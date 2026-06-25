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Stock Market News: तेलाच्या किमती घसरल्या, सेन्सेक्स उसळला; एका दिवसात गुंतवणूकदारांना ₹2 लाख कोटींचा फायदा

Updated On: Jun 25, 2026 | 03:57 PM IST
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सारांश

तीन दिवसांच्या सुट्टीपूर्वी भारतीय शेअर बाजारात जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या घसरणीमुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टीला मोठा आधार मिळाला. या तेजीमुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत सुमारे ₹2 लाख कोटींची भर पडली असून, बाजारातील सकारात्मक वातावरणामुळे प्रमुख निर्देशांकांनी दमदार कामगिरी नोंदवली आहे.

तेलाच्या किमती घसरल्या, सेन्सेक्स उसळला; एका दिवसात गुंतवणूकदारांना ₹2 लाख कोटींचा फायदा

तेलाच्या किमती घसरल्या, सेन्सेक्स उसळला; एका दिवसात गुंतवणूकदारांना ₹2 लाख कोटींचा फायदा

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विस्तार
  • तेलाच्या किमती घसरल्या, सेन्सेक्स उसळला
  • एका दिवसात गुंतवणूकदारांना ₹2 लाख कोटींचा फायदा
  • आज कोणते शेअर्स सर्वाधिक वाढले आणि घसरले?
Share Market News : आज सलग दुसऱ्या दिवशी शेअर बाजारात जोरदार तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स ८०० हून अधिक अंकांनी वधारला. गुरुवार, २५ जून 2026 रोजी सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्हीमध्ये १% पेक्षा जास्त तेजी होती. कच्च्या तेलाच्या कमजोर किमतींनी बाजाराला आधार दिला. जागतिक बाजारातील सकारात्मक भावनेमुळे बाजारातील उत्साह टिकून राहिला.

एकंदरित काय तर, 25 जूनच्या दुपारी १२:१५ वाजता, सेन्सेक्स जवळपास ८०० अंकांनी वाढून ७७,७८६ वर पोहोचला, तर निफ्टी ५० २०० अंकांनी वाढून २४,२५९ वर पोहोचला. सेन्सेक्सच्या या वाढीमुळे बाजाराच्या एकूण बाजार भांडवलात २ लाख कोटी रुपयांची भर पडली. बीएसईवर सूचीबद्ध असलेल्या सर्व कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल ४७८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. भारतीय शेअर बाजार शुक्रवार, २६ जून रोजी बंद राहील. देशांतर्गत व्यवहार होणार नाहीत. मोहरमच्या निमित्ताने दोन्ही प्रमुख शेअर बाजार, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE), बंद राहतील. याव्यतिरिक्त, शनिवार, २७ जून आणि रविवार, २८ जून रोजी बाजार बंद राहील.

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आज कोणते शेअर्स सर्वाधिक वाढले आणि घसरले?

इंडिगो आणि मारुती सुझुकीचे शेअर्स ५% पेक्षा जास्त वाढले. तर एम अँड एम, आयसीआयसीआय बँक, एल अँड टी, एसबीआय, हिंदुस्तान युनिलिव्हर (एचयूएल), कोटक महिंद्रा बँक, एचडीएफसी बँक आणि अल्ट्राटेक सिमेंट १-४% नी वाढले. टायटन आणि टेक महिंद्राचे शेअर्स १% पेक्षा जास्त घसरले. निफ्टी ऑटो आज ३% नी, निफ्टी रियल्टी २% नी आणि निफ्टी प्रायव्हेट बँक १% नी वाढले.

शेअर बाजारातील तेजीचे कारण काय आहे?

कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. ऑगस्ट डिलिव्हरीसाठी ब्रेंट क्रूड ऑइल फ्युचर्स ०.५४% नी घसरून प्रति बॅरल $७३.३४ वर आले. त्याचप्रमाणे, डब्ल्यूटीआय ०.३८% नी घसरून प्रति बॅरल $७०.०७ वर आले. तेलाच्या किमतीतील घसरण हे महागाईपासून दिलासा मिळाल्याचे लक्षण आहे, ज्यामुळे बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.

रुपयाची मजबुती: भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत मजबूत झाला आहे. रुपया ०.५% ने वधारून डॉलरच्या तुलनेत ९४.१६ वर पोहोचला. रुपयाच्या पुनरागमनाने, तसेच मजबूत जागतिक संकेतांनी भारतीय बाजाराला चालना दिली आहे. आशियाई बाजार तेजीत असून, जपानचा निक्केई आणि दक्षिण आफ्रिकेचा कोस्पी ५% नी वाढले आहेत.

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Web Title: Stock market rallies before three day holiday oil price fall boosts sensex investors gain rs 2 lakh crore

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Published On: Jun 25, 2026 | 03:57 PM

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