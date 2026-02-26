New Air Ticket Refund Rules: विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा! ४८ तासांच्या आत तिकीट कॅन्सल केल्यास ‘नो चार्ज’; DGCA कडून नियमांत बदल

DGCA ने लागू केलेल्या नव्या नियमांनुसार, प्रवाशांना आता ‘लुक-इन’ (Look-in Period) सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. तिकीट बुक केल्यापासून ४८ तासांच्या कालावधीत प्रवाशांना तिकीट रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे विनाशुल्क शक्य होईल. मात्र, जर प्रवाशाला त्याच तिकिटावर प्रवासाची तारीख बदलायची असेल, तर नवीन विमान फेरीसाठी असणाऱ्या सामान्य भाड्याचा फरक द्यावा लागेल. याव्यतिरिक्त, तिकीट बुक केल्यानंतर २४ तासांच्या आत प्रवाशाच्या नावातील चूक सुधारण्यासाठी विमान कंपन्यांना कोणतेही शुल्क घेता येणार नाही. मात्र, ही सुविधा केवळ एअरलाईन्सच्या अधिकृत वेबसाइटवरून घेतलेल्या तिकिटांसाठीच लागू असेल. ही सुविधा देशांतर्गत प्रवासासाठी ७ दिवस आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी १५ दिवस आधी बुक केलेल्या विमानांसाठीच लागू असेल. प्रवासाच्या तारखेला अत्यंत कमी कालावधी शिल्लक असताना हे नियम लागू होणार नाहीत.
Air Travel Expensive : नवी मुंबई ते दिल्ली तिकीटाचे दर 15000 रुपये, सलग सुट्ट्यांमुळे हवाई प्रवास महागला
अनेकदा ट्रॅव्हल एजंट किंवा ऑनलाइन पोर्टलवरून तिकीट बुक केल्यास रिफंड मिळवण्यासाठी प्रवाशांना अडचणी येतात. यावर तोडगा काढताना DGCA ने स्पष्ट केले आहे की, रिफंडची पूर्ण जबाबदारी संबंधित विमान कंपनीची असेल, कारण एजंट हे त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी आहेत.
विमान कंपन्यांनी बुकिंग करतानाच प्रवाशांना कॅन्सलेशन चार्जेसची स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक आहे. नागरी विमानन मंत्रालयाकडे प्रवाशांच्या तक्रारींचा ओघ वाढल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. विमान कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाइटवर रिफंड पॉलिसी स्पष्टपणे प्रदर्शित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रवासी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे हवाई प्रवास अधिक विश्वासार्ह आणि ग्राहकस्नेही होईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे.
PM Narendra Modi : भारत आणि इस्रायलमध्ये होणार मोठा करार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परदेशातून मोठी घोषणा