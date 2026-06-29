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LPG Rules: 3-4 किलोमीटर लांब जाऊन भरताय एलपीजी सिलेंडर? गॅस एजन्सी देतेय धोका, काय आहे नक्की नियम

Updated On: Jun 29, 2026 | 03:41 PM IST
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सारांश

जर तुम्हाला तुमचा एलपीजी सिलेंडर भरण्यासाठी ३-४ किंवा ५ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत असेल, तर आता तुम्हाला तितका लांब प्रवास करण्याची गरज नाही. काय आहेत नियम?

LPG सिलेंडरसाठी नियम (फोटो सौजन्य - iStock)

LPG सिलेंडरसाठी नियम (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • एलपीजी सिलेंडर वितरणाशी संबंधित सात नियम आहेत जे प्रत्येक ग्राहकाला माहीत असले पाहिजेत
  • हे नियम गॅस एजन्सी स्वतःहून जाहीर करत नाहीत. ५ किलोमीटरच्या परिघात घरपोच वितरणासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही. 
  • जर, वेगळ्या परिस्थितीत, ग्राहकाने स्वतः गोदामातून सिलेंडर घेतला, तर त्याला किंवा तिला आपले पैसे परतही मिळू शकतात
देशभरातील लाखो लोक एलपीजी सिलिंडर वापरतात, परंतु त्यांना गॅस सिलिंडरच्या वितरणासंबंधीच्या महत्त्वाच्या नियमांची माहिती नसेल. शहरांमधील आणि गावांमधील अनेक लोक अजूनही त्यांचे एलपीजी सिलिंडर भरण्यासाठी जातात. जर गॅस एजन्सी तुम्हाला तुमचा एलपीजी सिलिंडर भरण्यासाठी ४-५ किलोमीटर किंवा त्याहून अधिक दूर पाठवत असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे.

एलपीजी वितरण आणि डिलिव्हरीबाबत काही विशिष्ट नियम आहेत. अनेक ग्राहकांना या नियमांची माहिती नसते आणि गॅस एजन्सी जे काही सांगते ते ते सहजपणे स्वीकारतात. जर तुम्हाला तुमचा एलपीजी सिलिंडर घेण्यासाठी वारंवार अनावश्यकपणे लांबचा प्रवास करण्यास भाग पाडले जात असेल किंवा घरपोच डिलिव्हरी नाकारली जात असेल, तर तुमचे हक्क आणि लागू असलेले नियम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

LPG वितरकांचे प्रकार 

सर्वप्रथम, हे समजून घ्या की एलपीजी वितरकांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. एलपीजी वितरक ही एक नोंदणीकृत व्यक्ती किंवा एजन्सी असते, जी घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांना गॅस सिलिंडर पोहोचवते. या कामासाठी कमिशन दिले जाते. गॅस वितरकाने ठरवलेल्या नियमांनुसार ग्राहकांना सिलिंडर आणि इतर सेवा पुरवल्या जातात.

एलपीजी वितरकत्वाचे तीन प्रकार आहेत. शहरी वितरक शहरे आणि गावांमध्ये गॅस सिलिंडर पोहोचवतात. ग्रामीण/निमशहरी वितरक गावांना आणि मध्यम-शहरी भागांना गॅसचा पुरवठा करतात. दुर्गम भागातील (डीकेव्ही) वितरक डोंगराळ आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना एलपीजी सिलिंडर पोहोचवण्याची जबाबदारी घेतात.

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कोणते आहेत नियम 

  • एलपीजी सिलिंडर वितरणासंदर्भातील सर्वात महत्त्वाचा नियम असा आहे की, भरलेला सिलिंडर ग्राहकाच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पोहोचवण्याची आणि रिकामा सिलिंडर परत नेण्याची जबाबदारी एलपीजी वितरकाची असते. याचा अर्थ असा की, सामान्य परिस्थितीत, ग्राहकाला स्वतः सिलिंडर घेण्यासाठी गोदामात किंवा एजन्सीमध्ये जाण्याची गरज भासू नये.
  • दुसरा महत्त्वाचा नियम असा आहे की, जर काही विशिष्ट परिस्थितीत ग्राहकाने वितरकाच्या गोदामातून सिलिंडर घेतला, तर त्यांना ठरलेल्या नियमांनुसार सिलिंडरच्या किमतीवर सूट (रिबेट) मिळू शकते. तथापि, राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलव्ही) ग्राहकांना ही सूट मिळत नाही आणि त्यांना निश्चित किंमतच द्यावी लागते.
तारीख वेळ ठरवता येईल 

ग्राहकांना हवे असल्यास, ते त्यांच्या सोयीनुसार गॅस सिलिंडरच्या वितरणाची तारीख आणि वेळ देखील ठरवू शकतात. सकाळी ८ ते सायंकाळी ६ या वेळेत वितरणासाठी ₹२५ अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. सकाळी ८ वाजण्यापूर्वी, संध्याकाळी ६ वाजल्यानंतर किंवा रविवारी डिलिव्हरीसाठी ₹५० अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते.

हे शुल्क संबंधित जिल्हा प्रशासनाद्वारे निर्धारित केले जाते आणि अंतरावर अवलंबून त्यात बदल होऊ शकतो. हे साधारणपणे ₹१६ ते ₹३५ पर्यंत असते. तथापि, जर तुमचे घर गॅस एजन्सीपासून ५ किलोमीटरच्या आत असेल, तर तुम्हाला एलपीजी सिलेंडरच्या होम डिलिव्हरीसाठी कोणतेही अतिरिक्त डिलिव्हरी शुल्क आकारले जाणार नाही.

५-किलोच्या “छोटू” एलपीजी सिलेंडरच्या होम डिलिव्हरीसाठी साधारणपणे ₹२५ सोयीचे शुल्क (कन्व्हिनियन्स चार्ज) आकारले जाते. तथापि, ₹२० ते ₹५० ची टीप देणे ग्राहकासाठी पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. हे अनिवार्य शुल्क नाही आणि गॅस एजन्सी त्याची मागणी करू शकत नाही.

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Web Title: Lpg cylinder delivery rules for customers how to distribute cash charges and carry cylinders

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Published On: Jun 29, 2026 | 03:40 PM

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