Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Negative Start For Share Market Today At 24 February 2026 Share Market News In Marathi

Stock Market Today: आज शेअर बाजारात घसरणीची शक्यता! सेन्सेक्स-निफ्टी कसे उघडणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे संकेत

Share Market Update: सोमवारी बाजाराने चांगली तेजी दाखवत निफ्टी २५,७०० च्या वर आणि सेन्सेक्स ८३,२९४ वर बंद झाला होता. मात्र, आजच्या सत्रात अस्थिरता वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 08:47 AM
Stock Market Today: आज शेअर बाजारात घसरणीची शक्यता! सेन्सेक्स-निफ्टी कसे उघडणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे संकेत

Stock Market Today: आज शेअर बाजारात घसरणीची शक्यता! सेन्सेक्स-निफ्टी कसे उघडणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे संकेत

Follow Us:
Follow Us:
  • गिफ्ट निफ्टीने दिला निगेटिव्ह सिग्नल; मंगळवारी बाजारात दबाव वाढणार?
  • सेन्सेक्स-निफ्टीत अस्थिरता; आजची रणनीती काय असावी?
  • तज्ज्ञांचा सल्ला: हे शेअर्स देऊ शकतात शॉर्ट टर्ममध्ये मोठा रिटर्न
India Share Market Update:  जागतिक बाजारातील कमकुवतपणा लक्षात घेता, भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, मंगळवारी नकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी नकारात्मक सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २५,६०७ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ ९८ अंकांनी कमी होता.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा भाव पुन्हा उसळला! एका दिवसात किती वाढले दर? जाणून घ्या सविस्तर

सोमवारी, भारतीय शेअर बाजाराने तेजी दाखवली, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,७०० च्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ४७ ९.९५ अंकांनी म्हणजेच ०.५८% ने वाढून ८३,२९४.६६ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १४१.७५ अंकांनी म्हणजेच ०.५५% ने वाढून २५,७१३.०० वर बंद झाला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ९२.२५ अंकांनी किंवा ०.१५% ने वाढून ६१,२६४.२५ वर बंद झाला.

चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठीचे तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधरचे तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल या भारतीय शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी-विक्री करण्यासाठी सात स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी शिफारस केल्यानुसार, आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार भारत फोर्ज, टोरेंट फार्मा, एम अँड एम, वेदांत, पीएनबी, एथर एनर्जी आणि पेटीएम हे शेअर्स खरेदी करू शकतात.

आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार भारती एअरटेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ल्युपिन, वारी एनर्जीज, वन मोबिक्विक सिस्टीम्स, शॅलेट हॉटेल्स, पेस डिजिटेक, हिंदुस्तान झिंक, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सोल्युशन्स, संवर्धन मदरसन या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वेल्थ मॅनेजमेंटच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज अँड टेक्निकल्स हेड चंदन यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. टपारिया यांनी डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे.

Bharti Airtel Telecom: Bharti Airtel चा डिजिटल फायनान्समध्ये मोठा झेप; २०,००० कोटींची गुंतवणूक जाहीर

चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी सिटी युनियन बँक, प्रिव्ही स्पेशालिटी केमिकल्स, कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, फाइन ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज आणि इंगरसोल-रँड (इंडिया) शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Negative start for share market today at 24 february 2026 share market news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 08:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bharti Airtel Telecom: Bharti Airtel चा डिजिटल फायनान्समध्ये मोठा झेप; २०,००० कोटींची गुंतवणूक जाहीर
1

Bharti Airtel Telecom: Bharti Airtel चा डिजिटल फायनान्समध्ये मोठा झेप; २०,००० कोटींची गुंतवणूक जाहीर

Stock Market Update: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला धक्का, भारतीय बाजारात जोरदार तेजी
2

Stock Market Update: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला धक्का, भारतीय बाजारात जोरदार तेजी

RailTel Market Cap: राज्य सरकारचा मेगा प्रोजेक्ट! रेलटेल-अशोका बिल्डकॉन यांच्यात १,१३६.१८ कोटींचा करार
3

RailTel Market Cap: राज्य सरकारचा मेगा प्रोजेक्ट! रेलटेल-अशोका बिल्डकॉन यांच्यात १,१३६.१८ कोटींचा करार

Stock Market Today: तेजीत उघडणार आजचा शेअर बाजार… ‘हे’ स्टॉक्स गुंतवणूकदारांना करणार मालामाल
4

Stock Market Today: तेजीत उघडणार आजचा शेअर बाजार… ‘हे’ स्टॉक्स गुंतवणूकदारांना करणार मालामाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Stock Market Today: आज शेअर बाजारात घसरणीची शक्यता! सेन्सेक्स-निफ्टी कसे उघडणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे संकेत

Stock Market Today: आज शेअर बाजारात घसरणीची शक्यता! सेन्सेक्स-निफ्टी कसे उघडणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे संकेत

Feb 24, 2026 | 08:47 AM
“The Kerala Story 2” च्या रिलीजआधीच दिल्लीत भावनिक पत्रकार परिषद; 55 पीडितांनी सांगितली कहाणी

“The Kerala Story 2” च्या रिलीजआधीच दिल्लीत भावनिक पत्रकार परिषद; 55 पीडितांनी सांगितली कहाणी

Feb 24, 2026 | 08:43 AM
कोणत्याही क्षणी येईल Heart Attack! शरीरात दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, जाणून घ्या सविस्तर

कोणत्याही क्षणी येईल Heart Attack! शरीरात दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, जाणून घ्या सविस्तर

Feb 24, 2026 | 08:37 AM
डॉ. गौरी पालवे आत्महत्येप्रकरणी अनंत गर्जेला जामीन मंजूर; सुनावणीदरम्यान महत्त्वाची माहिती समोर…

डॉ. गौरी पालवे आत्महत्येप्रकरणी अनंत गर्जेला जामीन मंजूर; सुनावणीदरम्यान महत्त्वाची माहिती समोर…

Feb 24, 2026 | 08:35 AM
Punjab Crime: हिमाचलच्या तरुणीवर लैंगिक अत्याचार करत अश्लील व्हिडीओ केले व्हायरल… आरोपी फरार

Punjab Crime: हिमाचलच्या तरुणीवर लैंगिक अत्याचार करत अश्लील व्हिडीओ केले व्हायरल… आरोपी फरार

Feb 24, 2026 | 08:31 AM
T20 World Cup 2026 : गौतम गंभीरने अपयशी ठरलेल्या अभिषेक शर्माची घेतली क्लास! व्हायरल व्हिडिओमुळे उडाली खळबळ

T20 World Cup 2026 : गौतम गंभीरने अपयशी ठरलेल्या अभिषेक शर्माची घेतली क्लास! व्हायरल व्हिडिओमुळे उडाली खळबळ

Feb 24, 2026 | 08:29 AM
भारत पाकिस्तान बोर्डरवर वसलं आहे देशातील सर्वात शेवटचं गाव, इथे कसं जायचं? जाणून घ्या

भारत पाकिस्तान बोर्डरवर वसलं आहे देशातील सर्वात शेवटचं गाव, इथे कसं जायचं? जाणून घ्या

Feb 24, 2026 | 08:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM