Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा केला विक्रम! 24 कॅरेटची किंमत 1.61 लाख पार, आजचे दर जाणून घ्या

Today's Gold Rate: सोन्याचे दर सतत वाढत आहेत. भारतात सोन्याच्या दरात मोठी हालचाल होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मुंबई, पुणे, दिल्लीतील सोन्याचे ताजे दर जाणून घ्या.

Updated On: Feb 27, 2026 | 08:10 AM
Gold Rate Todayभारतात आज 27 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,101 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,759 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,076 रुपये आहे. भारतात 27 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,760 रुपये आहे. भारतात 27 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये आहे.

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,760 रुपये आहे. तसेच दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,400 रुपये आहे.

सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,300 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,620 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,790 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,640 रुपये आहे.

अयोध्यामध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,400 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,300 रुपये आहे. राजकोट शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,300 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,49,190 ₹1,62,760 ₹1,27,640
नाशिक ₹1,47,620 ₹1,61,040 ₹1,20,790
सुरत ₹1,48,240 ₹1,61,720 ₹1,21,300
दिल्ली ₹1,48,340 ₹1,61,820 ₹1,21,400
जयपूर ₹1,48,340 ₹1,61,820 ₹1,21,400
चंदीगड ₹1,48,340 ₹1,61,820 ₹1,21,400
लखनौ ₹1,48,340 ₹1,61,820 ₹1,21,400
मुंबई ₹1,47,590 ₹1,61,010 ₹1,20,760
पुणे ₹1,47,590 ₹1,61,010 ₹1,20,760
केरळ ₹1,47,590 ₹1,61,010 ₹1,20,760
कोलकाता ₹1,47,590 ₹1,61,010 ₹1,20,760
नागपूर ₹1,47,590 ₹1,61,010 ₹1,20,760
हैद्राबाद ₹1,47,590 ₹1,61,010 ₹1,20,760
बंगळुरु ₹1,47,590 ₹1,61,010 ₹1,20,760

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Feb 27, 2026 | 08:10 AM

