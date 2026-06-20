‘या’ डिफेन्स स्टॉकचा Stock Market मध्ये धुमाकूळ! सरकारकडून मिळालंय तब्बल 425 कोटींचं कॉन्ट्रॅक्ट

Multibagger Share: गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. बऱ्याच अनेक कंपन्यांच्या घसरलेल्या शेअर्समुळे बाजारात मोठी खळबळही माजली. पुढील आठवड्यात अशाच घडामोडीची अपेक्षित आहेत. पण असे काही स्टॉक आहेत ज्या स्टॉकनी वेगळीच हवा केली. ४२५ कोटी रुपयांच्या एका मोठ्या सरकारी ऑर्डरमुळे संरक्षण क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी सध्या चांगलीच चर्चेत राहीली आहे. नेमकी कोणती आहे ही डिफेन्स कंपनी आणि शेअर मार्केटमध्ये काय इतका धुरळा करतेय सविस्तर जाणून घेऊयात.
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संरक्षण क्षेत्रातील भारत फोर्ज ही कंपनी सध्या शेअर मार्केटमध्ये धुरळा करते आहे. सद्या स्टॉक गुंतवणूकदारांसाठी मल्टीबॅगर म्हणून उदयास आला आहे. परताव्याच्या बाबतीत, या स्टॉकने गुंतवणूकदारांना दीर्घकाळात श्रीमंत केले आहे. ९ एप्रिल २०२० रोजी एका शेअरची किंमत ₹२४५ होती आणि गेल्या शुक्रवारी बाजार बंद होताना ती ₹२०३६ वर बंद झाली. या कालावधीत, गुंतवणूकदारांना तब्बल ७२९% इतका रिटर्न मिळाला आहे आणि त्यांची गुंतवणूक आठ पटींपेक्षा जास्त वाढली आहे.
या डिफेन्स स्टॉकचे बाजार भांडवल ₹९७,३४० कोटी इतकं आहे. याचा ५२-आठवड्यांचा उच्चांक ₹२०५९.५० आहे, तर ५२-आठवड्यांचा नीचांक ₹११००.५० आहे. हा स्टॉक गेल्या सहा महिन्यांपासून चर्चेत असून गुंतवणूकदारांना ४०% परतावा देत आहे. याचा पाच वर्षांचा परतावा १८०% आहे.
पुढील आठवड्यात भारत फोर्जचा स्टॉक चर्चेत राहणार आहे. PTI च्या वृत्तानुसार, गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी कंपनीने स्टॉक एक्सचेंजमध्ये दाखल केलेल्या माहितीनुसार, त्यांना भारतीय नौदलासाठी संरक्षण मंत्रालयाकडून एक मोठे कंत्राट मिळाले आहे.
ही ऑर्डर गॅस टर्बाइन जनरेटरच्या पुरवठ्यासाठी असून, दाखल केलेल्या माहितीनुसार तिचे मूल्य ₹४२५ कोटी आहे. हे कंत्राट पूर्ण करण्यासाठी भारत फोर्जला पाच वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कंत्राटांतर्गत, कंपनी १.२५ मेगावॅट क्षमतेचे गॅस टर्बाइन जनरेटर तयार करेल.
शुक्रवारी, नवी दिल्लीत संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत, संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय नौदलासाठी १२, १.२५ मेगावॅट क्षमतेचे मरीन गॅस टर्बाइन जनरेटर सेट खरेदी करण्याकरिता पुणेस्थित भारत फोर्ज लिमिटेडसोबत करारावर स्वाक्षरी केली. या जनरेटरमध्ये किमान ६०% ‘मेड इन इंडिया’ सामग्रीचा वापर केला जाईल.
(टीप: शेअर बाजारात कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी कृपया आपल्या बाजार तज्ञाचा सल्ला घ्या.)
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