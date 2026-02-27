Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Stock Market Today: आजच्या बाजारात कोणते शेअर्स देतील नफा? तज्ज्ञांनी दिली टॉप स्टॉक्सची यादी, वाचा सविस्तर

Share Market Update: शेअर बाजार उघडण्याआधी मोठी अपडेट! तज्ज्ञांनी आजचे बेस्ट स्टॉक्स सांगितले आहेत. या स्टॉक्सवर लक्ष केंद्रीत केल्यास आज गुंतवणूकदांरान जबरदस्त रिटर्न मिळण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 08:41 AM
  • आज शेअर बाजारात घसरणीची शक्यता! तज्ज्ञांनी दिले 8 हॉट स्टॉक्स
  • सेन्सेक्स-निफ्टी नकारात्मक उघडण्याचे संकेत, पण हे शेअर्स देऊ शकतात मोठा रिटर्न
  • आजच्या ट्रेडिंगसाठी तज्ज्ञांची मोठी टिप! या 8 स्टॉक्सवर ठेवा नजर
India Share Market Update:  जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतांमुळे आज २७ फेब्रुवारी, रोजी शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, नकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी नकारात्मक सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २५,५६१ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ ७५ अंकांनी कमी होता.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा केला विक्रम! 24 कॅरेटची किंमत 1.61 लाख पार, आजचे दर जाणून घ्या

गुरुवारी, भारतीय शेअर बाजार अस्थिरतेमध्ये संमिश्र पातळीवर बंद झाला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,५०० च्या पातळीजवळ बंद झाला. सेन्सेक्स २७.४६ अंकांनी म्हणजेच ०.०३% ने घसरून ८२,२४८.६१ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १४.०५ अंकांनी म्हणजेच ०.०६% ने वाढून २५,४९६.५५ वर बंद झाला. गुरुवारी बँक निफ्टी निर्देशांक १४४.३५ अंकांनी किंवा ०.२४% ने वाढून ६१,१८७.७० वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वेल्थ मॅनेजमेंटच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज अँड टेक्निकल्स हेड चंदन टपारिया यांनी आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. टपारिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये आयशर मोटर्स , फोर्टिस हेल्थकेअर आणि जेएसडब्ल्यू स्टीलचे शेअर्सचा समावेश आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी गुंतवणूकदारांना पाच ब्रेकआउट स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये इंडसइंड बँक, जमना ऑटो, इंजिनिअर्स इंडिया, लिंडे इंडिया आणि मॅन इंडस्ट्रीज यांचा समावेश आहे.

चॉइस ब्रोकिंगचे सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी आजच्या व्यवहारात खरेदी करण्यासाठी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये आयओसी, श्रीराम फायनान्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सीईएससी, पॉलिसी बाजार, आयडियाफोर्ज, केईसी इंटरनॅशनल आणि श्नायडर इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचा समावेश आहे.

New Air Ticket Refund Rules: विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा! ४८ तासांच्या आत तिकीट कॅन्सल केल्यास ‘नो चार्ज’; DGCA कडून नियमांत बदल

प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये ग्रीव्हज कॉटन, अ‍ॅस्ट्रा मायक्रोवेव्ह प्रोडक्ट्स आणि अ‍ॅव्हलॉन टेक्नॉलॉजीज यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

