Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Big Relief For Air Passengers No Charge If Ticket Is Cancelled Within 48 Hours

New Air Ticket Refund Rules: विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा! ४८ तासांच्या आत तिकीट कॅन्सल केल्यास ‘नो चार्ज’; DGCA कडून नियमांत बदल

नव्या नियमांनुसार, तिकीट बुक केल्यानंतर ४८ तासांच्या आत ते रद्द केल्यास प्रवाशांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे प्रवाशांची मोठ्या आर्थिक भुर्दंडापासून सुटका होणार आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 08:34 PM
विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा (Photo Credit- X)

विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

  • विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा!
  • ४८ तासांच्या आत तिकीट कॅन्सल केल्यास ‘नो चार्ज’
  • DGCA कडून नियमांत बदल
New Air Ticket Refund Rules: विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी नागरी विमानन संचालनालयाने (DGCA) एक अत्यंत दिलासादायक बातमी दिली आहे. विमान तिकीट रद्द करण्याच्या (Ticket Cancellation) नियमांमध्ये मोठे बदल करत DGCA ने आता विमान कंपन्यांसाठी कडक नियमावली जाहीर केली आहे. नव्या नियमांनुसार, तिकीट बुक केल्यानंतर ४८ तासांच्या आत ते रद्द केल्यास प्रवाशांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे प्रवाशांची मोठ्या आर्थिक भुर्दंडापासून सुटका होणार आहे.

नेमका नवा नियम काय?

DGCA ने लागू केलेल्या नव्या नियमांनुसार, प्रवाशांना आता ‘लुक-इन’ (Look-in Period) सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. तिकीट बुक केल्यापासून ४८ तासांच्या कालावधीत प्रवाशांना तिकीट रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे विनाशुल्क शक्य होईल. मात्र, जर प्रवाशाला त्याच तिकिटावर प्रवासाची तारीख बदलायची असेल, तर नवीन विमान फेरीसाठी असणाऱ्या सामान्य भाड्याचा फरक द्यावा लागेल. याव्यतिरिक्त, तिकीट बुक केल्यानंतर २४ तासांच्या आत प्रवाशाच्या नावातील चूक सुधारण्यासाठी विमान कंपन्यांना कोणतेही शुल्क घेता येणार नाही. मात्र, ही सुविधा केवळ एअरलाईन्सच्या अधिकृत वेबसाइटवरून घेतलेल्या तिकिटांसाठीच लागू असेल. ही सुविधा देशांतर्गत प्रवासासाठी ७ दिवस आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी १५ दिवस आधी बुक केलेल्या विमानांसाठीच लागू असेल. प्रवासाच्या तारखेला अत्यंत कमी कालावधी शिल्लक असताना हे नियम लागू होणार नाहीत.

Air Travel Expensive : नवी मुंबई ते दिल्ली तिकीटाचे दर 15000 रुपये, सलग सुट्ट्यांमुळे हवाई प्रवास महागला

रिफंडची प्रक्रिया आणि ट्रॅव्हल एजंटची जबाबदारी

अनेकदा ट्रॅव्हल एजंट किंवा ऑनलाइन पोर्टलवरून तिकीट बुक केल्यास रिफंड मिळवण्यासाठी प्रवाशांना अडचणी येतात. यावर तोडगा काढताना DGCA ने स्पष्ट केले आहे की, रिफंडची पूर्ण जबाबदारी संबंधित विमान कंपनीची असेल, कारण एजंट हे त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी आहेत.

  • वेळापत्रक: सर्व रिफंड प्रक्रिया १४ कामकाजाच्या दिवसांच्या (Working Days) आत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
  • पेमेंट मोड: क्रेडिट कार्डद्वारे पैसे भरले असल्यास ७ दिवसांत आणि रोख स्वरूपात पैसे भरले असल्यास तात्काळ रिफंड देणे अनिवार्य आहे.
  • मेडिकल इमर्जन्सी: वैद्यकीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत तिकीट रद्द केल्यास पूर्ण परतावा किंवा ‘क्रेडिट शेल’ची (पुढील प्रवासासाठी वापरता येणारी रक्कम) व्यवस्था करावी लागेल.

पारदर्शकता आणि तक्रार निवारण

विमान कंपन्यांनी बुकिंग करतानाच प्रवाशांना कॅन्सलेशन चार्जेसची स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक आहे. नागरी विमानन मंत्रालयाकडे प्रवाशांच्या तक्रारींचा ओघ वाढल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. विमान कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाइटवर रिफंड पॉलिसी स्पष्टपणे प्रदर्शित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रवासी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे हवाई प्रवास अधिक विश्वासार्ह आणि ग्राहकस्नेही होईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे.

PM Narendra Modi : भारत आणि इस्रायलमध्ये होणार मोठा करार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परदेशातून मोठी घोषणा

Web Title: Big relief for air passengers no charge if ticket is cancelled within 48 hours

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 08:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

DA Hike: आनंदाची बातमी! महागाई भत्त्यात 3% वाढ, सणापूर्वी सरकारची कमालीची भेट
1

DA Hike: आनंदाची बातमी! महागाई भत्त्यात 3% वाढ, सणापूर्वी सरकारची कमालीची भेट

सगळंच संपलं! Anil Ambani यांना ईडीचा मोठा दणका; थेट घरावर केली जप्तीची कारवाई
2

सगळंच संपलं! Anil Ambani यांना ईडीचा मोठा दणका; थेट घरावर केली जप्तीची कारवाई

Patel Engineering Project: सिंचन व जलविद्युत क्षेत्रात मोठी कामगिरी; पटेल इंजिनिअरिंगचा दुहेरी विजय
3

Patel Engineering Project: सिंचन व जलविद्युत क्षेत्रात मोठी कामगिरी; पटेल इंजिनिअरिंगचा दुहेरी विजय

Shriram Finance च्या ‘उन्नती’ योजने’ला मिळाला ‘हा’ सर्वोच्च दर्जा; कार्यकारी उपाध्यक्ष म्हणाले…
4

Shriram Finance च्या ‘उन्नती’ योजने’ला मिळाला ‘हा’ सर्वोच्च दर्जा; कार्यकारी उपाध्यक्ष म्हणाले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
New Air Ticket Refund Rules: विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा! ४८ तासांच्या आत तिकीट कॅन्सल केल्यास ‘नो चार्ज’; DGCA कडून नियमांत बदल

New Air Ticket Refund Rules: विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा! ४८ तासांच्या आत तिकीट कॅन्सल केल्यास ‘नो चार्ज’; DGCA कडून नियमांत बदल

Feb 26, 2026 | 08:34 PM
Career Tips : वादक म्हणून कसे घडवावे करिअर? प्रवास खडतर पण यश मोठे

Career Tips : वादक म्हणून कसे घडवावे करिअर? प्रवास खडतर पण यश मोठे

Feb 26, 2026 | 08:34 PM
iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! ११ वर्षांनंतर Apple भारतात सुरू करणार ‘ही’ खास सर्व्हिस; काय असेल खास?

iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! ११ वर्षांनंतर Apple भारतात सुरू करणार ‘ही’ खास सर्व्हिस; काय असेल खास?

Feb 26, 2026 | 08:25 PM
Matheran News : देव तारी त्याला कोण मारी; पार्किंग प्रवेशावर झाड कोसळलं अन्… अंगाचा थरकाप उडवणारा अपघात

Matheran News : देव तारी त्याला कोण मारी; पार्किंग प्रवेशावर झाड कोसळलं अन्… अंगाचा थरकाप उडवणारा अपघात

Feb 26, 2026 | 08:21 PM
Ahilynagar News: यंदा मढीची यात्रा पुन्हा तापणार? मुस्लिम व्यापाराना विरोध; भाविकांचे निर्णयाकडे लक्ष

Ahilynagar News: यंदा मढीची यात्रा पुन्हा तापणार? मुस्लिम व्यापाराना विरोध; भाविकांचे निर्णयाकडे लक्ष

Feb 26, 2026 | 08:17 PM
ND vs ZIM: Free Hit वर धावण्यास अभिषेक शर्माचा नकार, एकाच ओव्हरमध्ये 23 धावा कुटल्या; संजू सॅमसनही थक्क

ND vs ZIM: Free Hit वर धावण्यास अभिषेक शर्माचा नकार, एकाच ओव्हरमध्ये 23 धावा कुटल्या; संजू सॅमसनही थक्क

Feb 26, 2026 | 08:16 PM
भारतातील 70% महिला शांतपणे सहन करतात या समस्या… डॉक्टरांकडून जाणून घ्या कधी सावधान होण्याची गरज आहे?

भारतातील 70% महिला शांतपणे सहन करतात या समस्या… डॉक्टरांकडून जाणून घ्या कधी सावधान होण्याची गरज आहे?

Feb 26, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM