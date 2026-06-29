सोमवार, 29 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Government Removes 200 Liters Petrol Diesel Purchase Limit From July 1

Petrol Diesel Rules: वाहनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी! पेट्रोल-डिझेल खरेदीवरील…; १ जुलैपासून नवीन नियम लागू!

Updated On: Jun 29, 2026 | 09:42 PM IST
जाहिरात
सारांश

केंद्र सरकारने १ जुलैपासून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीवरील २०० लीटरची मर्यादा पूर्णपणे हटवली आहे. घाऊक खरेदीदारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १२ जून रोजी हा नियम लागू करण्यात आला होता, जो आता रद्द करण्यात आला आहे.

वाहनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी! (Photo Credit- X)

वाहनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वाहनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी!
  • पेट्रोल-डिझेल खरेदीवरील…
  • १ जुलैपासून नवीन नियम लागू!
Petrol Diesel Rules News: देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या खरेदीबाबत केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रति व्यक्ती आणि प्रति वाहन पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर लावलेली २०० लीटरची कमाल मर्यादा (Maximum Limit) पूर्णपणे हटवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा नवीन नियम १ जुलै २०२६ पासून देशभरात लागू होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे वाहतूकदार (Transporters) आणि मोठ्या वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

१२ जून रोजी का लावण्यात आली होती मर्यादा?

सरकारने १२ जून रोजी एका विशेष आदेशाद्वारे किरकोळ (Retail) पेट्रोल पंपांवरून होणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर मर्यादा आणली होती. या नियमानुसार, कोणत्याही एका वाहनाला एका दिवसात केवळ २०० लीटरपर्यंतच इंधन खरेदी करण्याची परवानगी होती. या नियमामुळे दूरध्वनी आणि लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या मोठ्या वाहनांना, विशेषतः ट्रकला आपल्या गरजेनुसार इंधन भरताना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

LPG Rules: 3-4 किलोमीटर लांब जाऊन भरताय एलपीजी सिलेंडर? गॅस एजन्सी देतेय धोका, काय आहे नक्की नियम

खरेदीदारांवर नकेल कसण्यासाठी घेतला होता निर्णय

सरकारने ही पाबंदी अचानक लादली नव्हती, तर त्यामागे एक ठोस व्यावसायिक आणि प्रशासकीय कारण होते. मोठ्या प्रमाणावर इंधन खरेदी करणारे थोक ग्राहक (Bulk Purchasers) किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून थेट खरेदी करू लागले होते. घाऊक बाजारापेक्षा रिटेल पंपांवर दर कमी असल्याने हा ट्रेंड वाढला होता. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाचा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली होती. हीच साठेबाजी आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने २०० लीटरची मर्यादा घातली होती.

१ जुलैपासून बाजारपेठेतील व्यवहार पूर्ववत होणार

सध्या बाजारपेठेतील इंधनाचा पुरवठा आणि परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर सरकारने हा निर्बंध मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ जुलैपासून पेट्रोल पंपांवर सर्वसामान्यांप्रमाणेच मोठ्या वाहनांनाही त्यांच्या गरजेनुसार हवे तितके इंधन खरेदी करता येईल. या निर्णयामुळे वाहतूक कोंडी आणि मालवाहतुकीतील अडथळे दूर होतील, तसेच वाहतूक खर्च नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल, असा विश्वास उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त केला जात आहे.

Urad Price: सामान्यांच्या खिशाला पडणार मोठं भगदाड! कमी पावसामुळे पेरणी 40% घटली, उडीद महागणार

Web Title: Government removes 200 liters petrol diesel purchase limit from july 1

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 29, 2026 | 09:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BPCL Mega Deal: बीपीसीएलचा मोठा निर्णय; रस्ते बांधणीच्या आधुनिक डांबर निर्मितीसाठी शेल आणि टिकी टारसह भागीदारी
1

BPCL Mega Deal: बीपीसीएलचा मोठा निर्णय; रस्ते बांधणीच्या आधुनिक डांबर निर्मितीसाठी शेल आणि टिकी टारसह भागीदारी

Paytm New Features: पेटीएमचा नवा धमाका! चहाच्या बिलावरही मिळणार ‘खरं सोनं’; युजर्ससाठी आणली भन्नाट फीचर्स
2

Paytm New Features: पेटीएमचा नवा धमाका! चहाच्या बिलावरही मिळणार ‘खरं सोनं’; युजर्ससाठी आणली भन्नाट फीचर्स

Jan Vishwas Act : ‘चूक दुरुस्त करा, कारवाई टाळा’; जन विश्वास कायद्यांतर्गत व्यापारी आणि MSME क्षेत्राला केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा
3

Jan Vishwas Act : ‘चूक दुरुस्त करा, कारवाई टाळा’; जन विश्वास कायद्यांतर्गत व्यापारी आणि MSME क्षेत्राला केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा

LPG Rules: 3-4 किलोमीटर लांब जाऊन भरताय एलपीजी सिलेंडर? गॅस एजन्सी देतेय धोका, काय आहे नक्की नियम
4

LPG Rules: 3-4 किलोमीटर लांब जाऊन भरताय एलपीजी सिलेंडर? गॅस एजन्सी देतेय धोका, काय आहे नक्की नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Petrol Diesel Rules: वाहनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी! पेट्रोल-डिझेल खरेदीवरील…; १ जुलैपासून नवीन नियम लागू!

Petrol Diesel Rules: वाहनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी! पेट्रोल-डिझेल खरेदीवरील…; १ जुलैपासून नवीन नियम लागू!

Jun 29, 2026 | 09:42 PM
महाराष्ट्र पुन्हा हादरला! 5 वर्षांच्या चिमुकलीवर वारंवार अत्याचार अन्…; माय-लेकीसोबत नक्की घडलं काय?

महाराष्ट्र पुन्हा हादरला! 5 वर्षांच्या चिमुकलीवर वारंवार अत्याचार अन्…; माय-लेकीसोबत नक्की घडलं काय?

Jun 29, 2026 | 09:38 PM
मोठी बातमी! शेतकरी कर्जमाफीची 30 जूनची डेडलाईन हुकणार; 5 जुलैनंतर खात्यात जमा होणार रक्कम

मोठी बातमी! शेतकरी कर्जमाफीची 30 जूनची डेडलाईन हुकणार; 5 जुलैनंतर खात्यात जमा होणार रक्कम

Jun 29, 2026 | 09:32 PM
Triumph Bonneville 400 पुन्हा एकदा दिसली टेस्टिंगदरम्यान; लवकरच भारतात होणार लाँच? जाणून घ्या

Triumph Bonneville 400 पुन्हा एकदा दिसली टेस्टिंगदरम्यान; लवकरच भारतात होणार लाँच? जाणून घ्या

Jun 29, 2026 | 09:25 PM
Monsoon Fridge Setting: पावसाळ्यात फ्रिज ‘या’ नंबरवर सेट केलाय का? नाहीतर आतील अन्नपदार्थ होतील विषारी; पाहा योग्य पद्धत

Monsoon Fridge Setting: पावसाळ्यात फ्रिज ‘या’ नंबरवर सेट केलाय का? नाहीतर आतील अन्नपदार्थ होतील विषारी; पाहा योग्य पद्धत

Jun 29, 2026 | 09:20 PM
‘नो कॅप’ ते ‘स्ले’! आजच्या Gen Z तरुणाईच्या या आहे काही भन्नाट ट्रेंडी स्लँग्स! एका क्लिकवर पाहून घ्या

‘नो कॅप’ ते ‘स्ले’! आजच्या Gen Z तरुणाईच्या या आहे काही भन्नाट ट्रेंडी स्लँग्स! एका क्लिकवर पाहून घ्या

Jun 29, 2026 | 09:06 PM
आशियातील सर्वात मोठ्या वटवृक्षाखाली वटपौर्णिमेचा भक्तिमय सोहळा, कोयना विभागातील ग्रामीण भागात महिलांनी जपली परंपरा

आशियातील सर्वात मोठ्या वटवृक्षाखाली वटपौर्णिमेचा भक्तिमय सोहळा, कोयना विभागातील ग्रामीण भागात महिलांनी जपली परंपरा

Jun 29, 2026 | 09:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा