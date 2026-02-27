Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा केला विक्रम! 24 कॅरेटची किंमत 1.61 लाख पार, आजचे दर जाणून घ्या

Canara Robeco Mutual Fund: बँकिंग आणि फायनान्समध्ये गुंतवणुकीची संधी; कॅनरा रोबेकोचा NFO सुरू
मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,760 रुपये आहे. तसेच दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,400 रुपये आहे.
सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,300 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,620 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,790 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,640 रुपये आहे.
अयोध्यामध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,400 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,300 रुपये आहे. राजकोट शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,300 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,49,190
|₹1,62,760
|₹1,27,640
|नाशिक
|₹1,47,620
|₹1,61,040
|₹1,20,790
|सुरत
|₹1,48,240
|₹1,61,720
|₹1,21,300
|दिल्ली
|₹1,48,340
|₹1,61,820
|₹1,21,400
|जयपूर
|₹1,48,340
|₹1,61,820
|₹1,21,400
|चंदीगड
|₹1,48,340
|₹1,61,820
|₹1,21,400
|लखनौ
|₹1,48,340
|₹1,61,820
|₹1,21,400
|मुंबई
|₹1,47,590
|₹1,61,010
|₹1,20,760
|पुणे
|₹1,47,590
|₹1,61,010
|₹1,20,760
|केरळ
|₹1,47,590
|₹1,61,010
|₹1,20,760
|कोलकाता
|₹1,47,590
|₹1,61,010
|₹1,20,760
|नागपूर
|₹1,47,590
|₹1,61,010
|₹1,20,760
|हैद्राबाद
|₹1,47,590
|₹1,61,010
|₹1,20,760
|बंगळुरु
|₹1,47,590
|₹1,61,010
|₹1,20,760