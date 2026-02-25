Stock Market Today: गिफ्ट निफ्टीत तेजीचे संकेत! बाजारात सकारात्मक सुरुवात होणार, गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी?

Todays Gold-Silver Price: सोन्यात तेजी, चांदीत घसरण! आजच्या किंमती वाचून व्हाल चकित
मंगळवारी, भारतीय शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरला, विक्रीमुळे तोटा सहन करावा लागला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,५०० च्या खाली बंद झाला. सेन्सेक्स १,०६८.७४ अंकांनी किंवा १.२८% ने घसरून ८२,२२५.९२ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २८८.३५ अंकांनी किंवा १.१२% ने घसरून २५,४२४.६५ वर बंद झाला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक २१६.९५ अंकांनी किंवा ०.३५% ने घसरून ६१,०४७.३० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार सरकार इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन (IRFC), आयडीएफसी फर्स्ट बँक, रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL), ल्युपिन, वारी एनर्जीज, डॉ. रेड्डीज लॅब, हिंडाल्को, हेक्सावेअर टेक्नॉलॉजीज, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचजी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांच्या मते आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार पाच ब्रेकआउट स्टॉक्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. यामध्ये टोरेंट फार्मास्युटिकल्स, सीसीएल प्रॉडक्ट्स (इंडिया), शेफलर इंडिया, जम्मू आणि काश्मीर बँक आणि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यांचा समावेश आहे.
Bharti Airtel Telecom: Bharti Airtel चा डिजिटल फायनान्समध्ये मोठा झेप; २०,००० कोटींची गुंतवणूक जाहीर
चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी-विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या शेअर्समध्ये जिंदाल स्टील, जेबी केमिकल अँड फार्मा, कोल इंडिया, एनटीपीसी, टाटा कंझ्युमर प्रोडक्ट्स, भेल, नेटवेब टेक्नॉलॉजीज इंडिया, आरआर काबेल यांचा समावेश आहे.