पायाभूत सुविधा आणि सरकारी व्यवस्थापनाचा मोठा अनुभव आहे. सार्वजनिक जीवनापूर्वी तसेच पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी बाजार अर्थव्यवस्था, आर्थिक नियमन आणि व्यापार विविधीकरणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या उपक्रमांमध्ये काम केले. कॉर्पोरेट बोर्ड, प्रायव्हेट इक्विटी आणि जागतिक सल्लागार संस्थांसोबतही त्यांनी प्रभावी भूमिका बजावली आहे.
पंतप्रधान म्हणून कार्यरत असताना मॉरिसन हे क्वाड लीडर्स डायलॉगचे संस्थापक सदस्य होते. भारत, जपान आणि अमेरिकेसोबतचे धोरणात्मक संबंध अधिक मजबूत करण्यामध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. बीएलएस इंटरनॅशनलला विश्वास आहे की, त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे विविध देशांतील सरकारांसोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील आणि डिजिटल नागरिक सेवा व आंतरराष्ट्रीय गतिशीलतेसंदर्भातील नवीन संधींचा लाभ घेता येईल.
बीएलएस इंटरनॅशनलचे अध्यक्ष दिवाकर अग्रवाल यांनी सांगितले की, जगभरातील सरकारे तंत्रज्ञान आणि नागरिकांच्या बदलत्या अपेक्षांनुसार वेगाने बदलत आहेत. अशा परिस्थितीत स्कॉट मॉरिसन यांचा प्रशासकीय अनुभव कंपनीसाठी मौल्यवान ठरेल. त्यांच्या सल्ल्यामुळे सुरक्षित, कार्यक्षम आणि नागरिक-केंद्रित सेवा विकसित करण्यास मदत होईल तसेच दीर्घकालीन विकास धोरण अधिक मजबूत होईल.
नियुक्तीनंतर प्रतिक्रिया देताना स्कॉट मॉरिसन म्हणाले की, बीएलएस इंटरनॅशनलने जगभरातील सरकारांसाठी विश्वासार्ह भागीदार म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. सार्वजनिक सेवांच्या भविष्यात नाविन्य, सुरक्षा, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता यांचा समतोल राखणे अत्यावश्यक असून, या दिशेने कंपनीसोबत काम करण्यास ते उत्सुक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बदलत्या गरजांनुसार सरकारांना अधिक सक्षम सेवा पुरविण्यासाठी आपल्या अनुभवाचा उपयोग होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
२००५ मध्ये स्थापन झालेली बीएलएस इंटरनॅशनल आज व्हिसा, कॉन्सुलर आणि नागरिक सेवा क्षेत्रातील जगातील अग्रगण्य कंपन्यांपैकी एक मानली जाते. कंपनीने आतापर्यंत ३६० दशलक्षांहून अधिक व्हिसा अर्जांवर प्रक्रिया केली असून ४६ पेक्षा जास्त सरकारांसोबत भागीदारी केली आहे. १०० हून अधिक देशांमध्ये कार्यरत असलेल्या या संस्थेचे ५० हजारांहून अधिक सेवा केंद्रांचे जाळे असून, जागतिक स्तरावर हजारो कर्मचारी नागरिकांना सेवा देत आहेत. स्कॉट मॉरिसन यांच्या नियुक्तीमुळे कंपनीच्या जागतिक विस्ताराला आणि धोरणात्मक उद्दिष्टांना आणखी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.