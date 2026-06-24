Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदी झाले स्वस्त! ठाणे, चेन्नई, सुरतमधील नवीन दर जाणून घ्या

Share Market Today: शेअर बाजारात आज काय घडणार? कोणते शेअर्स देणार नफा कमावण्याची संधी? जाणून घ्या
भारतात 23 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,652 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,431 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,989 रुपये होता. भारतात 23 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,520 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,890 रुपये होता. भारतात 23 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 249.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,49,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,390 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,570 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,470 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,490 रुपये आहे.
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लखनौ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,740 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,590 रुपये आहे. ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,440 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|पुणे
|₹1,32,540
|₹1,44,590
|₹1,08,440
|मुंबई
|₹1,32,540
|₹1,44,590
|₹1,08,440
|नागपूर
|₹1,32,540
|₹1,44,590
|₹1,08,440
|केरळ
|₹1,32,540
|₹1,44,590
|₹1,08,440
|कोलकाता
|₹1,32,540
|₹1,44,590
|₹1,08,440
|हैद्राबाद
|₹1,32,540
|₹1,44,590
|₹1,08,440
|बंगळुरु
|₹1,32,540
|₹1,44,590
|₹1,08,440
|दिल्ली
|₹1,32,690
|₹1,44,740
|₹1,08,590
|चंदीगड
|₹1,32,690
|₹1,44,740
|₹1,08,590
|लखनौ
|₹1,32,690
|₹1,44,740
|₹1,08,590
|जयपूर
|₹1,32,690
|₹1,44,740
|₹1,08,590
|चेन्नई
|₹1,35,590
|₹1,47,920
|₹1,13,390
|नाशिक
|₹1,32,570
|₹1,44,620
|₹1,08,470
|सुरत
|₹1,32,590
|₹1,44,640
|₹1,08,490