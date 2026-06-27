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Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात चढउतार सुरुच! नव्या किंमतीनी वाढवली ग्राहकांची चिंता

Updated On: Jun 27, 2026 | 08:03 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: देशांतर्गत बाजारात आज सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात मजबूत अमेरिकन डॉलर आणि व्याजदरवाढीच्या शक्यतेमुळे सोन्याच्या किमतींवर दबाव कायम असल्याचे दिसून येत आहे. आज पुणे शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,860 रुपये आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दरात चढउतार सुरुच! नव्या किंमतीनी वाढवली ग्राहकांची चिंता

Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दरात चढउतार सुरुच! नव्या किंमतीनी वाढवली ग्राहकांची चिंता

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विस्तार
  • देशात आज सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ झाली असून 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,42,760 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला आहे.
  • दिल्ली, चेन्नई, सुरत आणि नाशिकसह प्रमुख शहरांमध्येही सोन्याच्या दरात वाढ नोंदवली गेली आहे.
  • आंतरराष्ट्रीय बाजारात मात्र मजबूत डॉलर आणि व्याजदरांच्या चिंतेमुळे सोन्याच्या किमतींवर दबाव कायम आहे.
Gold Rate Today:  भारतात 27 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,276 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,086 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,707 रुपये आहे. भारतात 27 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,070 रुपये आहे. भारतात 27 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 240.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,40,100 रुपये आहे.

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भारतात 26 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,132 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,954 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,599 रुपये होता. भारतात 26 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,990 रुपये होता. भारतात 26 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,960 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,270 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,170 रुपये आहे.

नाशिकमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,100 रुपये आहे. चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,760 रुपये आहे.

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आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती सातत्याने घसरत आहेत. शुक्रवारीही सोन्याच्या किमती घसरल्या. त्यामुळे सलग चौथ्या आठवड्‌यात तोटा नोंदवला गेला. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, या घसरणीचे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे अमेरिकन डॉलरचे मजबूत होणे आणि अमेरिकेतील व्याजदरवाढीच्या शक्यतेमुळे सोन्याच्या किमतींवर दबाव वाढला आहे. मजबूत होत असलेल्या अमेरिकन डॉलरमुळे इतर चलनांमधील गुंतवणूकदारांसाठी सोने अधिक महाग होते. त्यामुळे मागणी कमी होते आणि किमतींवर दबाव वाढतो. दरम्यान, अलीकडील अमेरिकेच्या महागाईच्या आकडेवारीमुळे गुंतवणूकदारांची चिंताही वाढली आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,30,860 ₹1,42,760 ₹1,07,070
पुणे ₹1,30,860 ₹1,42,760 ₹1,07,070
केरळ ₹1,30,860 ₹1,42,760 ₹1,07,070
कोलकाता ₹1,30,860 ₹1,42,760 ₹1,07,070
नागपूर ₹1,30,860 ₹1,42,760 ₹1,07,070
हैद्राबाद ₹1,30,860 ₹1,42,760 ₹1,07,070
बंगळुरु ₹1,30,860 ₹1,42,760 ₹1,07,070
चेन्नई ₹1,33,010 ₹1,45,100 ₹1,10,760
नाशिक ₹1,30,890 ₹1,42,790 ₹1,07,100
सुरत ₹1,30,960 ₹1,42,860 ₹1,07,170
दिल्ली ₹1,31,060 ₹1,42,960 ₹1,07,270
चंदीगड ₹1,31,060 ₹1,42,960 ₹1,07,270
लखनौ ₹1,31,060 ₹1,42,960 ₹1,07,270
जयपूर ₹1,31,060 ₹1,42,960 ₹1,07,270

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver prices again rise in india at 27 june 2026 gold and silver rate news in marathi

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Published On: Jun 27, 2026 | 08:03 AM

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