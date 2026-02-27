Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mumbai Crime: गरम इस्त्रीचे चटके, काठीने मारहाण अन्..; 9 वर्षांच्या मुलावर जन्मदात्या वडिलांकडून अमानुष छळ

भाईंदर पूर्वेत 9 वर्षीय मुलाने वडिलांकडून अमानुष छळ, मारहाण व गरम इस्त्रीचे चटके दिल्याचा आरोप केला. शिक्षकांनी जखमा पाहून विचारपूस केल्यानंतर प्रकार उघडकीस आला असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Feb 27, 2026 | 08:26 AM
  • अभ्यासाच्या कारणावरून काठीने मारहाण व उपाशी ठेवल्याचा आरोप.
  • गरम इस्त्रीचे चटके; शरीरावर जखमांचे निशाण आढळले.
  • शाळेत शिक्षकांच्या चौकशीनंतर प्रकरण समोर; पोलिस तपास सुरू.
मुंबई: मुंबई येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. अवघ्या ९ वर्षाच्या मुलाने स्वतःच्या वडिलांवर अमानुष छळ आणि मारहाणीचे गंभीर आरोप केल्याचे समोर आले आहे. मुलाच्या शरीरावर गरम इस्त्रीचे चटके दिल्याने त्याच्या शरीरावर जखमा आढळल्याच्याही आरोप करण्यात आला आहे. काठीने मारहाण आणि उपाशी ठेवण्याचे देखील आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून चौकशी करत आहे. ही घटना भाईंदर पूर्व येथील आहे.

धक्कादायक ! लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर वारंवार अत्याचार; फेसबुकवरून झालेली ओळखच ठरली कारणीभूत

काय घडलं नेमकं?

विद्यार्थी उत्तर प्रदेश मधील मथुरा भक्ती वेदांता गुरुकुल अँड इंटरनॅशनल स्कुल येथे इयत्ता तिसरीत शिक्षण घेत असून शाळेच्या वसतिगृहात राहतो.विद्यार्थ्याच्या म्हणण्यानुसार, 2021 पासून अभ्यासातील किरकोळ चुकांवरून वडील त्याला मारहाण करत होते. 2024 मध्ये आईचे कॅन्सरने निधन झाल्यानंतर त्याला पुढील शिक्षणासाठी उत्तर प्रदेश, वृंदावन येथील गुरुकुलमध्ये पाठविण्यात आले.

20 डिसेंबर 2025 रोजी शाळेच्या सुट्टीत तो भाईंदर पूर्व येथील घरी आला असता, वडिलांनी अभ्यास व जेवणाच्या कारणावरून वारंवार मारहाण केल्याचा आरोप आहे. कधी पोटभर जेवण दिले जात नव्हते, तर कधी जबरदस्तीने जास्त जेवण करण्यास भाग पाडले जात होते. विरोध केल्यास काठीने, ठोसे-लाथांनी मारहाण केली जात असल्याचे त्याने सांगितले.तसेच, रागाच्या भरात गरम इस्त्रीने शरीरावर चटके दिल्याने अंगावर ठिकठिकाणी जखमा झाल्याचा आरोप त्याने आहे.

गरम पाण्याने झाले जखमा…

या जखमांच्या उपचारासाठी रुग्णालयात न नेता घरीच मलम लावण्यात येत असल्याचेही मुलाने नमूद केले आहे. त्याला घराबाहेर जाऊ दिले जात नव्हते आणि वडील बाहेर जातांना दरवाजाला कुलूप लावत होते. ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पुन्हा शाळेत सोडल्यानंतर शिक्षकांनी शरीरावरील जखमांचे निशाण पाहून विचारपूस केली असता, विद्यार्थ्यांने संपूर्ण प्रकार सांगितला. शाळा प्रशासनाने त्याच्या वडिलांशी संपर्क साधल्यानंतर जखमा गिझरच्या गरम पाण्यामुळे झाल्याचे सांगितले.

गुंतवणूकीच्या आमिषाने पुण्यातील ज्येष्ठाची फसवणूक; तब्बल दीड कोटींना घातला गंडा

  • Que: ही घटना कुठे उघडकीस आली?

    Ans: भाईंदर पूर्व येथील मुलाच्या तक्रारीनंतर हा प्रकार समोर आला.

  • Que: मुलाने नेमके कोणते आरोप केले?

    Ans: वडिलांनी मारहाण, उपाशी ठेवणे व गरम इस्त्रीचे चटके दिल्याचा आरोप केला आहे.

  • Que: प्रकरण उघडकीस कसे आले?

    Ans: शाळेत शिक्षकांनी शरीरावरील जखमा पाहून विचारपूस केली असता मुलाने संपूर्ण घटना सांगितली.

Feb 27, 2026 | 08:26 AM

