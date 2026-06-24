बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Amitabh Bachchan Sells Entire Stake In Dp Wires Stock Market Profit See Details

अमिताभ बच्चन यांच्या एक्झिटमुळे DP Wires कंपनी चर्चेत; बिग बींनी शेअर्स विकून कमावले कोट्यवधी रुपये!

Updated On: Jun 24, 2026 | 07:28 PM IST
जाहिरात
सारांश

बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांनी शेअर बाजारात एक मोठी आणि फायदेशीर खेळी केली आहे. त्यांनी 'डीपी वायर्स' या कंपनीतील आपली संपूर्ण हिस्सेदारी विकून प्रचंड नफा कमावला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

कोणत्या शेअर्स कोणत्या कारणामुळे चर्चेत येईल आणि त्याचा त्याला फायदा होईल सांगता येत नाही. आताच मेलोडी चॉकलेटच बघाना पंतप्रधानांची एक रील आणि पार्लेचा स्टॉक गगनाला भिडला. आताही असंच झालं. बॉलिवूड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन केवळ त्यांचे चित्रपट, गाणी आणि केबीसीमुळेच चर्चेत नसतात, तर त्यांच्याकडे व्यावसायिक बुद्धिमत्तेमुळे चर्चेत आले आहेत. शेअर बाजारात त्यांची बरीच मोठी गुंतवणूक आहे. ते वेळोवेळी शेअर्सची खरेदी-विक्री करतात. बिग बी फायदेशीर व्यवहार करण्यापासून कधीही मागे हटत नाहीत. अलीकडेच त्यांनी असेच एक पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे ते चर्चेत आले आणि त्यासोबत एक स्टॉकही चांगला चर्चेत आला.

मुख्यमंत्री Thalapathy Vijay यांच्या सरकारसाठी मोठा बिझनेस बूस्ट; तमिळनाडूमध्ये येणार Bajaj चा नवा EV प्लांट

अमिताभ यांनी डीपी वायरचे शेअर्स विकले

अमिताभ बच्चन यांनी स्टील वायर उत्पादन करणारी कंपनी डीपी वायर्स लिमिटेडमधील आपल्या शेअर्सचा काही भाग विकला. त्यांनी खुल्या बाजारात कंपनीचे १,२३,६२२ शेअर्स विकले, जे ०.७९% हिस्सेदारी दर्शवते. या व्यवहाराचे मूल्य अंदाजे ₹२.४८ कोटी होते.
NSE च्या आकडेवारीनुसार, अमिताभ बच्चन यांनी मंगळवारी हे शेअर्स अंदाजे २००.८४ रुपये प्रति शेअर दराने विकले. मार्च २०२६ च्या तिमाहीअखेरीस, त्यांच्याकडे डीपी वायर्समध्ये ३.२७ लाख शेअर्स, म्हणजेच २.११% हिस्सा होता.

विक्रीनंतरची खरेदी

अमिताभ बच्चन यांनी केवळ आपले शेअर्स विकले नाहीत, तर कंपनीचे ४१,५६६ शेअर्स खरेदीही केले. त्यांनी हे शेअर्स अंदाजे १९९.९० रुपये प्रति शेअर दराने खरेदी केले, ज्याची एकूण किंमत अंदाजे ८३.०९ लाख रुपये होती. शेअर बाजाराच्या आकडेवारीमध्ये डीपी वायर्सचे शेअर्स खरेदी करणाऱ्या इतर गुंतवणूकदारांची स्पष्ट ओळख पटलेली नाही. हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की, जरी अमिताभ बच्चन यांनी आपले शेअर्स विकले असले तरी, कंपनीमधील त्यांचा हिस्सा संपलेला नाही, कारण त्यांनी केवळ त्यांच्या शेअर्सचा काही भाग विकला आहे.

डीपी वायर्सच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ

अमिताभ बच्चन यांनी आपले शेअर्स विकताच, डीपी वायर्सच्या शेअर्समध्ये ४.५६% नी वाढ होऊन ते ₹२१३.०३ वर पोहोचले. हा केवळ अमिताभ बच्चन यांचा दिखाव्या साठी स्टंट होता की शेअर बाजारातील एक सामान्य तेजी हे समजून घेणं कठीण आहे.

सगळ्यांसाठी नियम सारखाच…’या’ अंतर्गत नियमामुळे Noel Tata नोव्हेंबरमध्ये सोडणार पद, काय आहे Tata Sons ची Policy?

