T20 World Cup 2026 दरम्यान रिंकू सिंगवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! उपचारादरम्यान झाले वडिलांचे निधन

Rinku Singh’s father passes away : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकादरम्यान, टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज रिंकू सिंग दुःखाने ग्रासला आहे. त्याचे वडील खानचंद्र सिंग यांचे उपचारादरम्यान निधन झाले. काही दिवसांपूर्वी रिंकूचे वडील आजारी पडले होते आणि त्यांना ग्रेटर नोएडा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. रिंकू विश्वचषकादरम्यान घरी परतली होती, परंतु झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी ती पुन्हा संघात सामील झाली.
रिंकू सिंग २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात व्यस्त होता. दरम्यान, त्याचे वडील खानचंद्र सिंग गंभीर आजारी पडले. त्यांची प्रकृती आणखी बिकट झाली. परिणामी, त्यांना ग्रेटर नोएडा येथील यथार्थ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे त्यांच्यावर स्टेज ४ च्या यकृताच्या कर्करोगावर उपचार सुरू होते. त्यांना मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवण्यात आले होते आणि डॉक्टरांकडून सतत त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यात आले होते.
झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी रिंकूला त्याच्या वडिलांची तब्येत बिघडल्याची बातमी मिळाली. या कारणास्तव तो घरी परतला. तथापि, रिंकू सामन्यापूर्वी पुन्हा संघात सामील झाला. खानचंद्र काही काळापासून यकृताच्या कर्करोगाशी झुंज देत होता. गेल्या काही दिवसांपासून त्याची प्रकृती झपाट्याने बिघडत होती. आता, त्याच्या वडिलांचे निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी रिंकू सिंग हा टीम इंडियाच्या संघाचा एक महत्त्वाचा सदस्य होता कारण तो सातत्यपूर्ण फिनिशर होता. तथापि, त्याला झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नाही. रिंकूने सामन्यापूर्वी सराव केला नाही. शिवाय, विश्वचषकात त्याची कामगिरी विशेष प्रभावी नव्हती. परिणामी, त्याच्या जागी संजू सॅमसनला संघात स्थान देण्यात आले. संजूने १५ चेंडूत २२ धावांची शानदार खेळी केली. त्याच्या वडिलांच्या निधनानंतर, रिंकू सिंग संघासाठी उपलब्धतेबाबत अनिश्चितता आहे. बीसीसीआय लवकरच या प्रकरणाची अधिकृत माहिती देईल अशी अपेक्षा आहे.
Heartbreaking news. 💔 Rinku Singh’s father, Khanchandra Singh, has passed away after a long battle with liver cancer. From delivering cylinders to seeing his son conquer the world, his legacy lives on in Rinku’s grit. Strength to the family. 🙏✨ #RinkuSingh pic.twitter.com/5WiuOdSPHi — Saawan Kumar | KKR Tactical Analyst 💜 (@Saawankumar786) February 27, 2026
झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी रिंकू सिंग टीम इंडियामध्ये सामील झाला होता, पण त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली नाही. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या ‘करो या मर’ सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारताने अभिषेक शर्मा आणि हार्दिक पंड्याच्या अर्धशतकांच्या मदतीने २५६ धावा उभारल्या. या धावसंख्येचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेच्या संघाची गाडी १८४ धावांवर थांबली. भारताने हा सामना ७२ धावांनी जिंकला आणि सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याच्या आशा जिवंत ठेवल्या. भारताचा शेवटचा सुपर-८ सामना १ मार्च रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध आहे.