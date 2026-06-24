बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Rishabh Pant Ipl 2027 Rishabh Pant Salary Cut Harsh Goenka Harsh Goenka Rishabh Pant Rishabh Pant Ipl Auction Ipl Auction Ceremoney Rishabh Pant Ipl News Harsh Goenka On Rishabh Pant Harsh Goenka Twit

Rishabh Pant च्या Pay Cut बाबत ट्वीट करत उद्योगपती हर्ष गोयंकांनी उडवली खिल्ली; म्हणाले, ‘कॉर्पोरेट लाईफमध्ये असा…’

Updated On: Jun 24, 2026 | 07:39 PM IST
जाहिरात
सारांश

बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांनी शेअर बाजारात एक मोठी आणि फायदेशीर खेळी केली आहे. त्यांनी DP Wires या कंपनीतील आपली संपूर्ण हिस्सेदारी विकून प्रचंड नफा कमावला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत सध्या बराच चर्चेत आहे. तो म्हणजे टीम सोडल्याबाबत आणि या वर्षीच्या आयपीएलमध्ये ऋषभ पंतच्या मानधनात कपात होणार असल्याच्या बातम्यामुळे तो बराच चर्चेत आला आहे. पंत २०२७ च्या आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळणार आहे, पण त्याचे मानधन निम्मे करण्यात आले आहे. या सगळ्या परिस्थितीवर ज्येष्ठ उद्योगपती हर्ष गोएंका यांनीही यांनी ट्वीट करत खिल्ली उडवली आहे.

मुख्यमंत्री Thalapathy Vijay यांच्या सरकारसाठी मोठा बिझनेस बूस्ट; तमिळनाडूमध्ये येणार Bajaj चा नवा EV प्लांट

हर्ष गोएंका यांची पंतवर टीका

ऋषभ पंतच्या पगारात कपात झाल्याच्या वृत्तांनंतर, प्रसिद्ध उद्योगपती हर्ष गोएंका यांनी या क्रिकेटपटूची खिल्ली उडवली आहे. आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी ऋषभच्या पगारातील कपातीची तुलना कॉर्पोरेट संस्कृतीशी केली आहे. आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी आयपीएल लिलावाला कॉर्पोरेट संस्कृतीपेक्षाही वाईट म्हटले आहे.

ट्वीटमध्ये काय?

हर्ष गोएंका यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाउंट ‘X’ वर एक पोस्ट टाकली, ज्यात त्यांनी लिहिले आहे, “ऋषभ पंत: ₹२७ कोटी – ₹१५ कोटी. कल्पना करा, तुम्ही एका कंपनीच्या सीईओला सांगत आहात की, ‘गेल्या वर्षी तुम्हाला ₹२७ कोटी मिळाले, पण या वर्षी तुमच्या कामगिरीवर आणि बाजारातील मागणीवर आधारित, तुमचा पगार ₹१५ कोटींपर्यंत कमी केला जात आहे.’ कॉर्पोरेट जगात अशा गोष्टीची कल्पना करणेही कठीण आहे.”

त्याने पुढे लिहिले, “पण आयपीएलमध्ये खेळाडूंची किंमत लिलावाद्वारे ठरवली जाते आणि त्यांचे सध्याचे मूल्य त्यावरच आधारित असते. त्यामुळे सुदैवाने, आपल्यापैकी बहुतेक जण कॉर्पोरेट जगात काम करतात.” गोएंकाच्या पोस्टवर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. काही जण हर्ष गोएंकावर टीका करत आहेत, तर काही जण पंतची खिल्ली उडवण्यात त्याला साथ देत आहेत.

२७ कोटींवरून १५ कोटी पगार

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, आयपीएल २०२५ च्या लिलावात लखनौ सुपर जायंट्सने ऋषभ पंतला २७ कोटी रुपयांना विकत घेतले होते. ही लीगच्या इतिहासातील सर्वाधिक रक्कम होती. इतकेच नाही तर, तो संघाचा कर्णधारही होता. मात्र, कर्णधार म्हणून त्याच्या खराब कामगिरीमुळे ही रक्कम कमी करण्यात आली आहे. आता ऋषभ पंत पुन्हा दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळणार असून, त्यासाठी त्याला १२ कोटी रुपये दिले जात आहेत, जे त्याच्या पूर्वीच्या पगाराच्या निम्म्यापेक्षाही कमी आहे.

सगळ्यांसाठी नियम सारखाच…’या’ अंतर्गत नियमामुळे Noel Tata नोव्हेंबरमध्ये सोडणार पद, काय आहे Tata Sons ची Policy?

Web Title: Rishabh pant ipl 2027 rishabh pant salary cut harsh goenka harsh goenka rishabh pant rishabh pant ipl auction ipl auction ceremoney rishabh pant ipl news harsh goenka on rishabh pant harsh goenka twit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 07:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमिताभ बच्चन यांच्या एक्झिटमुळे DP Wires कंपनी चर्चेत; बिग बींनी शेअर्स विकून कमावले कोट्यवधी रुपये!
1

अमिताभ बच्चन यांच्या एक्झिटमुळे DP Wires कंपनी चर्चेत; बिग बींनी शेअर्स विकून कमावले कोट्यवधी रुपये!

मुख्यमंत्री Thalapathy Vijay यांच्या सरकारसाठी मोठा बिझनेस बूस्ट; तमिळनाडूमध्ये येणार Bajaj चा नवा EV प्लांट
2

मुख्यमंत्री Thalapathy Vijay यांच्या सरकारसाठी मोठा बिझनेस बूस्ट; तमिळनाडूमध्ये येणार Bajaj चा नवा EV प्लांट

फक्त ₹१०० पासून सुरू करा गुंतवणूक, जेव्हा हवं तेव्हा पैसे काढा! Swiggy वर थेट मिळणार Zerodha म्युच्युअल फंडचा पर्याय
3

फक्त ₹१०० पासून सुरू करा गुंतवणूक, जेव्हा हवं तेव्हा पैसे काढा! Swiggy वर थेट मिळणार Zerodha म्युच्युअल फंडचा पर्याय

सगळ्यांसाठी नियम सारखाच…’या’ अंतर्गत नियमामुळे Noel Tata नोव्हेंबरमध्ये सोडणार पद, काय आहे Tata Sons ची Policy?
4

सगळ्यांसाठी नियम सारखाच…’या’ अंतर्गत नियमामुळे Noel Tata नोव्हेंबरमध्ये सोडणार पद, काय आहे Tata Sons ची Policy?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rishabh Pant च्या Pay Cut बाबत ट्वीट करत उद्योगपती हर्ष गोयंकांनी उडवली खिल्ली; म्हणाले, ‘कॉर्पोरेट लाईफमध्ये असा…’

Rishabh Pant च्या Pay Cut बाबत ट्वीट करत उद्योगपती हर्ष गोयंकांनी उडवली खिल्ली; म्हणाले, ‘कॉर्पोरेट लाईफमध्ये असा…’

Jun 24, 2026 | 07:39 PM
‘घंटागाडी’ची सुरुवात महाराष्ट्रातील ‘या’ शहरातूनच झाली! ही आहे घंटागाडीची इंटरेस्टिंग गोष्ट!

‘घंटागाडी’ची सुरुवात महाराष्ट्रातील ‘या’ शहरातूनच झाली! ही आहे घंटागाडीची इंटरेस्टिंग गोष्ट!

Jun 24, 2026 | 07:39 PM
महाभयंकर अन् हृदयद्रावक Video: वरुणराजाचे रौद्रस्वरूप; अरुणाचल प्रदेशमध्ये गावे बुडाली अन् हायवे….

महाभयंकर अन् हृदयद्रावक Video: वरुणराजाचे रौद्रस्वरूप; अरुणाचल प्रदेशमध्ये गावे बुडाली अन् हायवे….

Jun 24, 2026 | 07:32 PM
PCMC News: महापौरांसाठी ३० लाख तर आयुक्तांसाठी १९ लाखांची कार; PCMC चा थेट खरेदीचा निर्णय चर्चेत

PCMC News: महापौरांसाठी ३० लाख तर आयुक्तांसाठी १९ लाखांची कार; PCMC चा थेट खरेदीचा निर्णय चर्चेत

Jun 24, 2026 | 07:10 PM
Horror Story : रस्ता चुकला की कुणीतरी चुकवलं? अलिबागच्या प्रवासात घडलेला अंगावर काटा आणणारा अनुभव

Horror Story : रस्ता चुकला की कुणीतरी चुकवलं? अलिबागच्या प्रवासात घडलेला अंगावर काटा आणणारा अनुभव

Jun 24, 2026 | 07:05 PM
Health Tips: जेवताना मोबाईल पाहण्याची सवय ठरू शकते घातक; आरोग्यावर होऊ शकतो ‘हा’ गंभीर परिणाम

Health Tips: जेवताना मोबाईल पाहण्याची सवय ठरू शकते घातक; आरोग्यावर होऊ शकतो ‘हा’ गंभीर परिणाम

Jun 24, 2026 | 06:53 PM
Manisha Kayande : सोलापूर ITI मध्ये १५० मुलींच्या कथित धर्मांतरण छळाचा आरोप; विधान परिषदेत डॉ. मनीषा कायंदे यांचा गौप्यस्फोट

Manisha Kayande : सोलापूर ITI मध्ये १५० मुलींच्या कथित धर्मांतरण छळाचा आरोप; विधान परिषदेत डॉ. मनीषा कायंदे यांचा गौप्यस्फोट

Jun 24, 2026 | 06:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा