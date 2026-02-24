Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • The Names Of The Chairmen Of Various Committees Of Pune Municipal Corporation Will Be Announced Soon

विविध समिती अध्यक्षपदांच्या निवडी बिनविराेधच; ‘या’ तारखेला नावे जाहीर करण्याची औपचारीकता

पुणे महापालिकेच्या स्थायी समिती पाठाेपाठ इतर विषय समितींच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदावर भाजपाच्या नगरसेवकांची वर्णी लागणार आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 11:55 AM
विविध समिती अध्यक्षपदांच्या निवडी बिनविराेधच; 'या' तारखेला नावे जाहीर करण्याची औपचारीकता

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : पुणे महापालिकेच्या स्थायी समिती पाठाेपाठ इतर विषय समितींच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदावर भाजपाच्या नगरसेवकांची वर्णी लागणार आहे. पुरेसे संख्याबळ नसणे आणि मुंबई येथील शाेकसभेला नगरसेवक गेल्याने विराेधी पक्षांकडून या विषय समितींच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदासाठी अर्ज दाखल केले गेले नाही. यामुळे २७ फेब्रुवारीला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाची नावे जाहीर करण्याची औपचारीकता पिठासीन अधिकाऱ्यांना करावी लागणार आहे.

 

पुणे महापालिका विधी समिती, शहर सुधारणा समिती, महिला व बाल कल्याण समिती, क्रीडा समिती, शिक्षण समिती व नाव समितीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची नेमणूक केली जाणार आहे. यासाठी साेमवारी दुपारी ३ ते ६ या वेळेत अर्ज स्वीकारले जाणार हाेते. तर २७ फेब्रुवारीला निवडणूक होणार हाेती. सत्ताधारी भाजपने प्रत्येक समितीच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या उमेदवारांची नावे जाहीर करून अर्जही दाखल केले. परंतु विराेधी पक्षांकडून अर्जच दाखल केले गेले नाही. त्यामुळे या समितींच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाची निवडही बिनविराेधच झाल्यात जमा आहे. स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी नगरसेवक श्रीनाथ भिमाले यांची निवड झाली. त्यानंतर इतर विषय समितींच्या अध्यक्षपदाकडे सर्वांचे लक्ष लागले हाेते.

संख्याबळच नाही!

महापालिकेच्या शहर सुधारणा, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, विधी, क्रीडा आणि नाव समित्यांवर प्रत्येकी १३ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आली. यामध्ये प्रत्येक समितीवर भाजपचे १०, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) ३ आणि काँग्रेस १ अशा सदस्यांची नियुक्ती झाली आहे. अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारासाेबत, सुचक, अनुमाेदक यांची नावे, स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काॅंग्रेस आणि काॅंग्रेस यांंच्याकडे संख्याबळच नव्हते. त्यामुळे त्यांनी अर्ज दाखल करण्यास अनुत्सुकता दाखविली. तसेच दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची शाेकसभा मुंबई येथे हाेती, त्याकरीताही पुण्यातील राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे नगरसेवक गेले हाेते. यामुळे अर्ज दाखल केले नाहीत.

हे सुद्धा वाचा : पुरंदर भूसंपादनाबाबत नवा वाद; शेतकऱ्यांचा जिल्हा प्रशासनावर गंभीर आरोप

भाजपकडून समितीनिहाय अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदासाठी संधी दिलेल्यांची नावे

विधि समिति : अध्यक्ष – स्वरदा गौरव बापट, उपाध्यक्ष – पायल तुपे

शहर सुधारणा समिती : अध्यक्ष – स्मिता पद्माकर वस्ते,  उपाध्यक्ष – सपना आनंद छाजेड

महिला व बालकल्याण समिती : अध्यक्ष – अल्पना गणेश वरपे, उपाध्यक्ष – तन्वी दिवेकर

क्रीडा समिती : अध्यक्ष – नारायण मोहन गलांडे, उपाध्यक्ष – दिनेश महादेव माथवड

शिक्षण समिती : अध्यक्ष – अरुण राजवाडे , उपाध्यक्ष – अतुल तरवडे

नाव समिती : अध्यक्ष – पल्लवी जावळे, उपाध्यक्ष – सुनील पांडे

Web Title: The names of the chairmen of various committees of pune municipal corporation will be announced soon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 11:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

