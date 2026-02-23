Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

23 Feb 2026 09:20 AM (IST)
भंडारा/चंद्रपूर: देशात विकासाचे मोठे दावे केले जात असताना, महाराष्ट्र-चंद्रपूरच्या सीमेवर मात्र एक विदारक वास्तव पाहायला मिळत आहे. भंडारा जिल्ह्यातील ईटान आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोलारी, ही दोन गावे स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करत आहेत. आजही येथील ग्रामस्थांना वैनगंगा नदी ओलांडण्यासाठी आपल्या प्राणाची बाजी लावून 'नावेतून' प्रवास करावा लागत आहे.
विशेष म्हणजे, ही दोन्ही गावे राज्याच्या राजकारणातील बड्या नेत्यांच्या कार्यक्षेत्रात येतात:
ईटान (भंडारा): हा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांचा गृह मतदारसंघ (साकोली) आहे.
कोलारी (चंद्रपूर): हा भाजपचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय बंटी भांगडिया यांचा मतदारसंघ (चिमूर) आहे.
23 Feb 2026 09:15 AM (IST)
मुंबई: महाराष्ट्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत असतानाच, राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणावरून सत्ताधाऱ्यांना घेरले आहे.
रोहिणी खडसे यांनी 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत सर्वपक्षीय आमदारांना आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अजित पवार यांच्या मृत्यूमागे काही गूढ दडलेले आहे का, हे समोर आणण्यासाठी सर्व पक्षांच्या आमदारांनी अधिवेशनात सरकारला जाब विचारला पाहिजे.या प्रकरणातील संभ्रम दूर करण्यासाठी सरकारने ठोस उत्तर देणे आवश्यक आहे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
23 Feb 2026 09:08 AM (IST)
मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता स्वीकृत नगरसेवकांच्या (Co-opted Councilors) निवडीवरून राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने मुंबईत २९ जागांवर विजय मिळवत आपले अस्तित्व सिद्ध केले आहे. या संख्याबळानुसार शिवसेनेच्या वाट्याला आलेल्या दोन स्वीकृत नगरसेवक पदांपैकी पहिल्या जागेवर राज सुर्वे यांची वर्णी लागली आहे.
23 Feb 2026 09:04 AM (IST)
India vs South africa Live Score : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये आमदाबादचे नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सुपर 8 चा तिसरा सामना खेळवला जात आहे. भारताचे संघाने पावर प्ले मध्ये जबरदस्त सुरुवात केली पण त्यानंतर डेव्होल्ड ब्रेविस आणि डेविड मिलर या दोघांची जबरदस्त भागीदारी पाहायला मिळाली. दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत पहिला इनिंग मध्ये सात विकेट्स गमावून 187 धावा केल्या आहेत. भारतीय संघाला विजयासाठी 188 धावांची गरज आहे.
23 Feb 2026 08:58 AM (IST)
भारतीय बाजारातील आपली पकड मजबूत करण्यासाठी Nissan ने नवी Nissan Gravite MPV लाँच केली आहे. ही एक कॉम्पॅक्ट 7-सीटर कार असून खास कुटुंबासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. कमी किमतीत उत्तम जागा, आधुनिक फीचर्स आणि सुरक्षितता देण्याचा कंपनीचा दावा आहे. तिची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 5.65 लाख रुपये ठेवण्यात आली असून त्यामुळे ती देशातील सर्वात किफायतशीर 7-सीटर कार्सपैकी एक ठरते.
Nissan Gravite ही Renault Triber वर आधारित असल्याचे मानले जाते; मात्र यात अधिक प्रीमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत. यामध्ये इंटीग्रेटेड ड्युअल डॅशकॅम मिळतो, जो ड्राइव्हदरम्यान व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करतो. याशिवाय JBL चा प्रीमियम साउंड सिस्टम देण्यात आला आहे, ज्यामुळे संगीताचा अनुभव अधिक उत्कृष्ट होतो. केबिनमधील हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी इन-बिल्ट एअर प्युरिफायरही देण्यात आला आहे. हे खास फीचर्स Tekna ट्रिममध्ये उपलब्ध असून, सेगमेंटमध्ये तिला वेगळी ओळख देतात.
23 Feb 2026 08:54 AM (IST)
Washington Sundar-David Miller : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला पहिला पराभव दिला. या महत्त्वाच्या सुपर ८ सामन्यात भारतीय फलंदाज अपयशी ठरले आणि त्यांना ७६ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाचा नायक डेव्हिड मिलर होता. सामन्यादरम्यान एका क्षणी मिलरचा राग भडकला आणि तो वॉशिंग्टन सुंदरशी वाद घालू लागला. हाय-व्होल्टेज नाट्यमय वातावरणात पंचांनी हस्तक्षेप केला.
23 Feb 2026 08:53 AM (IST)
Donald Trump News in Marathi : वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या सुरक्षेत मोठी चूक झाली आहे. ट्रम्प यांच्या मार-ए-लागोतील खाजगी निवासस्थानी एका अज्ञात तरुणाने सशस्त्र घुसखोरीचा प्रयत्न केला. परंतु त्याला सुरक्षा दलांनी वेळीच प्रसंगावधान दाखवत ठार केले. मात्र या घटनेमुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे.
Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी खरेदीचा विचार करताय?
Gold Rate Today: भारतात 23 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,927 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,599 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,945 रुपये आहे. भारतात 23 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,450 रुपये आहे. भारतात 23 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये आहे.