Stock Market Today: आज शेअर बाजारात घसरणीची शक्यता! सेन्सेक्स-निफ्टी कसे उघडणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे संकेत

सोमवारी, भारतीय शेअर बाजाराने तेजी दाखवली, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,७०० च्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ४७ ९.९५ अंकांनी म्हणजेच ०.५८% ने वाढून ८३,२९४.६६ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १४१.७५ अंकांनी म्हणजेच ०.५५% ने वाढून २५,७१३.०० वर बंद झाला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ९२.२५ अंकांनी किंवा ०.१५% ने वाढून ६१,२६४.२५ वर बंद झाला.
चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठीचे तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधरचे तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल या भारतीय शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी-विक्री करण्यासाठी सात स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी शिफारस केल्यानुसार, आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार भारत फोर्ज, टोरेंट फार्मा, एम अँड एम, वेदांत, पीएनबी, एथर एनर्जी आणि पेटीएम हे शेअर्स खरेदी करू शकतात.
आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार भारती एअरटेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ल्युपिन, वारी एनर्जीज, वन मोबिक्विक सिस्टीम्स, शॅलेट हॉटेल्स, पेस डिजिटेक, हिंदुस्तान झिंक, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सोल्युशन्स, संवर्धन मदरसन या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वेल्थ मॅनेजमेंटच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज अँड टेक्निकल्स हेड चंदन यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. टपारिया यांनी डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे.
चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी सिटी युनियन बँक, प्रिव्ही स्पेशालिटी केमिकल्स, कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, फाइन ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज आणि इंगरसोल-रँड (इंडिया) शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे.