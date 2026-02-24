ChiChi Viral Video Scam: फक्त एक क्लिक आणि हॅक होईल तुमचा स्मार्टफोन... सायबर गुन्हेगारांनी शोधली नवी पद्धत, असं राहा सावध

MWC 2026: टेक ईव्हेटंसाठी बार्सिलोना सज्ज! कोणती कंपनी करणार सर्वात मोठा धमाका? जाणून घ्या सविस्तर
वेरा हिल एक पॉपुलर लाइफस्टाइल आणि ट्रॅवल इंफ्लुएंसर आहे आणि फिलीपींसच्या Siargao मधून येते आणि ऑनलाईन जगात तिला ChiChi नावाने ओळखले जाते. आता असा दावा केला जात आहे की, फिलीपींसची ही इंफ्लुएंसर वेरा हिलचा एक वैयक्तिक व्हिडीओ लीक झाला आहे. तथापी, विश्लेषकांचे असं म्हणणं आहे की, असा कोणताही व्हिडीओ ऑनलाईन उपलब्ध नाही. हा ट्रेंड सायबर गुन्हेगारांनी रचलेला एक सापळा आहे. लोकांकडून पैसे उकळण्यासाठी आणि लोकांची फसवणूक करण्यासाठी हा नवीन ट्रेंड सुरु करण्यात आला आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट्स आणि फॅक्ट चेक करणाऱ्या तज्ज्ञांचे असं म्हणणे आहे की, जी क्लिप ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म जसे टिकटॉक, फेसबुक, टेलीग्राम आणि रेडिटवर व्हायरल केली जात आहे, तिचा वेरा हिलसोबत कोणताही संबंध नाही. एडीटींग करून एक खोटी लिंक तयार करण्यात आली आहे आणि यामध्ये व्हिडीओ जोडण्यात आला आहे. या व्हिडीओबाबत खोटे दावे करून लोकांची फसवणूक केली जात आहे.
या स्कॅमसाठी सायबर गुन्हेगारांनी एसईओ पॉइजनिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. हा घोटाळा एसईओ पॉइजनिंगचा वापर करतो, ज्यामध्ये कीवर्ड्सने परिपूर्ण ब्लॉग पोस्ट आणि सोशल मीडिया अकाउंट्स असतात, ज्यामध्ये “चिची व्हिडिओ फुल” आणि “चिची वेरा हिल व्हायरल लिंक” सारखे शब्द समाविष्ट असतात. जेव्हा एखादा यूजर या लिंकवर क्लिक करतो, तेव्हा त्याच्यासमोर एक खोटे स्ट्रीमिंग पेज ओपन होते. यानंतर यूजर्सचा आईपी अॅड्रेस कॅप्चर केला जाऊ शकतो.
Free Fire MAX: प्लेअर्ससाठी खुशखबर! बंडल आणि स्किनसह मोफत रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी… हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स
यूजरला नकली फेसबुक पेज वेरिफिकेशन लॉगिन पेजवर पाठवले जाऊ शकते. यूजरला क्रेडेंशियल फिशिंग पेजवर पाठवले जाऊ शकते. यावेळी यूजरला ब्राउझर प्लगइन इंस्टॉल करण्यास सांगितले जाऊ शकते, जे प्रत्यक्षात मालवेअर आहे. असे मालवेअर कीबोर्डवर टाइप केलेले बटण रेकॉर्ड करू शकतात आणि बँकिंग क्रेडेन्शियल्ससह संवेदनशील माहिती धोक्यात आणू शकतात. त्यामुळे कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करण्यापूर्वी सावध राहणं अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा तुमचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते.