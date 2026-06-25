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Gold Silver Rate: सोन्याचांदीच्या दरात मोठी घसरण, हजारोंनी झाले भाव कमी; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या दर

Updated On: Jun 25, 2026 | 10:15 AM IST
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सारांश

आज सोने आणि चांदी या दोन्हींच्या किमती घसरल्याने, ते खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. कालच्या तुलनेत ही एक लक्षणीय घसरण आहे. काय आहे आजचा भाव

सोन्याचांदीचा आजचा भाव (फोटो सौजन्य - iStock)

सोन्याचांदीचा आजचा भाव (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • बाजारातील आजचा सोन्याचा दर 
  • सोन्याचांदीच्या दरात लक्षणीय घट 
  • २२ आणि २४ कॅरेट सोन्याचा दर नक्की काय 
आज, गुरुवार, २५ जून रोजी, भारतीय सराफा बाजार आणि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण दिसून येत आहे. मोठ्या प्रमाणात झालेल्या विक्रीमुळे दोन्ही त्यांच्या विक्रमी पातळीवरून कोसळले आहेत. सोन्याच्या दरात अंदाजे ₹१,४५० ते ₹१,९०० ची घट झाली आहे. चांदीचा भावही ₹२,२२,३०० ते ₹२,२७,००० प्रति किलो आहे. सोनं आणि चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे असंच म्हटलं जातंय. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरामध्ये प्रचंड वाढ दिसून येत होती. दरम्यान आज अगदी हजारांच्या फरकाने सोन्याचे दर उतरल्यामुळे खरेदी करणाऱ्यांना उत्तम संधी आहे. आजचा १० ग्रॅमचा भाव नक्की काय आहे जाणून घेऊया

Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदी झाले स्वस्त! ठाणे, चेन्नई, सुरतमधील नवीन दर जाणून घ्या

१० ग्रॅम प्रति कॅरेटचा भाव काय आहे?

  • आज २४-कॅरेट सोन्याचा भाव ₹१,४३,०१० ते ₹१,४४,३३० च्या दरम्यान आहेत
  • २२-कॅरेट सोन्याचा भाव ₹१,३०,९९७ ते ₹१,३२,४४० च्या दरम्यान आहेत
  • १८-कॅरेट सोन्याचा भाव ₹१,०७,२६० ते ₹१,०८,३९० च्या दरम्यान आहेत
चांदीचा भाव काय आहे?

आज चांदीचे भावही घसरत आहेत. प्रति १० ग्रॅम चांदीचा भाव ₹२,४५० ते ₹२,५५० च्या दरम्यान आहे. १०० ग्रॅम चांदीचा भाव ₹२४,५०० ते ₹२५,५०० च्या दरम्यान आहे. परिणामी, आज १ किलो चांदीचा भाव ₹२४५,००० ते ₹२५५,००० आहे. इतकं असून अजूनही लाखांच्या घरातच हे दर आहेत. पण तरीही काही हजारांच्या फरकामुळे खरेदीदारांना नक्कीच दिलासा मिळाला आहे. 

Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत 10 हजारांनी घसरले चांदीचे दर; सोनंही झालं स्वस्त! जाणून घ्या सविस्तर

सोन्या-चांदीचे भाव अचानक का घसरले?

१८ जून रोजी अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या तात्पुरत्या करारामुळे जागतिक तणाव मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत झाली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून ऊर्जा पुरवठा पुन्हा सुरू झाल्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी कमी झाली आहे.

दरम्यान, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने (फेड) महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी वर्षाच्या अखेरपर्यंत व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंटची वाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत. व्याजदर वाढल्याने, लोक आपली गुंतवणूक सोने आणि चांदीकडून सरकारी रोख्यांकडे वळवतात. किमती घसरण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे अमेरिकन डॉलर निर्देशांकातील जलद वाढ, जो मे २०२५ नंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती डॉलरमध्ये ठरवल्या जात असल्याने, डॉलर मजबूत झाल्यामुळे जगभरातील खरेदीदारांसाठी सोने अधिक महाग होते, परिणामी मागणी कमी होते.

Web Title: Gold silver rate latest 25 june updates decrease in price

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Published On: Jun 25, 2026 | 10:15 AM

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