Web Title: Amitabh bachchan sells entire stake in dp wires stock market profit see details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 07:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुख्यमंत्री Thalapathy Vijay यांच्या सरकारसाठी मोठा बिझनेस बूस्ट; तमिळनाडूमध्ये येणार Bajaj चा नवा EV प्लांट
1

मुख्यमंत्री Thalapathy Vijay यांच्या सरकारसाठी मोठा बिझनेस बूस्ट; तमिळनाडूमध्ये येणार Bajaj चा नवा EV प्लांट

फक्त ₹१०० पासून सुरू करा गुंतवणूक, जेव्हा हवं तेव्हा पैसे काढा! Swiggy वर थेट मिळणार Zerodha म्युच्युअल फंडचा पर्याय
2

फक्त ₹१०० पासून सुरू करा गुंतवणूक, जेव्हा हवं तेव्हा पैसे काढा! Swiggy वर थेट मिळणार Zerodha म्युच्युअल फंडचा पर्याय

सगळ्यांसाठी नियम सारखाच…’या’ अंतर्गत नियमामुळे Noel Tata नोव्हेंबरमध्ये सोडणार पद, काय आहे Tata Sons ची Policy?
3

सगळ्यांसाठी नियम सारखाच…’या’ अंतर्गत नियमामुळे Noel Tata नोव्हेंबरमध्ये सोडणार पद, काय आहे Tata Sons ची Policy?

Gautam Adani यांची सर्वात मोठी घोषणा! भारतात उभारणार 10 GW चा न्यूक्लियर पॉवर प्लँट; ऊर्जा क्षेत्रात खळबळ
4

Gautam Adani यांची सर्वात मोठी घोषणा! भारतात उभारणार 10 GW चा न्यूक्लियर पॉवर प्लँट; ऊर्जा क्षेत्रात खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अमिताभ बच्चन यांच्या एक्झिटमुळे DP Wires कंपनी चर्चेत; बिग बींनी शेअर्स विकून कमावले कोट्यवधी रुपये!

अमिताभ बच्चन यांच्या एक्झिटमुळे DP Wires कंपनी चर्चेत; बिग बींनी शेअर्स विकून कमावले कोट्यवधी रुपये!

Jun 24, 2026 | 07:28 PM
PCMC News: महापौरांसाठी ३० लाख तर आयुक्तांसाठी १९ लाखांची कार; PCMC चा थेट खरेदीचा निर्णय चर्चेत

PCMC News: महापौरांसाठी ३० लाख तर आयुक्तांसाठी १९ लाखांची कार; PCMC चा थेट खरेदीचा निर्णय चर्चेत

Jun 24, 2026 | 07:10 PM
Horror Story : रस्ता चुकला की कुणीतरी चुकवलं? अलिबागच्या प्रवासात घडलेला अंगावर काटा आणणारा अनुभव

Horror Story : रस्ता चुकला की कुणीतरी चुकवलं? अलिबागच्या प्रवासात घडलेला अंगावर काटा आणणारा अनुभव

Jun 24, 2026 | 07:05 PM
Health Tips: जेवताना मोबाईल पाहण्याची सवय ठरू शकते घातक; आरोग्यावर होऊ शकतो ‘हा’ गंभीर परिणाम

Health Tips: जेवताना मोबाईल पाहण्याची सवय ठरू शकते घातक; आरोग्यावर होऊ शकतो ‘हा’ गंभीर परिणाम

Jun 24, 2026 | 06:53 PM
Manisha Kayande : सोलापूर ITI मध्ये १५० मुलींच्या कथित धर्मांतरण छळाचा आरोप; विधान परिषदेत डॉ. मनीषा कायंदे यांचा गौप्यस्फोट

Manisha Kayande : सोलापूर ITI मध्ये १५० मुलींच्या कथित धर्मांतरण छळाचा आरोप; विधान परिषदेत डॉ. मनीषा कायंदे यांचा गौप्यस्फोट

Jun 24, 2026 | 06:53 PM
Aditi Tatkare: पुढील ५ वर्षांत बालविवाह १० टक्क्यांखाली आणणार! विधानसभेत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरेंची मोठी घोषणा

Aditi Tatkare: पुढील ५ वर्षांत बालविवाह १० टक्क्यांखाली आणणार! विधानसभेत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरेंची मोठी घोषणा

Jun 24, 2026 | 06:52 PM
Love Affair Murder : प्यार दीवाना…की रक्तरंजित वेड? NCRB च्या आकडेवारीतून भारतात ‘क्राईम ऑफ पॅशन’चे धक्कादायक वास्तव समोर

Love Affair Murder : प्यार दीवाना…की रक्तरंजित वेड? NCRB च्या आकडेवारीतून भारतात ‘क्राईम ऑफ पॅशन’चे धक्कादायक वास्तव समोर

Jun 24, 2026 | 06:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा