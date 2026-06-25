Gold Silver Rate: सोन्याचांदीच्या दरात मोठी घसरण, हजारोंनी झाले भाव कमी; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या दर

Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदी झाले स्वस्त! ठाणे, चेन्नई, सुरतमधील नवीन दर जाणून घ्या
१० ग्रॅम प्रति कॅरेटचा भाव काय आहे?
आज चांदीचे भावही घसरत आहेत. प्रति १० ग्रॅम चांदीचा भाव ₹२,४५० ते ₹२,५५० च्या दरम्यान आहे. १०० ग्रॅम चांदीचा भाव ₹२४,५०० ते ₹२५,५०० च्या दरम्यान आहे. परिणामी, आज १ किलो चांदीचा भाव ₹२४५,००० ते ₹२५५,००० आहे. इतकं असून अजूनही लाखांच्या घरातच हे दर आहेत. पण तरीही काही हजारांच्या फरकामुळे खरेदीदारांना नक्कीच दिलासा मिळाला आहे.
सोन्या-चांदीचे भाव अचानक का घसरले?
१८ जून रोजी अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या तात्पुरत्या करारामुळे जागतिक तणाव मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत झाली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून ऊर्जा पुरवठा पुन्हा सुरू झाल्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी कमी झाली आहे.
दरम्यान, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने (फेड) महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी वर्षाच्या अखेरपर्यंत व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंटची वाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत. व्याजदर वाढल्याने, लोक आपली गुंतवणूक सोने आणि चांदीकडून सरकारी रोख्यांकडे वळवतात. किमती घसरण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे अमेरिकन डॉलर निर्देशांकातील जलद वाढ, जो मे २०२५ नंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती डॉलरमध्ये ठरवल्या जात असल्याने, डॉलर मजबूत झाल्यामुळे जगभरातील खरेदीदारांसाठी सोने अधिक महाग होते, परिणामी मागणी कमी होते.