Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

zodiac sign: पंचग्रही योगाचा कर्क आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

आज सोमवार, 23 फेब्रुवारी. आज एक दुर्मिळ शक्तिशाली योग तयार होणार आहे. कुंभ राशीत सूर्य, बुध, शुक्र, राहू आणि मंगळ यांचा पंचग्रही योग तयार होणार आहे. पंचग्रही योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Feb 23, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आज सोमवार, 23 फेब्रुवारीचा दिवस. आजचा दिवस काही राशीच्या लोकांसाठी मिश्रित राहील. ज्योतिषशास्त्रानुसार कुंभ राशीत सूर्य, बुध, शुक्र, राहू आणि मंगळ यांचा पंचग्रही योग तयार होणार आहे. या राशीच्या लोकांमधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. आज काही राशीच्या लोकांच्या करिअरमध्ये प्रगती आणि आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे. मंगळ आणि राहूच्या युतीमुळे तुमच्यावरील खर्चाचा ताण वाढू शकतो. आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. पंचग्रही योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमचा आजचा दिवस चांगला राहील. वरिष्ठांना भेटण्याची आणि प्रभावित करण्याची चांगली संधी तुमच्याकडे आहे. तुम्हाला पदोन्नती किंवा नवीन कराराची बातमी मिळू शकते. नातेसंबंध चांगले राहतील. आरोग्य चांगले राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

Chaturgrahi Yog: कुंभ राशीत तयार होणार चतुर्ग्रही योग, या राशीच्या लोकांना मिळते नशिबाची साथ

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुमच्यासाठी आजचा दिवस आत्मचिंतनाचा आहे. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्ही कुटुंबासोबत बाहेर फिरायला जाण्याचे नियोजन करू शकता. जुने कर्ज फेडू शकता. आरोग्याच्या समस्या दूर होतील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुमची नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला वरिष्ठांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळेल. नातेसंबंध चांगले राहतील. तुम्हाला पचनाच्या समस्या येऊ शकतात. चांगल्या आरोग्यासाठी डिटॉक्स किंवा वैद्यकीय तपासणीसाठी चांगला दिवस आहे. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाईल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. कुटुंबामध्ये आजचा दिवस सामान्य राहील. मालमत्तेचे व्यवहार सोडवण्यासाठी हा एक उत्तम दिवस आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचे काम कौतुकास्पद असेल, परंतु वरिष्ठांशी सत्ता संघर्ष टाळा. आज तुम्ही वाहनाची खरेदी करू शकता. गुंतवणूक करणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. आरोग्याच्या समस्या दूर होतील. तुम्हाला कामामध्ये अपेक्षित यश मिळेल.

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. संपत्तीमध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. रागावर आणि बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. तुम्हाला आर्थिक निर्णय घेण्यास भाग पाडू शकते. आर्थिक निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे. उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. नातेसंबंध चांगले राहतील. कुटुंबातील हस्तक्षेपामुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो. आरोग्याबाबत, दात आणि डोळ्यांची विशेष काळजी घ्या.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Panchagrahi yoga people of this zodiac sign will benefit 3

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या
1

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

Weekly Horoscope: फेब्रुवारीचा शेवटचा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील, जाणून घ्या
2

Weekly Horoscope: फेब्रुवारीचा शेवटचा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील, जाणून घ्या

Chaturgrahi Yog: कुंभ राशीत तयार होणार चतुर्ग्रही योग, या राशीच्या लोकांना मिळते नशिबाची साथ
3

Chaturgrahi Yog: कुंभ राशीत तयार होणार चतुर्ग्रही योग, या राशीच्या लोकांना मिळते नशिबाची साथ

Mangal Gochar 2026: मंगळ शनिच्या राशीत करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांना करावा लागेल अडचणींचा सामना
4

Mangal Gochar 2026: मंगळ शनिच्या राशीत करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांना करावा लागेल अडचणींचा सामना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
zodiac sign: पंचग्रही योगाचा कर्क आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

zodiac sign: पंचग्रही योगाचा कर्क आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Feb 23, 2026 | 09:00 AM
IND vs SA : सुपर 8 चा सामना गमावल्यानंतर सुर्यकुमार यादवचे मोठे विधान! सांगितले कुठे झाली चूक…

IND vs SA : सुपर 8 चा सामना गमावल्यानंतर सुर्यकुमार यादवचे मोठे विधान! सांगितले कुठे झाली चूक…

Feb 23, 2026 | 08:59 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Feb 23, 2026 | 08:43 AM
Trump यांच्या सुरक्षेत पुन्हा मोठी चूक! मार-ए-लागोतील निवास्थानी पेट्रोल आणि बंदुकीसह हल्लेखोराची एन्ट्री अन्…

Trump यांच्या सुरक्षेत पुन्हा मोठी चूक! मार-ए-लागोतील निवास्थानी पेट्रोल आणि बंदुकीसह हल्लेखोराची एन्ट्री अन्…

Feb 23, 2026 | 08:41 AM
रक्तात खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढवण्यासाठी आहारात करा बदल

रक्तात खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढवण्यासाठी आहारात करा बदल

Feb 23, 2026 | 08:37 AM
२.७८ कोटींची खरेदी केली नवी प्रॉपर्टी; मोजक्या हिट चित्रपटांनंतरही अरबाज खानची ५०० कोटींची संपत्ती कशी?

२.७८ कोटींची खरेदी केली नवी प्रॉपर्टी; मोजक्या हिट चित्रपटांनंतरही अरबाज खानची ५०० कोटींची संपत्ती कशी?

Feb 23, 2026 | 08:34 AM
Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी खरेदीचा विचार करताय? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी खरेदीचा विचार करताय? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

Feb 23, 2026 | 08:27 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM