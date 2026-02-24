PAK vs ENG : पाकिस्तान विरूद्ध इंग्लंड सामन्यावर पावसाचं सावट! कसे असेल पल्लेकेलेचे हवामान? वाचा सविस्तर

Pakistan vs England, T20 World Cup 2026 : सुपर 8 चा पहिला सामना पाकिस्तान विरूद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये खेळवला जाणार होता पण मुसळधार पावसामुळे सुपर 8 चा पहिला सामना हा रद्द करण्यात आला आणि दोन्ही संघांना 1-1 गुण देण्यात आला होता. टी२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर ८ टप्प्यातील पाकिस्तान आणि इंग्लंड यांच्यातील महत्त्वाचा सामना कॅंडी येथील पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल. या हाय-व्होल्टेज सामन्यात हवामानाची परिस्थिती महत्त्वाची असेल, कारण पाकिस्तानचा पहिला सामना आधीच वाया गेला आहे.
जर हा सामनाही पावसामुळे संपला तर पाकिस्तानला सेमीफायनलमध्ये प्रवेश मिळवणे कठीण होईल. दरम्यान, इंग्लंड सुपर ८ मध्ये दुसऱ्या विजयाकडे लक्ष लावेल. अहवालांनुसार, सामन्याच्या दिवशी कॅंडीमध्ये पावसाची शक्यता कमी आहे. तापमान १९ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे खेळाडूंना थंड आणि आरामदायी वातावरण मिळेल. आकाश बहुतेक निरभ्र असेल, हलके वारे वाहतील. या वाऱ्यांचा खेळावर फारसा परिणाम होणार नाही, फक्त क्षेत्ररक्षकांना उंच कॅच घेताना काही बदल करावे लागतील.
पावसाची शक्यता फक्त १३% आहे, तर वादळाची शक्यता फक्त ३% आहे. अहवालांमध्ये कुठेही पावसाचे स्पष्ट संकेत नाहीत. त्यामुळे सामन्यात विलंब, व्यत्यय किंवा कमी षटकांचा खेळ होण्याची शक्यता नाही. या सामन्यात डकवर्थ-लुईस नियम लागू होण्याची किंवा सामना रद्द होण्याची शक्यता जास्त आहे. याचा अर्थ चाहते पूर्ण सामना पाहू शकतील. दोन्ही संघांसाठी हा एक महत्त्वाचा सुपर ८ सामना आहे, जिथे गुणांसाठी लढाई तीव्र आहे. इंग्लडच्या संघाने त्याच्या सुपर 8 च्या सामन्यामध्ये श्रीलंकेविरूद्ध पहिला विजय नावावर केला होता.
More #T20WorldCup intrigue as Pakistan meet England in Kandy 👊 Tournament broadcast details 📲 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/yhHKPvY8Y8 — ICC (@ICC) February 24, 2026
इंग्लंड सध्या ग्रुप २ च्या पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थानावर आहे. त्यांनी एक सामना खेळला आहे आणि श्रीलंकेला हरवून दोन गुणांसह आघाडी घेतली आहे. दरम्यान, पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडचा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता, ज्यामुळे दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळाला होता. तथापि, पहिला सामना गमावल्यानंतर श्रीलंका शेवटच्या स्थानावर आहे. आजचा विजय पाकिस्तानला अव्वल स्थानावर पोहोचवेल. दरम्यान, इंग्लंड विजयासह उपांत्य फेरीच्या त्यांच्या आशा मजबूत करेल.