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CA Inter Topper Marksheet: सीए इंटरमीडिएट टॉपर शार्दुल विचारेची मार्कशीट पाहिलीत का? नसेल तर लगेच पहा..

Updated On: Jun 24, 2026 | 05:27 PM IST
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सारांश

CA Inter Topper Shardul Vichare : सीए इंटरमीडिएट मे २०२६ परीक्षेत देशात पहिला आलेल्या शार्दुल शेखर विचारेची मार्कशीट जाहीर झाली आहे. त्याचे विषयवार गुण, शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि अभ्यासाचे नियोजन येथे सविस्तर वाचा.

shardul

फोटो सौजन्य- नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

CA Inter Topper Shardul Vichare Success Story: सीए इंटरमीडिएट २०२६ च्या परीक्षेत महाराष्ट्राच्या शार्दुल शेखर विचारेने देशात अव्वल स्थान (टॉपर) पटकावले आहे. त्याने एकूण ६०० पैकी ५३१ गुण मिळवले आहेत. शार्दुल हा सुरुवातीपासूनच अभ्यासात टॉपर राहिला आहे. यापूर्वी त्याने सीए फाउंडेशन परीक्षेतही देशात तिसरा क्रमांक (AIR 3) पटकावला होता.

सीए इंटरमीडिएटच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना शार्दुल म्हणाला की, निकाल चांगला येईल. अशी आशा त्याला नक्कीच होती, परंतु थेट ‘रँक-१’ मिळेल अशी त्याने अजिबात अपेक्षा केली नव्हती. शार्दुल हा अत्यंत एकाग्र (Focused) आणि कष्टाळू विद्यार्थी आहे. त्याने सीए फाउंडेशनमध्येही किमान ३५० गुण मिळवण्याचे ध्येय ठेवले होते. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी तो दररोज सुमारे १० तास अभ्यास करायचा. तो त्याचा रोजचा अभ्यासाचा शेड्युल एका व्हाईट बोर्डवर लिहायचा आणि त्याचे अत्यंत प्रामाणिकपणे पालन करायचा.

शार्दुल विचारेची ‘सीए इंटर’ मार्कशीट (CA Inter Marksheet)

ग्रुप-I (Group-I) गुण
ॲडव्हान्स्ड अकाउंटिंग (Advanced Accounting) ९४
कॉर्पोरेट आणि इतर कायदे (Corporate and Other Laws) ७३
करप्रणाली (Taxation) ८३
एकूण गुण (ग्रुप-I) २५०
                                                       ग्रुप-II (Group-II)
कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाउंटिंग (Cost & Management Accounting) १००
ऑडिटिंग आणि एथिक्स (Auditing and Ethics) ९३
फायनान्शियल मॅनेजमेंट आणि स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट (FM & SM) ८८
एकूण गुण (ग्रुप-II) २८१
दोन्ही ग्रुपचे मिळून एकूण गुण:  ५३१ / ६००

टॉपरशार्दुलच्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, त्याने आपले १० वी चे शिक्षण ‘ओमकार इंटरनॅशनल स्कूल’मधून पूर्ण केले असून, त्याला १० वी मध्ये ९९.४% गुण मिळाले होते. तर, १२ वी चे (इंटरमीडिएट) शिक्षण त्याने माटुंगा येथील ‘रामनिरंजन आनंदीलाल पोदार कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स’ (R. A. Poddar College) मधून पूर्ण केले.

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१२ वी मध्ये त्याने ९५.१७% गुण मिळवले होते. १२ वी पास झाल्यानंतरच त्याने सीए (CA) परीक्षेची तयारी सुरू केली होती. सध्या तो आर. ए. पोदार कॉलेजमधूनच बी.कॉम (B.Com) चे शिक्षण घेत आहे. हे पोदार कॉलेज मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न (Affiliated) असून, त्याचे संचालन पुणे येथे मुख्यालय असलेल्या ‘शिक्षण प्रसारक मंडळी’ (शि.प्र. मंडळी) मार्फत केले जाते.

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सीए फाउंडेशनमध्येही मिळवली होती ‘ऑल इंडिया रँक ३’

शार्दुल शेखर विचारे याने मे २०२५ मध्ये ‘सीए फाउंडेशन’ परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्याने ही परीक्षा पहिल्याच प्रयत्नात (First Attempt) केवळ उत्तीर्णच केली नाही, तर संपूर्ण देशात तिसरा क्रमांक (AIR 3) पटकावला होता. त्यावेळी त्याने ४०० पैकी ३५८ गुण मिळवले होते. विशेष म्हणजे, त्याने स्वतःसाठी किमान ३५० गुणांचे उद्दिष्ट ठेवले होते आणि ते त्याने यशस्वीपणे पार करून दाखवले.

Web Title: Ca inter topper shardul vichare marksheet scorecard

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Published On: Jun 24, 2026 | 05:27 PM

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