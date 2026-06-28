झोमॅटो, स्विगी आणि कॅब चालकांसाठी मोठी बातमी! आता मिळणार मोफत उपचार अन् अपघात क्लेम; सरकार आणतंय ‘ही’ नवी योजना

इतर क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा लाभांप्रमाणेच लाभ देशातील लाखो गिग कामगारांनाही मिळावेत, यासाठी सरकार आणि ESIC प्रयत्नशील आहेत. या योजनेअंतर्गत, गिग कामगारांना वैद्यकीय सुविधा, प्रसूतीविषयक लाभ, अपघात विमा आणि इतर आवश्यक सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेता येईल. गिग कामगारांची माहिती गोळा करून त्यांना एका संघटित प्रणालीशी जोडण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. पात्र कामगारांची सहज ओळख पटवण्यासाठी या प्रक्रियेत ‘ई-श्रम’ (e-Shram) पोर्टलचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे.
ही योजना राबवण्यासाठी सरकार, ESIC आणि विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म कंपन्या यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. प्लॅटफॉर्म कंपन्या आणि ई-श्रम पोर्टलवरील माहितीच्या आधारे कामगारांची नोंदणी सुलभ केली जाऊ शकते, ज्यामुळे पात्र व्यक्तींपर्यंत थेट लाभ पोहोचतील.
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ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी, ई-कॉमर्स, कॅब सेवा आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या विस्तारामुळे भारतात गिग कामगारांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. सध्या देशात सुमारे १ कोटी (१० दशलक्ष) गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार आहेत आणि आगामी काळात ही संख्या २.५ कोटींपर्यंत (२५ दशलक्ष) पोहोचण्याचा अंदाज आहे. ही वाढ लक्षात घेता, या क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक भक्कम सामाजिक सुरक्षा आराखडा तयार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित विविध पैलूंवर चर्चा आणि निर्णय होणे अजून बाकी आहे. तसेच, कोणते गिग कामगार या योजनेच्या कक्षेत येतील, निधीची उभारणी कशी केली जाईल आणि विविध प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या कामगारांपर्यंत लाभ कसे पोहोचवले जातील, हे देखील निश्चित करावे लागेल.
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