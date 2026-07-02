तब्बल ₹10,94,18,53,25,000 च्या प्लांटच्या तयारी Gautam Adani, अनिल अग्रवालच्या वेदांताला कडवे आव्हान

ET च्या वृत्तानुसार, धातू क्षेत्रात अदानी ग्रुपचा हा दुसरा उपक्रम असेल. गुजरातमध्ये त्यांचा तांब्याचा स्मेल्टर गेल्या वर्षी सुरू झाला होता. अदानींना त्यांच्या वाढत्या पायाभूत सुविधांच्या व्यवसायासाठी वस्तूंचा पुरवठा सुरक्षित करायचा आहे. ॲल्युमिनियम क्षेत्रात उतरण्याची योजना देखील त्याच धोरणाचा एक भाग आहे. सूत्रांनुसार, अदानी आणि आयएचसी संयुक्तपणे कर्ज आणि इक्विटीद्वारे गुंतवणूक करून ओडिशामध्ये २० लाख टनांपेक्षा जास्त वार्षिक क्षमतेचा ॲल्युमिनियम स्मेल्टर उभारतील.
बापरे… इतकी कमाई! Gautam Adani यांनी रचला इतिहास, 2026 मध्ये दररोज कमवला एवढा मोठा आकडा
ॲल्युमिनियमचा वापर
या संदर्भात पाठवलेल्या ईमेलला अदानी ग्रुपने प्रतिसाद दिला नाही. भारताच्या धातू आणि खनिज क्षेत्रात ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी परदेशी गुंतवणूक असेल. ही सुविधा एक एकात्मिक युनिट असेल, ज्यामध्ये प्रगलन आणि शुद्धीकरण या दोन्हींचा समावेश असेल. तसेच, या ॲल्युमिनियम प्रकल्पात एक स्व-निर्मित वीज प्रकल्पही समाविष्ट असेल. ओडिशामधील बंगालच्या उपसागरात असलेले धामरा बंदर लॉजिस्टिक्ससाठी वापरले जाण्याची शक्यता आहे. हे बंदर अदानी समूहाच्या मालकीचे आहे.
जगातील भारत हा ॲल्युमिनियमचा दुसरा मोठा उत्पादक
चीननंतर भारत हा जगातील ॲल्युमिनियमचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. गेल्या वर्षी भारताचे एकूण उत्पादन ४.२ दशलक्ष टन होते. याच कालावधीत देशाने ५.५ दशलक्ष टन ॲल्युमिनियमचा वापर केला. भारतातील दरडोई वापर ३.४-३.९ किलो आहे, तर जागतिक सरासरी ८-१२ किलो आहे. भारत हा जगातील ॲल्युमिनियमचा तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. देशात त्याचा वापर २०३० पर्यंत ८.५ दशलक्ष टन, २०४० पर्यंत १८ दशलक्ष टन आणि २०४७ पर्यंत २८ दशलक्ष टनपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
ॲल्युमिनियम बाजारपेठ
उत्पादनावर भर
सरकार उत्पादनावर भर देत आहे. वाढत्या मागणीच्या अपेक्षेने, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आणि वेदांता ॲल्युमिनियमसारख्या कंपन्या देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आपली क्षमता वाढवत आहेत. जागतिक नैसर्गिक संसाधन कंपनी रिओ टिंटो, एएमजी मेटल्स अँड मटेरियल्ससोबत मिळून, एकात्मिक स्वच्छ ऊर्जा-चालित ॲल्युमिनियम प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार करत आहे. या प्रकल्पाला ग्रीनको ग्रुपच्या संस्थापकांचा पाठिंबा आहे.