World Understanding and Peace Day: जागतिक शांतता आणि भारताची भूमिका! 'वसुधैव कुटुंबकम'चा संदेश देणारा 23 फेब्रुवारीचा हा खास दिवस

जागतिक समजुती आणि शांतता दिन दरवर्षी २३ फेब्रुवारी रोजी जागतिक समजुती आणि शांतता दिन साजरा केला जातो. हा दिवस परस्पर समजुती, सहिष्णुता आणि जागतिक शांततेचे महत्त्व अधोरेखित करतो.

Updated On: Feb 23, 2026 | 09:26 AM
  • जागतिक शांततेचा संकल्प
  • रोटरी इंटरनॅशनलचे योगदान
  • हिंसेला संवादाचे उत्तर 

World Understanding and Peace Day 2026 : आजच्या धावपळीच्या आणि स्पर्धेच्या युगात, जिथे कुठे ना कुठे युद्धाच्या ठिणग्या पडत आहेत आणि द्वेषाचे राजकारण सुरू आहे, तिथे ‘शांतता’ हा शब्द अधिक मौल्यवान झाला आहे. आज २३ फेब्रुवारी. संपूर्ण जग हा दिवस ‘जागतिक समजुती आणि शांतता दिन’ (World Understanding and Peace Day) म्हणून साजरा करत आहे. हा केवळ एक दिवस नाही, तर मानवी मूल्यांचा सन्मान करण्याचा आणि एकमेकांचा आदर करण्याचा एक जागतिक संकल्प आहे.

२३ फेब्रुवारी: ऐतिहासिक संदर्भ आणि रोटरीची साथ

या दिवसाची मुळे १९०५ सालात दडलेली आहेत. २३ फेब्रुवारी १९०५ रोजी ‘रोटरी इंटरनॅशनल’ची पहिली बैठक पार पडली होती. तेव्हापासून हा दिवस रोटरीच्या ‘वर्ल्ड अंडरस्टँडिंग अँड पीस डे’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. आज हा दिवस कोणत्याही एका संस्थेपुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण जगासाठी एक आदर्श बनला आहे. रोटरीने जगभरातील मानवतावादी सेवा, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील कामातून शांतता ही केवळ भाषणांनी नव्हे, तर कृतीने कशी येते, हे दाखवून दिले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trade War : 50% टॅरिफमागचं कारण रशियाचं तेल नव्हतंच? PM मोदींचा ‘तो’ एक निर्णय आणि Trumpने भारतावर उगवला सूड

शांतता म्हणजे केवळ ‘युद्धाचा अभाव’ नव्हे!

आपल्याला बऱ्याचदा वाटते की युद्ध थांबले की शांतता प्रस्थापित झाली. पण हा दिवस आपल्याला एक वेगळा विचार देतो. शांतता म्हणजे न्याय, समानता आणि परस्पर आदर. जोपर्यंत समाजात गरिबी, भेदभाव आणि अन्याय आहे, तोपर्यंत खरी शांतता नांदू शकत नाही. विविध धर्म, पंथ आणि विचारसरणीच्या लोकांनी एकमेकांना समजून घेणे, त्यांच्या संस्कृतीचा आदर करणे हाच या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे. जेव्हा दोन व्यक्ती किंवा दोन देश एकमेकांशी संवाद साधतात, तेव्हा संघर्षाची धार आपोआप कमी होते.

आजच्या जगासाठी हा दिवस महत्त्वाचा का?

सध्या रशिया-युक्रेन असो किंवा इस्रायल-गाझा संघर्ष, जग एका मोठ्या संघर्षातून जात आहे. डिजिटल युगात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चुकीची माहिती (Misinformation) आणि द्वेष वेगाने पसरत आहे. अशा काळात ‘जागतिक समजुती’ या शब्दाला मोठे महत्त्व आहे. सहिष्णुता म्हणजे केवळ दुसऱ्याचे अस्तित्व मान्य करणे नव्हे, तर दुसऱ्याचे अस्तित्व आनंदाने स्वीकारणे. २३ फेब्रुवारीचा हा संदेश आपल्याला शिकवतो की, करुणा आणि बंधुत्वाच्या जोरावरच आपण येणाऱ्या पिढ्यांना एक सुरक्षित भविष्य देऊ शकतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Tariff: ट्रम्पच्या टॅरिफ स्फोटाने 24 तासांत बदलले जगाचे अर्थकारण; पण भारतीय वंशाच्या वकिलांनी लावला कायद्याचा ‘असा’ सुरुंग

आपण काय करू शकतो?

शांततेची सुरुवात स्वतःपासून आणि आपल्या घरापासून होते. या दिवशी आपण इतरांच्या मतांचा आदर करण्याचा, कोणाबद्दलही द्वेष न बाळगण्याचा आणि संवाद सुधारण्याचा संकल्प करू शकतो. शाळा, महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्थांमध्ये संवादाच्या चर्चासत्रांचे आयोजन करून आपण ‘जागतिक समजुती’ हा विषय लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जागतिक समजुती आणि शांतता दिन २३ फेब्रुवारीलाच का साजरा होतो?

    Ans: कारण याच दिवशी, २३ फेब्रुवारी १९०५ रोजी, पॉल हॅरिस यांनी शिकागो येथे 'रोटरी'ची पहिली बैठक घेतली होती, ज्याचा उद्देश मानवी सेवा आणि जागतिक शांतता हा होता.

  • Que: या दिवसाचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे?

    Ans: विविध संस्कृती, धर्म आणि भौगोलिक सीमांच्या पलीकडे जाऊन मानवांमध्ये परस्पर समंजसपणा, सहकार्य आणि जागतिक शांततेला प्रोत्साहन देणे हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

  • Que: सामान्य नागरिक या दिवसात कसे योगदान देऊ शकतात?

    Ans: कोणत्याही वादावर हिंसेऐवजी संवादाचा मार्ग निवडणे, विविध संस्कृतींचा आदर करणे आणि सामाजिक सलोखा राखणे याद्वारे आपण योगदान देऊ शकतो.

Published On: Feb 23, 2026 | 09:26 AM

