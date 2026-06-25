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LPG Gas Cylinder: 30 जून नंतर मिळणार नाही सिलेंडर? काय आहे सरकारची नवी गाईडलाइन

Updated On: Jun 25, 2026 | 01:51 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर असे दावे केले जात आहेत की, ३० जून २०२६ नंतर इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅसचे LPG कनेक्शन तोडले जातील. यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

LPG सिलेंडर ३० जूननंतर मिळणार नाही (फोटो सौजन्य - iStock)

LPG सिलेंडर ३० जूननंतर मिळणार नाही (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • एलपीजी कनेक्शन बंद होणार का?
  • काय आहेत ३० आणि ९० दिवसांचे नियम 
  • काय आहे डेडलाईन 
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चेत प्रगती होत असूनही, आखाती प्रदेशातील तणाव कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील ग्राहकांना एलपीजीचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकार अनेक सुधारणात्मक उपाययोजना करत आहे. दरम्यान, ३० जूननंतर एलपीजी कनेक्शन कापले जातील असे अनेक दावे सोशल मीडियावर पसरत आहेत. ३० जूननंतर गॅस सिलेंडरचा पुरवठा मिळणार नाही या भीतीने लोक घाबरले आहेत. जर तुम्हीही गोंधळात असाल, तर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की, तसे काहीही नाही. ही निव्वळ एक अफवा आहे.

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सत्य काय आहे?

सत्य हे आहे की, LPG वरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, पुरवठ्यातील व्यत्यय दूर करण्यासाठी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने एलपीजी आणि पीएनजी कनेक्शनबाबत काही नियम प्रस्तावित केले आहेत. हे पाऊल अशा वेळी उचलले गेले आहे, जेव्हा सरकार आणि तेल विपणन कंपन्या (OMCs) ‘एक घर, एक गॅस कनेक्शन’ या धोरणावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

३० दिवसांचा नियम काय आहे?

सरकारने एक नियम लागू केला आहे, ज्यानुसार एलपीजी वापरकर्त्यांना पीएनजी कनेक्शन खरेदी केल्यानंतर त्यांचे सध्याचे कनेक्शन निष्क्रिय करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. हा नियम अशा ग्राहकांना लागू होतो ज्यांनी आधीच पीएनजी कनेक्शन खरेदी केले आहे किंवा सध्या खरेदी करत आहेत.

२५ मे २०२६ रोजी सरकारने जारी केलेल्या नवीन सुधारणेनुसार (एलपीजी सुधारणा आदेश २०२६), घरी पीएनजी कनेक्शन बसवल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत तुम्हाला तुमचा जुना एलपीजी सिलेंडर जमा करणे आवश्यक आहे. हा नियम इंडेन, एचपी गॅस आणि भारत गॅससह सर्व प्रमुख एलपीजी कंपन्यांना लागू होतो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या ग्राहकाने २३ जून रोजी पीएनजी कनेक्शन बसवले, तर त्यांना ३० दिवसांच्या आत, म्हणजेच २३ जुलैपर्यंत, एलपीजी कनेक्शन बंद करावे लागेल. जर तुम्ही ३० दिवसांच्या मुदतीत असे करण्यात अयशस्वी झालात, तर तुमचे एलपीजी खाते ब्लॉक केले जाईल.

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९० दिवसांची मुदत

ही मुदत अशा लोकांना लागू होते ज्यांच्या परिसरात आधीच पीएनजी गॅस पाइपलाइन टाकण्यात आली आहे आणि सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, परंतु तरीही ते एलपीजी सिलेंडर वापरतात. मार्च २०२६ च्या आदेशात, सरकारने म्हटले आहे की अशा सर्व कुटुंबांना एलपीजीवरून पीएनजीमध्ये बदल करण्यासाठी तीन महिन्यांचा (९० दिवसांचा) कालावधी देण्यात आला आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, जर तुमच्या घरी पीएनजी गॅस पुरवठा होत नसेल आणि तुम्ही त्यासाठी अर्ज केला नसेल, तर ३०-दिवसांची किंवा ९०-दिवसांची मुदत तुम्हाला लागू होत नाही, त्यामुळे तुमचे कनेक्शन खंडित होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

Web Title: Hp gas and indane bharat gas lpg connections will be disconnected after 30 june details inside

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Published On: Jun 25, 2026 | 01:51 PM

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