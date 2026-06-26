सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री? विमान प्रवास आणखी महागण्याची शक्यता; ICRA ने दिला धोक्याचा इशारा

इकराने यापूर्वी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी विमान कंपन्यांच्या तोट्याचा अंदाज ११,००० ते १२,००० कोटी रुपये वर्तवला होता. मात्र, खर्च सतत वाढत असल्याने एजन्सीने हा अंदाज वाढवून ३६,००० ते ३८,००० कोटी रुपये केला आहे. इकराच्या मते, फेब्रुवारी २०२६ च्या उत्तरार्धात सुरू झालेल्या पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे हवाई प्रवासावर परिणाम होत आहे. यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतुकीच्या वाढीचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरल्यामुळे विमाने भाड्याने घेणे, त्यांची देखभाल करणे आणि परकीय चलनात करावी लागणारी इतर देयके महाग झाली आहेत. त्याच वेळी, विमान इंधनाच्या (ATF) उच्च दरांमुळे विमान कंपन्यांच्या परिचालन खर्चात आणखी वाढ झाली आहे.
इकराने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीचा (FY26) अंदाजही सुधारित केला आहे. एजन्सीने यापूर्वी १७,००० ते १८,००० कोटी रुपयांच्या तोट्याचा अंदाज वर्तवला होता, परंतु आता हा आकडा वाढवून ३२,००० ते ३४,००० कोटी रुपये करण्यात आला आहे. रुपयाचे झालेले तीव्र अवमूल्यन, कच्च्या तेलाच्या दरातील वाढ आणि प्रवासी संख्येत अपेक्षेपेक्षा कमी झालेली वाढ, ही या सुधारणेमागची कारणे आहेत.
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इकराने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतुकीचे अंदाज कमी केले आहेत. मे २०२६ मध्ये देशांतर्गत प्रवाशांच्या संख्येत वार्षिक आधारावर ११.३% वाढ होऊन ती १.५६ कोटींवर (१५.६ दशलक्ष) पोहोचली असली, तरी एजन्सीने संपूर्ण वर्षासाठी देशांतर्गत वाहतूक वाढीचा अंदाज ६-८% वरून ३-६% पर्यंत कमी केला आहे. त्याचप्रमाणे, आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतुकीचा अंदाज ८-१०% वरून कमी करून ०-३% करण्यात आला आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे एप्रिल २०२६ मध्ये भारतीय विमान कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या संख्येत ३९% घट झाली.
‘इकरा’च्या (ICRA) मते, १ जून २०२६ रोजी जाहीर झालेले ‘एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल’चे (ATF) दर मागील वर्षाच्या तुलनेत २६.९% अधिक होते. तसेच, आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ATF चे सरासरी दर मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत २२.८% जास्त होते. याव्यतिरिक्त, नवीन विमानांच्या आगमनामुळे लीजचा (भाड्याचा) खर्च वाढणार आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरल्यामुळे विमानांचे लीजिंग आणि देखभालीशी संबंधित खर्चही आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. तरीही, मे २०२६ मध्ये विमान कंपन्यांनी त्यांच्या उड्डाण क्षमतेत (flight capacity) वार्षिक आधारावर ५.१% वाढ केली आणि देशांतर्गत उड्डाणांसाठी ‘पॅसेंजर लोड फॅक्टर’ ८८.८% इतका नोंदवला गेला—जी बाब मागील वर्षीच्या ८३.९% आणि एप्रिल २०२६ मधील ८२% या आकडेवारीच्या तुलनेत सुधारणा दर्शवणारी आहे.
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