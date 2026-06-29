Jan Vishwas Act : ‘चूक दुरुस्त करा, कारवाई टाळा’; जन विश्वास कायद्यांतर्गत व्यापारी आणि MSME क्षेत्राला केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा

आतापर्यंत, नियमांच्या अगदी किरकोळ उल्लंघनासाठीही थेट दंडात्मक कारवाई केली जात असे. परंतु नवीन यंत्रणेअंतर्गत, जर कायदेशीर मापनशास्त्र अधिकाऱ्याला पहिल्यांदाच प्रक्रियात्मक किंवा नियामक त्रुटी आढळली, तर थेट कारवाई करण्याऐवजी ते ‘सुधारणा सूचना’ जारी करतील. या सूचनेत त्रुटी स्पष्टपणे नमूद केली जाईल आणि व्यवसायाला ती सुधारण्यासाठी वाजवी वेळ दिला जाईल. जर संस्थेने विहित वेळेत पालन केले, तर ती दंडात्मक कारवाई पूर्णपणे टाळू शकते.
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ही सुधारणा बाजारपेठेतील अनेक घटकांना लागू होते, ज्यात प्रामुख्याने खालील घटकांचा समावेश आहे:
विभागाच्या निवेदनानुसार, “जर कोणी ‘सुधारणा सूचने’चे पालन केले नाही किंवा वारंवार नियमांकडे दुर्लक्ष केले, तर कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्याच्या तरतुदींनुसार कठोर कारवाई सुरू राहील.” शिवाय, फसवणूक, फेरफार आणि ग्राहकांच्या हिताला हानी पोहोचवणाऱ्या इतर कृत्यांबाबत कोणतीही सवलत दाखवली जाणार नाही.
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सरकारचा विश्वास आहे की, या सुधारणेचा मुख्य उद्देश स्वयंस्फूर्त अनुपालनास प्रोत्साहन देणे हा आहे.
अनावश्यक खटले लक्षणीयरीत्या कमी होतील.
व्यवसायांसाठी अनुपालनाचा खर्च कमी होईल.
उद्योगांसाठी नियामक निश्चितता सुधारेल.
ही सुधारणा प्रामाणिक व्यवसायांना नियमांचे पालन करण्यास मदत करणे आणि कायदेशीर मेट्रोलॉजी प्रणालीची अखंडता टिकवून ठेवणे यांमध्ये एक उत्तम संतुलन साधते. अंमलबजावणी यंत्रणा आता आपले संपूर्ण लक्ष आणि संसाधने अशा हेतुपुरस्सर आणि वारंवार होणाऱ्या उल्लंघनांवर केंद्रित करू शकतील, ज्यांचा ग्राहकांच्या हितावर खरोखरच परिणाम होतो. भारतीय व्यावसायिक वातावरण अधिक पारदर्शक आणि भीतीमुक्त करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे.