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Paytm New Features: पेटीएमचा नवा धमाका! चहाच्या बिलावरही मिळणार ‘खरं सोनं’; युजर्ससाठी आणली भन्नाट फीचर्स

Updated On: Jun 29, 2026 | 05:34 PM IST
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सारांश

पेटीएमने (Paytm) युजर्ससाठी धमाकेदार फीचर्स लाँच केले आहेत. आता रोजच्या UPI व्यवहारांवर फ्री डिजिटल गोल्ड (Digital Gold) कमावता येणार असून, खर्चाचा हिशोब ठेवण्यासाठी AI आधारित स्पेंड समरी टूल देण्यात आले आहे.

पेटीएमचा नवा धमाका! (Photo Credit- X)

पेटीएमचा नवा धमाका! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • पेटीएमचा नवा धमाका!
  • चहाच्या बिलावरही मिळणार ‘खरं सोनं’
  • युजर्ससाठी आणली भन्नाट फीचर्स
मुंबई दि. 29 (प्रतिनिधी ): मुंबईकरांचा सकाळचा कटिंग चहा असो, पुण्यातलं पेट्रोल असो की नाशिकमधील किराणा सामान, महाराष्ट्रात सध्या रोख पैशांऐवजी युपीआयचा बोलबाला आहे. पण, तुम्ही रोज करत असलेल्या याच पेमेंटमधून आता थेट सोन्याची कमाई करता येणार आहे, असं म्हटलं तर? होय, डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात अग्रगण्य असलेल्या पेटीएम ने आपल्या युजर्ससाठी अशाच काही खास आणि भन्नाट सुविधा आणल्या आहेत. आता पेटीएम केवळ पैसे पाठवण्याचे साधन राहिले नसून, ते तुमच्या पैशांचे योग्य नियोजन आणि बचतही करणार आहे.

प्रत्येक पेमेंटवर मिळणार ‘डिजिटल गोल्ड’

पेटीएमने ‘गोल्ड कॉइन्स’ ही अनोखी सुविधा सुरू केली आहे. या अंतर्गत, युजर्सनी केलेल्या पात्र व्यवहारांवर त्यांना गोल्ड कॉइन्स मिळतील, ज्यांचे रूपांतर नंतर ‘डिजिटल सोन्यात‘ होईल. विशेष म्हणजे, हे डिजिटल सोनं तुम्ही खऱ्या सोन्यातही बदलून घेऊ शकता. म्हणजेच, एरवी होणाऱ्या रोजच्या खर्चातूनच आता नकळत तुमची सोन्यात गुंतवणूक होणार आहे .

एआय आधारित ‘स्पेंड समरी’मुळे खर्चावर वॉच

महिनाअखेरीस आपले पैसे नेमके कुठे खर्च झाले, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. यावर पेटीएमने ‘स्पेंड समरी’ हा एआय आधारित तोडगा आणला आहे. यामध्ये तुमचे खाणे-पिणे, प्रवास, शॉपिंग आणि बिल पेमेंट अशा वेगवेगळ्या गटांत खर्चाचे वर्गीकरण केले जाते. यामुळे प्रत्येक व्यवहार मोजत बसण्याची गरज पडत नाही आणि संपूर्ण महिन्याचा हिशोब एका क्लिकवर समोर येतो.

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सर्व बँकांचा ‘टोटल बॅलन्स’ एकाच ठिकाणी

पगार, बचत आणि रोजचा खर्च यासाठी अनेकजण एकापेक्षा जास्त बँक खाती वापरतात. अशा वेळी प्रत्येक बँकेचा बॅलन्स तपासण्यासाठी वेगवेगळ्या बँक अॅप्समध्ये जावे लागते. मात्र, पेटीएमच्या ‘टोटल बॅलन्स’ या फीचरमुळे युजर्सना त्यांचे सर्व लिंक केलेले बँक अकाउंट्स आणि त्यातील शिल्लक रक्कम एकाच स्क्रीनवर पाहता येणार आहे.

युपीआय स्टेटमेंट एका क्लिकवर डाउनलोड

खर्चाचा पुरावा किंवा ऑफिस रिइम्बर्समेंटसाठी महिनाभराचा तपशील हवा असल्यास, आता ‘डाउनलोड युपीआय स्टेटमेंट’ या सुविधेद्वारे संपूर्ण व्यवहार इतिहास एक्सल किंवा पीडीएफ स्वरूपात सहज मिळवता येईल. याशिवाय पेमेंट रिमाइंडर, निवडक पेमेंट लपवण्याचा पर्याय आणि होम स्क्रीन विजेट अशा छोट्या पण उपयुक्त सोयीही अॅपमध्ये देण्यात आल्या आहेत.

“आता पेमेंट अॅपकडून फक्त पैसे पाठवणे नव्हे, तर पैशांचे व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. ही नवी फीचर्स लोकांना अधिक चांगल्या आर्थिक नियोजनासाठी आणि रोजच्या पेमेंटमधून अधिक फायदा मिळवण्यासाठी मदत करतील.” प्रवक्ता, पेटीएम

या सर्व भन्नाट सुविधा पेटीएम अॅपवर सध्या सर्व युजर्ससाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

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Web Title: Paytms big new move get real gold even on tea bills exciting new features launched for users

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Published On: Jun 29, 2026 | 05:33 PM

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