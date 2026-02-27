Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda Wedding Destination Travel News In Marathi

या हॉटेलमध्ये झालंय रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडाच लग्न, इथलं एक दिवसाचं भाडं म्हणजे संपूर्ण महिनाभराचा पगार…

रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा 26 फेब्रुवारीला उदयपूरमधील ITC मेमेंटोससह आलिशान हॉटेल्समध्ये रॉयल लग्नबंधनात अडकले. इथल भाडं ऐकाल तर अवाक् व्हाल.

Updated On: Feb 27, 2026 | 08:23 AM
या हॉटेलमध्ये झालंय रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडाच लग्न, इथलं एक दिवसाचं भाडं म्हणजे संपूर्ण महिनाभराचा पगार...

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • दाक्षिणात्य सुपरस्टार रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांचं लग्न पार पडलं आहे.
  • दोघांचाही शाही विवाहसोहळा उदयपूरमधील आलिशान हॉटेलमध्ये पार पडला.
  • चला या हॉटेलविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
साऊथ इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय स्टार कपल रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या रॉयल वेडिंगची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. 26 फेब्रुवारी रोजी दोघेही लग्नबंधनात अडकणार असून 24 फेब्रुवारीपासून विविध लग्नसमारंभांना सुरुवात होणार आहे. तीन दिवस चालणारे हे भव्य सोहळे उदयपूरमधील आलिशान हॉटेल्समध्ये पार पडणार आहेत.

द्रविड वास्तुकलेने समृद्ध, समुद्रकिनारी उभे असलेले भारताचे प्राचीन मंदिर; 8 व्या शतकात केली उभारणी…

ड्रीम वेडिंगसाठी खास निवडलेली प्रॉपर्टी

लग्न समारंभासाठी ITC Mementos Udaipur या लक्झरी रिसॉर्टची निवड करण्यात आली आहे. उदयपूर शहरापासून सुमारे 25 किमी अंतरावर असलेले हे हॉटेल निसर्गरम्य वातावरणात वसलेले आहे. जंगलाच्या सान्निध्यात आणि अरावली पर्वतरांगांच्या कुशीत असलेली ही प्रॉपर्टी रॉयल अनुभव देणारी आहे. याशिवाय लग्नातील काही कार्यक्रम Raffles Udaipur आणि Fairmont Udaipur Palace येथे पार पडणार असल्याची माहिती आहे.

106 एकरांमध्ये पसरलेले वैभव

ITC मेमेंटोस हे सुमारे 106 एकर परिसरात विस्तारलेले आहे. येथे 117 पेक्षा अधिक सूट्स आणि व्हिला उपलब्ध आहेत. प्रशस्त बॉलरूम्स, मोठे आउटडोअर लॉन्स आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे इव्हेंट स्पेसेस असल्यामुळे डेस्टिनेशन वेडिंगसाठी हे ठिकाण अत्यंत योग्य मानले जाते. हॉटेलमधील सर्वात आलिशान ग्रँड प्रेसिडेन्शियल सूट विशेष आकर्षण ठरतो. या सूटमध्ये ऑटोमॅटिक तापमान नियंत्रण, खासगी गार्डन, प्रायव्हेट पूल, तसेच उच्च दर्जाच्या सुरक्षा सुविधा दिल्या जातात. या सूटचा एका रात्रीचा खर्च साधारण दोन लाख रुपयांपासून सुरू होतो, अशी माहिती समोर आली आहे.

खोल्यांचे दरही तितकेच आकर्षक

या हॉटेलमधील सामान्य खोलीसाठी साधारण 30 ते 35 हजार रुपयांपर्यंत खर्च येऊ शकतो. पाहुण्यांसाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये व्हॅली व्ह्यू व्हिला, लेक व्ह्यू व्हिला, प्रीमियम व्हिला, अरावली सूट आणि मेमेंटोस सूट यांचा समावेश आहे. तसेच प्रेसिडेन्शियल आणि ग्रँड प्रेसिडेन्शियल सूट्सही उपलब्ध आहेत.

