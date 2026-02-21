करोडपती विसरा, आता बना 10,00,00,000 मालक! 15 वर्षांत स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी किती करावी लागेल SIP? वाचा सविस्तर

गुंतवणूकदार सावधान! ट्रम्प टॅरिफबाबत कोर्टाचा मोठा निर्णय, शेअर बाजारात ‘भूकंप’ येणार?
नव्या इन्वेस्टर्सना इंडियन स्टॉक मार्केटच्या सध्याच्या अनिश्चिततेबाबत सावध करताना, ‘एनरिच मनी’चे CEO पोनमुडी आर. यांनी ‘लाइवमिंट’ला सांगितले की, सपोर्टिव ग्लोबल संकेत आठवड्याची पॉजिटिव सुरुवात करून देतील, परंतु ही तेजी किती काळ टिकेल हे Nifty च्या ‘रेझिस्टन्स लेव्हल’ (Resistance Level) पार करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. बाजारातील ही सुधारणा कायमस्वरूपी वाढीत रूपांतरित होण्यासाठी Institutional Support आणि सुधारलेले मोमेंटम इंडिकेटर्स अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
शेअर बाजारातील अस्थिरतेच्या काळात ‘म्युच्युअल फंड’ हा गुंतवणुकीचा एक सुरक्षित आणि प्रभावी पर्याय का आहे, यावर ऑप्टिमा मनी मॅनेजर्सचे CEO आणि MD, पंकज मथपाल यांनी मोलाचा सल्ला दिला आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, त्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या गुंतवणूकदारांची जोखीम घेण्याची क्षमता कमी आहे, त्यांच्यासाठी थेट स्टॉक मार्केटमध्ये (Direct Stock Investment) गुंतवणूक करणे योग्य नाही. अशा गुंतवणूकदारांनी दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीसाठी इक्विटी म्युच्युअल फंड या पर्यायाचा विचार करावा.
मथपाल यांच्या मते, दरमहा SIP (Systematic Investment Plan) करणे हा गुंतवणुकीचा सर्वात सोपा आणि शिस्तबद्ध मार्ग आहे. यामध्ये गुंतवणूकदाराला ‘मार्केट टाइमिंग’ची म्हणजेच बाजार कधी खाली येईल याची वाट पाहावी लागत नाही. बाजाराचा कल (Trend) कोणताही असो, गुंतवणूकदार कोणत्याही दिवशी आपली SIP सुरू करू शकतो, कारण ही पद्धत बाजारातील चढ-उतारांच्या रिस्कना बॅलन्स करते.
जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने दरमहा १५,००० रुपयांची SIP सलग १५ वर्षे सुरू ठेवली आणि त्यावर वार्षिक सरासरी १५% परतावा मिळाला, तर १५ वर्षांनंतर त्याच्याकडे सुमारे १ कोटी रुपयांचा मोठा निधी जमा होऊ शकतो. HDFC फ्लेक्सी कॅप फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टीकॅप फंड, ICICI प्रूडेंशियल वॅल्यू फंड, कोटक मल्टीकॅप फंड और इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिडकॅप फंड या SIPवर विशेष लक्ष्य देण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला आहे.
