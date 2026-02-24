Pune Crime: पोलिसांची छापेमारी अन् महिला आणि मॅनेजरची इमारतीवरून उडी, नेमकं घडलं तरी काय?

काय घडलं नेमकं?
पोलिसांच्या माहितीनुसार, विमाननगर पोलिस स्टेशनच्या पथकाने दुपारी सुमारे तीनच्या सुमारास स्पा सेंटरवर कारवाई केली. अटकेच्या भीतीने महिला आणि व्यवस्थापकाने खिडकीतून उडी मारली. यात दोघे जखमी झाले. अटकेच्या भीतीने गंभीर जखमी अवस्थेत महिलेला तातडीने रुग्णलयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला. तर व्यवस्थापकाच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. ही घटना रविवारी दुपारी घडली.
Beed Crime: बीडमध्ये संतापजनक प्रकार! फूस लावून शेतात नेले, तिथे नेऊन अत्याचार केला आणि…
कारवाईनंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून स्पा सेंटरचे परवाने, कर्मचारी नोंदी आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी सुरू केली आहे. संबंधित ठिकाणी देहविक्रीचा बेकायदा व्यवसाय सुरू असल्याच्या तक्रारी मिळाल्यानंतर ही छापेमारी करण्यात आली होती. या प्रकरणी व्यवस्थापक आणि मालकाविरुद्ध अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मृत महिलेची ओळख पटविण्याचे काम सुरू असून तिच्या मृत्यूची अपघाती मृत्यू अशी नोंद करण्यात येत आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे यांनी दिली. पुढील तपास पोलीस करत आहे.
वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलेला दगडाच्या खाणीत ढकलून हत्या, सहा आरोपी निष्पन्न; पुण्यातील घटना
पुण्यातील भारतीय विद्यापीठ परिसरातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या एका महिलेला दगडाच्या खाणीत ढकलून तिची निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी सहा आरोपी निष्पन्न केले असून यापैकी दोघांना ताब्यात घेतले आहे.
सहा आरोपी निष्पन्न
पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन आणि गुन्हे शाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने तात्काळ तपास सुरू केला. पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त माहितीच्या आधारे या प्रकरणातील सहा आरोपींची ओळख पटवली. यापैकी दोन आरोपींना आतापर्यंत ताब्यात घेण्यात यश आले आहे. पोलीस इतर चार आरोपींचा शोध घेत आहेत.
Chhatrapati Sambhajinagar: भरधाव कार कोसळली कालव्यात; पती-पत्नी बुडाले पाण्यात; चालक बचावला
Ans: रुग्णालयात उपचारांपूर्वीच मृत घोषित.
Ans: अनैतिक मानवी व्यापाराच्या संशयावर तपास व गुन्हा नोंद प्रक्रिया.
Ans: व्यवस्थापकावर उपचार सुरू; पुढील तपास सुरू.