धक्कादायक ! अल्पवयीन मुलीवर 17 वर्षांच्या मुलाचा अत्याचार; मुलगी घरात एकटी असतानाच आत शिरला अन्…

नागपूर : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. त्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनाही लक्षणीय आहे. असे असताना आता नरखेड तालुक्यातील मोवाड येथे 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. त्यानंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी तगडा पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे. पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी घटनास्थळी भेट देऊन नागरिकांशी चर्चा केली. तसेच पोलिस पथकाला विशेष सूचना दिल्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, मोवाड येथील अल्पवयीन मुलीचे आई-वडील मजुरीसाठी शेतात गेले होते. मुलगी घरी एकटी होती. याच संधीचा फायदा घेत इंदिरानगर झोपडपट्टी परिसरातील १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलाने घरात प्रवेश करून हा प्रकार केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
संबंधित मुलगी व आरोपीची मागील काही दिवसांपासून ओळख असल्याचीही माहिती समोर आली. या घटनेनंतर गावात संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. यापूर्वी ५ ऑगस्ट २०११ रोजी अशाच प्रकारानंतर गावात तणाव निर्माण झाला होता. त्यावेळी पोलिसांकडून गोळीबार झाला होता आणि त्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता.
वेगवान गोलंदाजावर अत्याचाराचा आरोप
दुसऱ्या एका घटनेत, क्रिकेट क्षेत्राला काळिमा फासणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली असून, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) आपल्याच माजी मुख्य निवडकर्त्यावर मोठी कारवाई केली आहे. माजी महिला कर्णधार जहाआरा आलम (Jahanara Alam) हिने लावलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांची दखल घेत बोर्डाने माजी वेगवान गोलंदाज आणि माजी मुख्य निवडकर्ता मंझुरुल इस्लाम (Monjurul Islam) याच्यावर क्रिकेटशी संबंधित सर्व उपक्रमांत सहभागी होण्यास आजीवन बंदी घातली आहे.
