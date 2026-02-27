Stock Market Today: आजच्या बाजारात कोणते शेअर्स देतील नफा? तज्ज्ञांनी दिली टॉप स्टॉक्सची यादी, वाचा सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा केला विक्रम! 24 कॅरेटची किंमत 1.61 लाख पार, आजचे दर जाणून घ्या
गुरुवारी, भारतीय शेअर बाजार अस्थिरतेमध्ये संमिश्र पातळीवर बंद झाला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,५०० च्या पातळीजवळ बंद झाला. सेन्सेक्स २७.४६ अंकांनी म्हणजेच ०.०३% ने घसरून ८२,२४८.६१ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १४.०५ अंकांनी म्हणजेच ०.०६% ने वाढून २५,४९६.५५ वर बंद झाला. गुरुवारी बँक निफ्टी निर्देशांक १४४.३५ अंकांनी किंवा ०.२४% ने वाढून ६१,१८७.७० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वेल्थ मॅनेजमेंटच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज अँड टेक्निकल्स हेड चंदन टपारिया यांनी आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. टपारिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये आयशर मोटर्स , फोर्टिस हेल्थकेअर आणि जेएसडब्ल्यू स्टीलचे शेअर्सचा समावेश आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी गुंतवणूकदारांना पाच ब्रेकआउट स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये इंडसइंड बँक, जमना ऑटो, इंजिनिअर्स इंडिया, लिंडे इंडिया आणि मॅन इंडस्ट्रीज यांचा समावेश आहे.
चॉइस ब्रोकिंगचे सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी आजच्या व्यवहारात खरेदी करण्यासाठी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये आयओसी, श्रीराम फायनान्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सीईएससी, पॉलिसी बाजार, आयडियाफोर्ज, केईसी इंटरनॅशनल आणि श्नायडर इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचा समावेश आहे.
प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये ग्रीव्हज कॉटन, अॅस्ट्रा मायक्रोवेव्ह प्रोडक्ट्स आणि अॅव्हलॉन टेक्नॉलॉजीज यांचा समावेश आहे.