खोल्यांचे अंदाजे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • व्हॅली व्ह्यू व्हिला – ₹28,399 ते ₹28,666
  • व्हॅली व्ह्यू व्हिला ट्विन – ₹28,399 ते ₹28,666
  • लेक व्ह्यू व्हिला – ₹30,799 ते ₹31,088
  • प्रीमियम व्हिला – ₹34,799 ते ₹35,126
  • अरावली सूट – ₹57,199 ते ₹71,499
  • मेमेंटोस सूट – ₹73,199 ते ₹91,499
देवांचे देव महादेवालाही या जागी मिळाला होता दंड, प्रत्येक शिवभक्ताने आयुष्यात एकदा तरी इथे भेट द्यायला हवी…

स्टार कपलची संपत्ती

रश्मिका आणि विजय यांनी दक्षिण भारतीय तसेच हिंदी चित्रपटसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. दोघांचीही तरुणांमध्ये मोठी लोकप्रियता आहे. या भव्य लग्नसमारंभासाठी कोट्यवधींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे बोलले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रश्मिकाची एकूण संपत्ती सुमारे 66 कोटी रुपये आहे, तर विजय देवरकोंडाची नेटवर्थ अंदाजे 50 ते 70 कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचे सांगितले जाते.

Web Title: Rashmika mandanna and vijay deverakonda wedding destination travel news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 08:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Virosh Wedding : तरुणांची क्रश आता विजयची झाली! लग्नाचा थाट, चेहऱ्यावरचा आनंद, डोळ्यातले आनंदाश्रू…
1

Virosh Wedding : तरुणांची क्रश आता विजयची झाली! लग्नाचा थाट, चेहऱ्यावरचा आनंद, डोळ्यातले आनंदाश्रू…

Vijay Rashmika Wedding: VIROSH च्या हळदी समारंभाचे फोटो व्हायरल; रश्मिकाचे टोपण नाव देखील उघड
2

Vijay Rashmika Wedding: VIROSH च्या हळदी समारंभाचे फोटो व्हायरल; रश्मिकाचे टोपण नाव देखील उघड

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandannaच्या लग्नाचे PM मोदींना निमंत्रण, पंतप्रधानांनी या दोघांसाठी लिहिलं खास पत्र
3

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandannaच्या लग्नाचे PM मोदींना निमंत्रण, पंतप्रधानांनी या दोघांसाठी लिहिलं खास पत्र

Vijay- Rashmika करणार हटक्या पद्धतीत लग्न; पाहुण्यांसाठी खास जपानी खाद्यपदार्थांची मेजवानी, मोबाईलवरही केली बंदी
4

Vijay- Rashmika करणार हटक्या पद्धतीत लग्न; पाहुण्यांसाठी खास जपानी खाद्यपदार्थांची मेजवानी, मोबाईलवरही केली बंदी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
या हॉटेलमध्ये झालंय रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडाच लग्न, इथलं एक दिवसाचं भाडं म्हणजे संपूर्ण महिनाभराचा पगार…

या हॉटेलमध्ये झालंय रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडाच लग्न, इथलं एक दिवसाचं भाडं म्हणजे संपूर्ण महिनाभराचा पगार…

Feb 27, 2026 | 08:22 AM
Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

Feb 27, 2026 | 08:20 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा केला विक्रम! 24 कॅरेटची किंमत 1.61 लाख पार, आजचे दर जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा केला विक्रम! 24 कॅरेटची किंमत 1.61 लाख पार, आजचे दर जाणून घ्या

Feb 27, 2026 | 08:10 AM
धक्कादायक ! लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर वारंवार अत्याचार; फेसबुकवरून झालेली ओळखच ठरली कारणीभूत

धक्कादायक ! लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर वारंवार अत्याचार; फेसबुकवरून झालेली ओळखच ठरली कारणीभूत

Feb 27, 2026 | 08:01 AM
चहासोबत मिळेल परफेक्ट टेस्ट! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा खमंग कुरकुरीत तांदळाची भजी, नोट करा रेसिपी

चहासोबत मिळेल परफेक्ट टेस्ट! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा खमंग कुरकुरीत तांदळाची भजी, नोट करा रेसिपी

Feb 27, 2026 | 08:00 AM
Afghanistan-Pakistan Conflict : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानवर पुन्हा हल्ला; काबुलमध्ये तीन मोठे स्फोट

Afghanistan-Pakistan Conflict : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानवर पुन्हा हल्ला; काबुलमध्ये तीन मोठे स्फोट

Feb 27, 2026 | 07:10 AM
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशीच्या दिवशी चुकूनही करू नका या गोष्टी, अन्यथा पुण्यऐवजी होईल पाप

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशीच्या दिवशी चुकूनही करू नका या गोष्टी, अन्यथा पुण्यऐवजी होईल पाप

Feb 27, 2026 | 07:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM