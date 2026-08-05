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शेवटी आई ती…! मृत मुलाला पाठीवर घेऊन प्रवास करत राहिली डाॅल्फीन, VIDEO तील दृष्यांनी यूजर्सच्या डोळ्यात आणले अश्रू

Updated On: Aug 05, 2026 | 08:46 AM IST
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सारांश

Emotional Video : सोशल मीडियावर सध्या एक हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्याने लाखो नेटकऱ्यांना भावूक केले आहे. पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील समुद्रात टिपलेल्या या दुर्मिळ क्षणामागची कहाणी जाणून घेतल्यावर अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी आले आहे.

शेवटी आई ती...! मृत मुलाला पाठीवर घेऊन प्रवास करत राहिली डाॅल्फीन, VIDEO तील दृष्यांनी यूजर्सच्या डोळ्यात आणले अश्रू

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील समुद्रात टिपलेला एक भावनिक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
  • या घटनेने मातृत्व, माया आणि निसर्गातील भावनिक नात्यांबद्दल नेटकऱ्यांमध्ये मोठी चर्चा रंगली आहे.
  • समुद्री जीवशास्त्रज्ञांनी नोंदवलेल्या या दुर्मिळ क्षणाने लाखो लोकांना भावूक केले आहे.
आई ही जगातील सर्वात सर्वात प्रेमळ आणि ममतेने भरलेली व्यक्ती मानली जाते. या जगात आपल्यावर आपल्या आई इतके निस्वार्थी प्रेम कुणीही करु शकत नाही. आयुष्यात कितीही मोठी संकट आली तर आई ही एक अशी व्यक्ती असते जी ढाल बनून सर्व संकटांसमोर खंबीरपणे उभी राहते, आपले रक्षण करते. डोळ्यांदेखत आपल्या मुलाचा मृत्यू होणे याहून मोठ दु:ख कोणत्या आईसाठी असू शकत नाही. सोशल मिडियावर सध्या एक हृदयद्रावक दृष्य शेअर करण्यात आलं आहे ज्यात एक मादी डाॅल्फीन आपल्या मृत मुलाला पाठीवर घेऊन जाताना दिसून आली. पश्चिम ऑस्ट्रेलियाच्या शांत पाण्यातून समोर आलेला हा व्हिडिओ, प्रेम आणि विरहाचे दुःख सीमा, भाषा किंवा वंशाच्या पलीकडे असते याचा जिवंत पुरावा आहे.

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काय दिसलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओत आपण पाहू शकतो यात एक मादी डाॅल्फीन अथांग हिरव्या रंगाच्या समुद्रात पोहताना दिसते. यावेळी तिच्या पाठीवर एक लहान डाॅल्फीन असतो. त्या डाॅल्फीनला पाठीवर बसवून ती पोहत पुढे जात असते. हे दृष्य समुद्री जीवशास्त्रज्ञांनी कॅमेरात कैद केले असून या डाॅल्फीनचे नाव ‘फ्रॅगल’ असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अवघ्या दोन आठवड्यांआधी जन्माला आलेला पिल्लाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला ज्यानंतर मादि डाॅल्फीन मुलाचे शोक व्यक्त करताना दिसली. विशेष म्हणजे, फ्रॅगलने सलग चौथ्यांदा आपले पिल्लू गमावल्याने तिच्या भविष्यातील प्रजननाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे, ती पुन्हा आई होऊ शकेल अशी संशोधकांना आशा आहे. व्हिडिओमध्ये फक्त फ्रॅगल नाही तिच्या आजूबाजूने इतरही डाॅल्फीन्स तिच्यासोबत संथ गतीने पुढे पोहत जाताना दिसल्या.

 

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डाॅल्फीन असली तरी ती एक आई होती, या भावनेने आता सोशल मिडिया यूजर्स फ्रॅगलचे दु:ख पाहून भावूक होत आहेत. या घटनेचे दृष्य @geographemarineresearch नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओला १.५ लाखाहून अधिकचे लाईक्स मिळाले असून अनेक यूजर्सने व्हिडिओवर कमेंट्स करत यातीाल दृष्यांवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “कल्पना करा की तुम्ही तुमच्या बाळाला दफनही करू शकत नाही आणि कायमचे सोबतही घेऊन फिरू शकत नाही. तिला हे चांगलंच ठाऊक आहे की ती त्याला कोणी खाण्यापासून वाचवत आहे. ही आई त्याला सोडून देण्याचं मानसिक बळ कसं मिळवणार आहे, हे माझ्यासाठी अकल्पनीय आहे.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे खूपच हृदयद्रावक आहे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “ती सूर्यप्रकाश आणि पाण्याच्या पृष्ठभागावरील प्रवाहातून निर्माण होणाऱ्या स्थिरविद्युत प्रभाराच्या साहाय्याने आपल्या पिलाला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करत आहे; ही शूर आई कधीही हार मानत नाही, तर दुसरीकडे माणसे मात्र दुर्दैवाने दररोज एकमेकांना मारत आहेत”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Western australia mother dolphin grieving dead calf heartbreaking viral video

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Published On: Aug 05, 2026 | 08:46 AM

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