नवीन IPO बाजारात! ‘CSM Technologies’ मध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी; ‘या’ तारखेला होणार खुला

CSM Technologies IPO: CSM टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड आपल्या इक्विटी शेअर्सच्या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंगच्या (आयपीओ) संदर्भात आपली बिड / इश्यू बुधवार, २४ जून २०२६ रोजी खुली करेल आणि सोमवार, २९ जून २०२६ रोजी बंद करेल. या इश्यूपूर्वी आणि आजच्या तारखेपर्यंत ₹१० दर्शनी मूल्य असलेले ३,८७,०२,४७२ इक्विटी शेअर्स आऊटस्टॅडिंग आहेत. या इश्यूमध्ये ₹१० दर्शनी मूल्य असलेल्या १,२९,०१,००० पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सच्या ‘फ्रेश इश्यू’चा (Fresh Issue) समावेश आहे.
ताज्या इश्यूमधून मिळणारा निधी कंपनीच्या खेळत्या working capital गरजा पूर्ण करण्यासाठी, कंपनीने घेतलेल्या ठराविक थकीत कर्जाची पूर्ण किंवा अंशतः पूर्वपेमेंट किंवा परतफेड करण्यासाठी, unidentified acquisitions आणि इतर धोरणात्मक उपक्रमांद्वारे inorganic growth साध्य करण्यासाठी आणि सामान्य कॉर्पोरेट उद्दिष्टांसाठी वापरला जाईल.
’कीनोट फायनान्शियल सर्व्हिस लिमिटेड’ (Keynote Financial Services Limited) हे या इश्यूचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहेत. तर ’केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड’ (KFin Technologies Limited) हे या इश्यूचे रजिस्ट्रार आहेत. हे इक्विटी शेअर्स कंपनीच्या १७ जून २०२६ रोजीच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसनुसार जारी केले जात आहेत, जे कटक येथील कंपन्यांचे रजिस्ट्रार, ओरिसा (“RoC”), आणि SEBI कडे १९ जून २०२६ रोजीच्या आरएचपीच्या शुद्धीपत्रकासह (corrigendum) दाखल केले गेले आहे. हे शेअर्स बीएसई लिमिटेड (“BSE”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE”, एकत्रितपणे “स्टॉक एक्सचेंजेस”) वर सूचीबद्ध (list) करण्याचे प्रस्तावित आहे.
किंमतपट्टा: ₹१० दर्शनी मूल्य असलेल्या प्रति इक्विटी शेअरसाठी ₹१०७ – ₹११३ निश्चित करण्यात आला (“इक्विटी शेअर्स”).
बिड/इश्यू : बुधवार, २४ जून २०२६ रोजी खुला होईल आणि सोमवार, २९ जून २०२६ रोजी बंद होईल. अँकर इन्व्हेस्टरसाठी बिडिंगची मंगळवार, २३ जून २०२६ असेल.
किमान बोली : किमान १३२ इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर १३२ इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येऊ शकते.
कंपनीबद्दल माहिती :
१९९८ मध्ये स्थापन झालेली ही कंपनी अशा काही मोजक्या आयटी सोल्यूशन्स (IT solutions) कंपन्यांपैकी एक आहे, ज्यांनी सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रासाठी अशा प्रकारचे पहिलेच (first-of-its-kind) प्रकल्प राबवले आहेत. कंपनी गव्ह govern गव्हर्न्मेंट टेक सोल्यूशन्स (GovTech solutions) आणि डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन सेवा प्रदान करण्यातही विशेष प्राविण्य राखते. ही कंपनी खाणकाम आणि संबंधित सेवा, सरकारी आणि सार्वजनिक सेवा, कृषी आणि संबंधित सेवा, उद्योग आणि व्यापार सुलभता, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि पर्यटन यासारख्या क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञान सोल्यूशन्स प्रदान करते. या सोल्यूशन्सचा उद्देश कामकाज सुव्यवस्थित करणे, डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रियेत सुधारणा करणे आणि नागरिक-केंद्रित सेवा सुलभ करणे हा आहे. कंपनी कन्सल्टिंग आणि अॅडव्हायझरी (सल्लागार) सेवा देखील देते आणि सेल्फ-सर्व्हिस तंत्रज्ञान देखील प्रदान करते, जे सरकारी संस्था आणि कॉर्पोरेट ग्राहकांना सेल्फ-सर्व्हिस चॅनेलद्वारे ग्राहकांशी संबंधित व्यावसायिक प्रक्रियांचे स्थलांतर (migrate), ऑटोमेट आणि व्यवस्थापन करण्यास सक्षम करते (स्रोत: केअर रिपोर्ट).
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसच्या तारखेपर्यंत, कंपनीने भारतातील २० शहरांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर १४ देशांमध्ये प्रकल्प राबवले आहेत.
तसेच, कंपनीने भारतातील आणि इतर देशांमधील विविध आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विकास आणि स्केलेबल ई-गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्मच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करणारे अनेक प्रकल्प राबवले आहेत.
३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपलेल्या नऊ महिन्यांत कंपनीचे कामकाजातील उत्पन्न ₹१६५.५ कोटी होते आणि निव्वळ नफा ₹१४.७ कोटी होता. आर्थिक वर्ष २५ (FY25) दरम्यान कंपनीचे कामकाजातील उत्पन्न ₹१९९.२४ कोटी होते, जे आर्थिक वर्ष २४ (FY24) दरम्यान ₹१९६.७१ कोटी होते.
आर्थिक वर्ष २५ (FY25) दरम्यान कंपनीचा निव्वळ नफा ₹१४.०८ कोटी होता, जो आर्थिक वर्ष २४ (FY24) दरम्यान ₹१२.५४ कोटी होता.
हा इश्यू बुक-बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे केला जात आहे, ज्यामध्ये इश्यूचा ५०% पेक्षा जास्त भाग पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना (qualified institutional buyers – QIB) वाटप केला जाणार नाही, कमीत कमी १५% भाग बिगर-संस्थात्मक बोलीदात्यांना (non-institutional bidders) आणि कमीत कमी ३५% भाग अनुक्रमे किरकोळ वैयक्तिक बोलीदात्यांना (retail individual bidders) वाटप केला जाईल.