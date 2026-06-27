Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात चढउतार सुरुच! नव्या किंमतीनी वाढवली ग्राहकांची चिंता

सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री? विमान प्रवास आणखी महागण्याची शक्यता; ICRA ने दिला धोक्याचा इशारा
भारतात 26 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,132 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,954 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,599 रुपये होता. भारतात 26 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,990 रुपये होता. भारतात 26 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,960 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,270 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,170 रुपये आहे.
नाशिकमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,100 रुपये आहे. चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,760 रुपये आहे.
पालघरमधील शिक्षण व्यवस्थेचा कायापालट होणार! मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन आणि जिल्हा परिषदेमध्ये 3 वर्षांचा ऐतिहासिक करार
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती सातत्याने घसरत आहेत. शुक्रवारीही सोन्याच्या किमती घसरल्या. त्यामुळे सलग चौथ्या आठवड्यात तोटा नोंदवला गेला. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, या घसरणीचे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे अमेरिकन डॉलरचे मजबूत होणे आणि अमेरिकेतील व्याजदरवाढीच्या शक्यतेमुळे सोन्याच्या किमतींवर दबाव वाढला आहे. मजबूत होत असलेल्या अमेरिकन डॉलरमुळे इतर चलनांमधील गुंतवणूकदारांसाठी सोने अधिक महाग होते. त्यामुळे मागणी कमी होते आणि किमतींवर दबाव वाढतो. दरम्यान, अलीकडील अमेरिकेच्या महागाईच्या आकडेवारीमुळे गुंतवणूकदारांची चिंताही वाढली आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,30,860
|₹1,42,760
|₹1,07,070
|पुणे
|₹1,30,860
|₹1,42,760
|₹1,07,070
|केरळ
|₹1,30,860
|₹1,42,760
|₹1,07,070
|कोलकाता
|₹1,30,860
|₹1,42,760
|₹1,07,070
|नागपूर
|₹1,30,860
|₹1,42,760
|₹1,07,070
|हैद्राबाद
|₹1,30,860
|₹1,42,760
|₹1,07,070
|बंगळुरु
|₹1,30,860
|₹1,42,760
|₹1,07,070
|चेन्नई
|₹1,33,010
|₹1,45,100
|₹1,10,760
|नाशिक
|₹1,30,890
|₹1,42,790
|₹1,07,100
|सुरत
|₹1,30,960
|₹1,42,860
|₹1,07,170
|दिल्ली
|₹1,31,060
|₹1,42,960
|₹1,07,270
|चंदीगड
|₹1,31,060
|₹1,42,960
|₹1,07,270
|लखनौ
|₹1,31,060
|₹1,42,960
|₹1,07,270
|जयपूर
|₹1,31,060
|₹1,42,960
|₹1,07,270