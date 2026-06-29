Petrol Diesel Rules: वाहनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी! पेट्रोल-डिझेल खरेदीवरील…; १ जुलैपासून नवीन नियम लागू!

सरकारने १२ जून रोजी एका विशेष आदेशाद्वारे किरकोळ (Retail) पेट्रोल पंपांवरून होणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर मर्यादा आणली होती. या नियमानुसार, कोणत्याही एका वाहनाला एका दिवसात केवळ २०० लीटरपर्यंतच इंधन खरेदी करण्याची परवानगी होती. या नियमामुळे दूरध्वनी आणि लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या मोठ्या वाहनांना, विशेषतः ट्रकला आपल्या गरजेनुसार इंधन भरताना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
India lifts curbs on retail sale of petrol, diesel to commercial buyers from July 1.@sesa_sen pic.twitter.com/8JL3wr7LBu — NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) June 29, 2026
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सरकारने ही पाबंदी अचानक लादली नव्हती, तर त्यामागे एक ठोस व्यावसायिक आणि प्रशासकीय कारण होते. मोठ्या प्रमाणावर इंधन खरेदी करणारे थोक ग्राहक (Bulk Purchasers) किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून थेट खरेदी करू लागले होते. घाऊक बाजारापेक्षा रिटेल पंपांवर दर कमी असल्याने हा ट्रेंड वाढला होता. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाचा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली होती. हीच साठेबाजी आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने २०० लीटरची मर्यादा घातली होती.
सध्या बाजारपेठेतील इंधनाचा पुरवठा आणि परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर सरकारने हा निर्बंध मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ जुलैपासून पेट्रोल पंपांवर सर्वसामान्यांप्रमाणेच मोठ्या वाहनांनाही त्यांच्या गरजेनुसार हवे तितके इंधन खरेदी करता येईल. या निर्णयामुळे वाहतूक कोंडी आणि मालवाहतुकीतील अडथळे दूर होतील, तसेच वाहतूक खर्च नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल, असा विश्वास उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त केला जात आहे.
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