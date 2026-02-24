Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pune Crime: पोलिसांची छापेमारी अन् महिला आणि मॅनेजरची इमारतीवरून उडी, नेमकं घडलं तरी काय?

पुणे येथील विमाननगरमधील ‘द रुट्स स्पा’वर पोलिस छापा टाकताना महिला कर्मचारी व व्यवस्थापकाने दुसऱ्या मजल्यावरून उडी मारली. महिलेला रुग्णालयात मृत घोषित केले; व्यवस्थापक जखमी. अनैतिक मानवी व्यापाराच्या संशयावर कारवाई.

Updated On: Feb 24, 2026 | 11:51 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • पोलिस छाप्यादरम्यान घटना
  • महिला कर्मचारी व व्यवस्थापकाने खिडकीतून उडी
  • महिलेचा मृत्यू; व्यवस्थापक गंभीर जखमी
पुणे: पुणे पोलिसांनी एक स्पा सेंटरमध्ये अचानक धाड टाकली, मात्र त्या छापेमारी पासून वाचण्यासाठी एका महिलेने आणि एका मॅनेजरने खिडकीतून उडी मारली. या घटनेत महिलेचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. तर मॅनेजर जखमी झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही घटना विमान नगरमधील रूट्स स्पा येथे घडली.

काय घडलं नेमकं?

पोलिसांच्या माहितीनुसार, विमाननगर पोलिस स्टेशनच्या पथकाने दुपारी सुमारे तीनच्या सुमारास स्पा सेंटरवर कारवाई केली. अटकेच्या भीतीने महिला आणि व्यवस्थापकाने खिडकीतून उडी मारली. यात दोघे जखमी झाले. अटकेच्या भीतीने गंभीर जखमी अवस्थेत महिलेला तातडीने रुग्णलयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला. तर व्यवस्थापकाच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. ही घटना रविवारी दुपारी घडली.

Beed Crime: बीडमध्ये संतापजनक प्रकार! फूस लावून शेतात नेले, तिथे नेऊन अत्याचार केला आणि…

कारवाईनंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून स्पा सेंटरचे परवाने, कर्मचारी नोंदी आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी सुरू केली आहे. संबंधित ठिकाणी देहविक्रीचा बेकायदा व्यवसाय सुरू असल्याच्या तक्रारी मिळाल्यानंतर ही छापेमारी करण्यात आली होती. या प्रकरणी व्यवस्थापक आणि मालकाविरुद्ध अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मृत महिलेची ओळख पटविण्याचे काम सुरू असून तिच्या मृत्यूची अपघाती मृत्यू अशी नोंद करण्यात येत आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे यांनी दिली. पुढील तपास पोलीस करत आहे.

वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलेला दगडाच्या खाणीत ढकलून हत्या, सहा आरोपी निष्पन्न; पुण्यातील घटना

पुण्यातील भारतीय विद्यापीठ परिसरातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या एका महिलेला दगडाच्या खाणीत ढकलून तिची निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी सहा आरोपी निष्पन्न केले असून यापैकी दोघांना ताब्यात घेतले आहे.

सहा आरोपी निष्पन्न

पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन आणि गुन्हे शाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने तात्काळ तपास सुरू केला. पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त माहितीच्या आधारे या प्रकरणातील सहा आरोपींची ओळख पटवली. यापैकी दोन आरोपींना आतापर्यंत ताब्यात घेण्यात यश आले आहे. पोलीस इतर चार आरोपींचा शोध घेत आहेत.

Chhatrapati Sambhajinagar: भरधाव कार कोसळली कालव्यात; पती-पत्नी बुडाले पाण्यात; चालक बचावला

Published On: Feb 24, 2026 | 11:51 AM

