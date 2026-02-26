Today’s Share Market: शेअर बाजार हिरव्या रंगात; गुंतवणूकदारांचा उत्साह शिगेला

Today’s Share Market Update: आठवड्याचा चौथा व्यापार दिवस भारतीय शेअर बाजारासाठी खूपच उत्साहवर्धक आणि सकारात्मक राहिला आहे. शेअर बाजार उघडताच, सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांक जोरदार वाढीसह उघडले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आज बाजार सामान्यतः हिरवा रंगात आहे. आजच्या सत्रात गुंतवणूकदार खूप सक्रिय आणि उत्साही असल्याचे दिसून येते.
सेन्सेक्सची झाली मजबूत हालचाल
गुरुवारी सकाळी शेअर बाजाराची सुरुवात अतिशय मजबूत आणि प्रभावी झाली. सुरुवातीच्या व्यवहारात बीएसईच्या ३० शेअर्सच्या सेन्सेक्समध्ये २५४.७५ अंकांनी म्हणजेच ०.३१ टक्के वाढ झाली. यासह, सेन्सेक्सने ८२,५३०.८२ अंकांचा नवीन उच्चांक गाठला.
हे देखील वाचा: India’s FTA Strategy: अमेरिका FTA प्रलंबित, तरी पण भारताचे ९ करार आधीच झाले अंतिम
निफ्टीमध्ये झाली किंचित वाढ
सेन्सेक्ससोबतच, ५० शेअर्सच्या एनएसईच्या निफ्टीमध्येही आज जोरदार वाढ होत आहे. निफ्टी ६३.१५ अंकांनी म्हणजेच ०.२५ टक्के वाढून २५,५४५.६५ अंकांवर पोहोचला आहे. बाजारात आलेली ही तेजी गुंतवणूकदारांसाठी खूप आनंददायी बातमी ठरत आहे.
पुढील बातमी अपडेट होत आहे..