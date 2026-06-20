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Petrol-Diesel च्या दरात होणार मोठी कपात, सरकारचा मेगाप्लॅन, शेजारच्या देशाकडूनही आली मोठी बातमी…

Updated On: Jun 20, 2026 | 12:10 PM IST
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सारांश

कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारातील घडामोडी आणि शेजारील देशांमधील इंधनाचे बदलते दर या पार्श्वभूमीवर, भारतात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होण्याच्या शक्यतेवर आणि सरकारच्या मेगाप्लॅनवर चर्चा सुरु आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित राहतो आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Petrol-Diesel Price: जागतिक स्तरावरील द्वंद संपलं आणि आता सामान्यांना प्रश्न पडलाय तो म्हणजे पेट्रोल-डिझेलचे दर कधी कमी होणार? शेजारी देश पाकिस्तानमधील एका बातमीने पुन्हा एकदा ही चर्चा तीव्र झाली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पाकिस्तान सरकार पेट्रोल आणि हाय-स्पीड डिझेलच्या किमतींमध्ये मोठी कपात करण्याची योजना आखली आहे. असे झाले तर सर्वसामान्यांसाठी मोठी बातमी असेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यानंतर पाकिस्तान सरकार आपल्या जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. या कारणास्तव, सरकार इंधनाच्या दरांचा आढावा घेत आहे आणि किंमत कमी करण्याचे मार्ग शोधत आहे. मग भारतात कधी होणार किमती कमी?

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किती कमी होऊ शकतात किमती?

पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातील कपातीबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. पण प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ७४ रुपयांची आणि डिझेलच्या दरात ६७ रुपयांची कपात होणार असल्याचं बोललं जात आहे. यामुळे पेट्रोलचा दर प्रति लिटर ३७३ रुपयांवरून २९९ रुपयांपर्यंत आणि डिझेलचा दर प्रति लिटर ३७८ रुपयांवरून ३११ रुपयांपर्यंत कमी होईल. पण हे आकडे अंतिम नाहीत. फायनल आकडेवारी केवळ सरकारी मंजुरीनंतरच जाहीर केली जाणार आहे.

सरकार किमत का कमी करत आहे?

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती अचानक कमी करण्यामागे सरकारचा उद्देश हा आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो. जेव्हा इंधनाच्या किमती वाढतात, तेव्हा वाहतुकीचा खर्च वाढतो, ज्याचा परिणाम अन्न आणि पेयांपासून ते दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंपर्यंत सर्व गोष्टींवर होतो. त्यामुळे, किमती कमी करून सरकारला महागाईचा दबाव कमी करायचा आहे.

सर्वसामान्यांना याचा किती फायदा होईल?

किमती कमी झाल्यास, चालक आणि वाहतूक क्षेत्राला सर्वाधिक फायदा होईल. ट्रक, बस आणि इतर व्यावसायिक वाहतूक खर्च कमी होऊ शकतो. यामुळे अनेक वस्तूंची वाहतूक स्वस्त होण्याची शक्यताही वाढेल.

भारतात चर्चा का होतेय?

पाकिस्तानच्या कोणत्याही निर्णयाचा भारतावर परिणाम होत नाही, परंतु या बातमीला येथे महत्त्व प्राप्त झाले आहे, कारण दोन्ही देश त्यांच्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे, जेव्हा एखादा शेजारी देश पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्याच्या तयारीत असतो, तेव्हा भारतातील सामान्य जनताही या किमतींवर चर्चा करते. सध्या, सर्वांचे लक्ष सरकारच्या निर्णयावर लागले आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर पाकिस्तानच्या लोकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

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Web Title: Petrol diesel price cut expected government mega plan see more details marathi news

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Published On: Jun 20, 2026 | 12:10 PM

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