Mutual Funds Investment: म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करताय? या चुका टाळल्यात तरच वाढेल पैसा; जाणून घ्या सविस्तर

Mutual Funds Investment: आजकाल म्युच्युअल फंड हा एक अतिशय सुलभ आणि फायदेशीर गुंतवणूक पर्याय मानला जातो. तथापि, योग्य माहितीच्या अभावामुळे, गुंतवणूकदार अनेकदा अशा चुका करतात ज्यामुळे परतावा कमी होतो. यशस्वी गुंतवणुकीसाठी, फक्त गुंतवणूक करणे पुरेसे नाही; संयम देखील आवश्यक आहे. सामान्य म्युच्युअल फंड चुका टाळल्याने तुम्हाला तुमची आर्थिक उद्दिष्टे वेळेवर साध्य करण्यास मदत होऊ शकते.
गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमची आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. तुमची जोखीम घेण्याची क्षमता न समजता स्मॉल-कॅप फंडमध्ये गुंतवणूक करणे भविष्यात हानिकारक ठरू शकते. तुमच्या गुंतवणूकीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नेहमी तुमच्या उद्दिष्टांवर आधारित निधी निवडा.
गुंतवणूकदार बहुतेकदा त्यांच्या ओळखीच्या किंवा सोशल मीडियाच्या आधारे निधीमध्ये गुंतवणूक करतात. प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न, जबाबदाऱ्या आणि जोखीम सहनशीलता पूर्णपणे भिन्न असते. कॉपी करण्याऐवजी, व्यक्तीने स्वतःची आर्थिक परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे आणि स्वतःचा वैयक्तिक पोर्टफोलिओ तयार केला पाहिजे.
बरेच गुंतवणूकदार गेल्या वर्षाच्या कामगिरीकडे पाहून चुकीचा गुंतवणूक निर्णय घेतात. याला बाजाराच्या भाषेत रिसेन्सी बायस म्हणतात, जे कधीही बरोबर नाही. किमान ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळाच्या कामगिरीचे सखोल विश्लेषण केले पाहिजे. बाजार पडतो तेव्हा खरेदी करणे आणि वाढतो तेव्हा विक्री करणे हे सोपे आणि योग्य वाटते. तथापि, बाजारातील हालचालींचा अचूक अंदाज लावणे कोणत्याही गुंतवणूकदारासाठी जवळजवळ अशक्य आहे. बाजाराच्या वेळेऐवजी, “बाजारातील वेळेवर” आणि SIP द्वारे नियमित गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करा.
बाजारातील चढउतार ही एक सामान्य घटना आहे जी गुंतवणूकदारांनी समजून घेतली पाहिजे. मंदी पाहता घाबरून पैसे काढणे आणि भविष्यातील पुनर्प्राप्ती गमावू शकते. जर तुमची गुंतवणूक रणनीती योग्य असेल, तर वाईट बाजाराच्या काळातही गुंतवणूक करत रहा. पोर्टफोलिओमध्ये खूप जास्त निधी असल्याने विविधीकरणाऐवजी स्टॉकची पुनरावृत्ती होते. एकाच श्रेणीत खूप जास्त निधी ठेवल्याने व्यवस्थापन कठीण होते आणि परतावा कमी होतो. नेहमी कमी संख्येने निधी निवडण्यावर लक्ष केंद्रित करा परंतु चांगल्या दर्जाचे निधी निवडा.
एकदा तुम्ही गुंतवणूक केल्यानंतर, ते पूर्णपणे विसरणे ही सर्वात मोठी चूक मानली जाते. संतुलन सुनिश्चित करण्यासाठी तुमच्या गुंतवणुकीचा वेळोवेळी आढावा घेणे महत्वाचे आहे. तुमच्या ध्येयांनुसार तुमचा पोर्टफोलिओ पुन्हा संतुलित केल्याने चांगले परतावे मिळू शकतात. अपूर्ण ज्ञान आणि अतिआत्मविश्वासामुळे पोर्टफोलिओ अपेक्षेनुसार वाढू शकत नाहीत. गुंतवणूकदारांनी बाजारातील बारकावे समजून घेण्यासाठी सतत आर्थिक शिक्षण घेतले पाहिजे. शिस्त आणि अचूक माहिती ही म्युच्युअल फंडांमध्ये यशाची सर्वात प्रभावी आणि एकमेव गुरुकिल्ली आहे.