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Jan Vishwas Act : ‘चूक दुरुस्त करा, कारवाई टाळा’; जन विश्वास कायद्यांतर्गत व्यापारी आणि MSME क्षेत्राला केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा

Updated On: Jun 29, 2026 | 03:51 PM IST
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सारांश

केंद्र सरकारने जन विश्वास कायद्यांतर्गत व्यापारी आणि एमएसएमई क्षेत्रासाठी 'चूक दुरुस्त करा, कारवाई टाळा' या तत्त्वावर आधारित महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. किरकोळ नियमभंग झाल्यास त्वरित दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी संबंधितांना स्वतःची चूक सुधारण्याची संधी दिली जाणार आहे.

'चूक दुरुस्त करा, कारवाई टाळा'; जन विश्वास कायद्यांतर्गत व्यापारी आणि MSME क्षेत्राला केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा

'चूक दुरुस्त करा, कारवाई टाळा'; जन विश्वास कायद्यांतर्गत व्यापारी आणि MSME क्षेत्राला केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा

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विस्तार
  • ‘चूक दुरुस्त करा, कारवाई टाळा’
  • जन विश्वास कायद्यांतर्गत व्यापारी आणि MSME क्षेत्राला केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा
  • या निर्णयामुळे कोणत्या उद्योगांना आणि व्यवसायांना थेट फायदा होईल?
देशातील व्यवसाय आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) एक चांगली बातमी आहे. व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सोमवारी, ग्राहक व्यवहार विभागाने कायदेशीर मापनशास्त्र कायदा, २००९ अंतर्गत ‘सुधारणा सूचना’ (Improvement Notices) या नवीन प्रणालीच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. या नवीन नियमाचा साधा अर्थ असा आहे की, “आधी चूक दुरुस्त करा, कारवाईला नंतर सामोरे जा.” हा बदल सार्वजनिक विश्वस्त (तरतुदींमध्ये सुधारणा) कायदा, २०२६ द्वारे लागू करण्यात आला आहे, जेणेकरून व्यवसायांना अनवधानाने झालेल्या प्रक्रियात्मक चुकांसाठी थेट दंड किंवा कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही.

नेमकी काय आहे ?

आतापर्यंत, नियमांच्या अगदी किरकोळ उल्लंघनासाठीही थेट दंडात्मक कारवाई केली जात असे. परंतु नवीन यंत्रणेअंतर्गत, जर कायदेशीर मापनशास्त्र अधिकाऱ्याला पहिल्यांदाच प्रक्रियात्मक किंवा नियामक त्रुटी आढळली, तर थेट कारवाई करण्याऐवजी ते ‘सुधारणा सूचना’ जारी करतील. या सूचनेत त्रुटी स्पष्टपणे नमूद केली जाईल आणि व्यवसायाला ती सुधारण्यासाठी वाजवी वेळ दिला जाईल. जर संस्थेने विहित वेळेत पालन केले, तर ती दंडात्मक कारवाई पूर्णपणे टाळू शकते.

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या निर्णयामुळे कोणत्या उद्योगांना आणि व्यवसायांना थेट फायदा होईल?

ही सुधारणा बाजारपेठेतील अनेक घटकांना लागू होते, ज्यात प्रामुख्याने खालील घटकांचा समावेश आहे:

  • उत्पादक आणि आयातदार
  • पॅकेजर आणि वितरक
  • दुरुस्ती करणारे आणि सामान्य व्यापारी
  • सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) आणि इतर नियंत्रित संस्था
  • या सूचनेस कारणीभूत ठरणाऱ्या पहिल्या चुकांमध्ये नोंदणी, दस्तऐवजीकरण, मॉडेल मंजुरी, वजन आणि मापन उपकरणांचे उत्पादन
  • आणि विक्री, पॅकेज केलेल्या मालाशी संबंधित व्यवहार आणि वैधानिक माहिती यांचा समावेश आहे.

नियमांमधील ही शिथिलता ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन करेल का?

हा एक रास्त प्रश्न आहे, परंतु विभागाने स्पष्ट केले आहे की ही नवीन प्रणाली कोणत्याही प्रकारे ग्राहक संरक्षण कमकुवत करणार नाही, तसेच अंमलबजावणीत कोणतीही शिथिलता आणली जाणार नाही.

विभागाच्या निवेदनानुसार, “जर कोणी ‘सुधारणा सूचने’चे पालन केले नाही किंवा वारंवार नियमांकडे दुर्लक्ष केले, तर कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्याच्या तरतुदींनुसार कठोर कारवाई सुरू राहील.” शिवाय, फसवणूक, फेरफार आणि ग्राहकांच्या हिताला हानी पोहोचवणाऱ्या इतर कृत्यांबाबत कोणतीही सवलत दाखवली जाणार नाही.

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व्यवसाय सुलभतेसाठी याचा काय अर्थ आहे?

सरकारचा विश्वास आहे की, या सुधारणेचा मुख्य उद्देश स्वयंस्फूर्त अनुपालनास प्रोत्साहन देणे हा आहे.

याचे प्रमुख फायदे काय?

अनावश्यक खटले लक्षणीयरीत्या कमी होतील.

व्यवसायांसाठी अनुपालनाचा खर्च कमी होईल.

उद्योगांसाठी नियामक निश्चितता सुधारेल.

ही सुधारणा प्रामाणिक व्यवसायांना नियमांचे पालन करण्यास मदत करणे आणि कायदेशीर मेट्रोलॉजी प्रणालीची अखंडता टिकवून ठेवणे यांमध्ये एक उत्तम संतुलन साधते. अंमलबजावणी यंत्रणा आता आपले संपूर्ण लक्ष आणि संसाधने अशा हेतुपुरस्सर आणि वारंवार होणाऱ्या उल्लंघनांवर केंद्रित करू शकतील, ज्यांचा ग्राहकांच्या हितावर खरोखरच परिणाम होतो. भारतीय व्यावसायिक वातावरण अधिक पारदर्शक आणि भीतीमुक्त करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे.

Web Title: Jan vishwas law relief for businesses and msme self correction scheme

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Published On: Jun 29, 2026 | 03:51 PM

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