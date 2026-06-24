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Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदी झाले स्वस्त! ठाणे, चेन्नई, सुरतमधील नवीन दर जाणून घ्या

Updated On: Jun 24, 2026 | 09:28 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये आज मोठा बदल पाहायला मिळाला आहे. 23 जूनच्या तुलनेत 24 जून रोजी सोन्याचे आणि चांदीचे दर घसरल्याने खरेदीदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. लखनौसह अनेक शहरांमध्ये आज सोने स्वस्त झाले आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदी झाले स्वस्त! ठाणे, चेन्नई, सुरतमधील नवीन दर जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदी झाले स्वस्त! ठाणे, चेन्नई, सुरतमधील नवीन दर जाणून घ्या

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विस्तार
  • 24 जून रोजी भारतात सोन्याच्या दरात घसरण झाली असून 24 कॅरेटचा भाव 1,44,590 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आला आहे.
  • 22 कॅरेट, 24 कॅरेट आणि 18 कॅरेटसोबतच चांदीच्या दरातही आज घट नोंदवली गेली आहे.
  • ठाणे, नाशिक, सुरत आणि लखनौसह अनेक शहरांमध्ये आज सोने स्वस्त झाले आहे.
Gold Rate Today:  भारतात 24 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,459 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,254 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,844 रुपये आहे. भारतात 24 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,440 रुपये आहे. भारतात 24 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 244.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,44,900 रुपये आहे.

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भारतात 23 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,652 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,431 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,989 रुपये होता. भारतात 23 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,520 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,890 रुपये होता. भारतात 23 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 249.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,49,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,390 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,570 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,470 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,490 रुपये आहे.

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लखनौ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,740 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,590 रुपये आहे. ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,440 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
पुणे ₹1,32,540 ₹1,44,590 ₹1,08,440
मुंबई ₹1,32,540 ₹1,44,590 ₹1,08,440
नागपूर ₹1,32,540 ₹1,44,590 ₹1,08,440
केरळ ₹1,32,540 ₹1,44,590 ₹1,08,440
कोलकाता ₹1,32,540 ₹1,44,590 ₹1,08,440
हैद्राबाद ₹1,32,540 ₹1,44,590 ₹1,08,440
बंगळुरु ₹1,32,540 ₹1,44,590 ₹1,08,440
दिल्ली ₹1,32,690 ₹1,44,740 ₹1,08,590
चंदीगड ₹1,32,690 ₹1,44,740 ₹1,08,590
लखनौ ₹1,32,690 ₹1,44,740 ₹1,08,590
जयपूर ₹1,32,690 ₹1,44,740 ₹1,08,590
चेन्नई ₹1,35,590 ₹1,47,920 ₹1,13,390
नाशिक ₹1,32,570 ₹1,44,620 ₹1,08,470
सुरत ₹1,32,590 ₹1,44,640 ₹1,08,490

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rates fall on june 24 check latest prices in major cities

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Published On: Jun 24, 2026 | 09:28 AM

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