येरवड्यात मोकळ्या जागी असलेल्या वाहनांना भीषण आग; 50 गाड्या जळून खाक
1

येरवड्यात मोकळ्या जागी असलेल्या वाहनांना भीषण आग; 50 गाड्या जळून खाक

Pune ZP News : सदस्यांच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी; पुणे जिल्हा परिषदेत रंगरंगोटीला सुरुवात
2

Pune ZP News : सदस्यांच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी; पुणे जिल्हा परिषदेत रंगरंगोटीला सुरुवात

स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी श्रीनाथ भिमालेंची बिनवरोध निवड; राष्ट्रवादीचा अर्ज बाद
3

स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी श्रीनाथ भिमालेंची बिनवरोध निवड; राष्ट्रवादीचा अर्ज बाद

राजकीय हालचालींना वेग, पुरंदर पंचायत समितीत राष्ट्रवादी ‘किंगमेकर’; सत्ता स्थापनेसाठी…
4

राजकीय हालचालींना वेग, पुरंदर पंचायत समितीत राष्ट्रवादी ‘किंगमेकर’; सत्ता स्थापनेसाठी…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रॉब जेटन बनले नेदरलँड्सचे सर्वात तरुण आणि पहिले समलैंगिक पंतप्रधान; PM मोदींकडून अभिनंदन

रॉब जेटन बनले नेदरलँड्सचे सर्वात तरुण आणि पहिले समलैंगिक पंतप्रधान; PM मोदींकडून अभिनंदन

Feb 24, 2026 | 01:21 PM
IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी सुनील गावस्कर यांनी टीम इंडियाला दिला इशारा! सुर्याला दिला सल्ला

IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी सुनील गावस्कर यांनी टीम इंडियाला दिला इशारा! सुर्याला दिला सल्ला

Feb 24, 2026 | 01:20 PM
Pawan Hans Helicopter: अवघ्या काही क्षणात होत्याच नव्हत झालं! ७ जणांना घेऊन जाणारे पवन हंस हेलिकॉप्टर अंदमान समुद्रात कोसळले

Pawan Hans Helicopter: अवघ्या काही क्षणात होत्याच नव्हत झालं! ७ जणांना घेऊन जाणारे पवन हंस हेलिकॉप्टर अंदमान समुद्रात कोसळले

Feb 24, 2026 | 01:11 PM
अजितदादांचा अपघात नसून घातपातच; आरोपांचा भडीमार सुरुच, आता…

अजितदादांचा अपघात नसून घातपातच; आरोपांचा भडीमार सुरुच, आता…

Feb 24, 2026 | 01:07 PM
Electric Cars : 500 किमी रेंजसह जास्त जागा अन् कमी किंमत! ‘या’ आहेत भारतातील लक्झरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार

Electric Cars : 500 किमी रेंजसह जास्त जागा अन् कमी किंमत! ‘या’ आहेत भारतातील लक्झरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार

Feb 24, 2026 | 01:06 PM
आतड्यांमध्ये कुजलेल्या घाणीमुळे पोटात अस्वस्थपणा जाणवतो? पोट स्वच्छ करण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर करा ‘हे’ काम

आतड्यांमध्ये कुजलेल्या घाणीमुळे पोटात अस्वस्थपणा जाणवतो? पोट स्वच्छ करण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर करा ‘हे’ काम

Feb 24, 2026 | 01:00 PM
Avimukteshwaranand Case: अविमुक्तेश्वरानंदांवर लैंगिक शोषणाच्या आरोपासाठी मला पैशांची ऑफर; ‘ रामाशंकर दीक्षित यांचा खुलासा

Avimukteshwaranand Case: अविमुक्तेश्वरानंदांवर लैंगिक शोषणाच्या आरोपासाठी मला पैशांची ऑफर; ‘ रामाशंकर दीक्षित यांचा खुलासा

Feb 24, 2026 | 12:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM