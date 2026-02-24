India Post Account: भारतीय पोस्टमध्ये २२ लाख कोटींची बचत; ग्रामीण डाक सेवकांचा मोठा वाटा

India Post Account: भारतीय पोस्टमध्ये अंदाजे ३८ कोटी बचत खाती आहेत ज्यांचे निधी २२ लाख कोटी आहे, तर ३.८ कोटी सुकन्या २.२७ लाख कोटी आहे. सुकन्या समृद्धी योजना ही मुलींच्या पालकांसाठी त्यांच्या मुलींच्या शिक्षणासाठी निधी उभारण्यासाठी सरकार-समर्थित बचत योजना आहे, असे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे म्हणाले.
समृद्धी योजना खाती १ लाख रुपयांचे पोस्टल किंवा आहेत, ज्यांचा निधी पार्सल व्यवहार नोंदवलेले नाहीत ग्रामीण डाक सेवक संमेलनात ते बोलत होते. भारतीय डाक विभागाचे मेल नेटवर्कचे वेगाने आधुनिकीकरण केले जात आहे, जेणेकरून सेवा वितरणात सुधारणा होईल. पोस्ट ऑफिस बचत बँक खात्यांची संख्या अंदाजे ३८० दशलक्ष आहे, जी १.४ अब्ज लोकसंख्या असलेल्या देशात लक्षणीय आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
देशभरात, ग्रामीण डाक सेवक २२ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारत आहेत. जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशसारख्या डोंगराळ भागात, भारतीय डाक विभाग देखील टपाल रसद वितरण सुधारण्यासाठी ड्रोनचा वापर करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुधारणा, कामगिरी आणि परिवर्तनाचे आवाहन केले आहे, असे शिंदे म्हणाले. भारतीय डाक विभाग त्याचे पालन करेल. दळणवळण राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी म्हणाले, टपाल विभागाचा खर्च अंदाजे ३५,००० कोटी रुपये आहे, तर त्याचे उत्पन्न १३,००० कोटी रुपये आहे.
आंध्र प्रदेशात, विभागाने गेल्या वर्षी १,८०० कोटी रुपयांच्या खर्चाऐवजी ६०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न नोंदवले, तर यावर्षी महसूल सुमारे ८५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. आम्ही १०० रुपये खर्च करत आहोत आणि ४० रुपये कमवत आहोत. देशभरात १.६५ लाख पोस्ट ऑफिस आहेत, ज्यात ४.५ लाख कर्मचारी आहेत. ते म्हणाले की, पूर्वी सुमारे एक लाख पोस्ट ऑफिसमध्ये कोणतेही पोस्टल किंवा पार्सल व्यवहार नोंदवले जात नव्हते.
