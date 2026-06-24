CUET UG 2026: ‘सीयूईटी यूजी’ परीक्षेत देविना गहलोत देशात पहिली! तासनतास अभ्यास नव्हे, तर ‘हे’ आहे यशाचे रहस्य…

CUET UG Topper Success Story: कॉमन युनिव्हर्सिटी एन्ट्रन्स टेस्ट म्हणजेच ‘सीयूईटी यूजी २०२६’ (CUET UG 2026) चा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. या परीक्षेत संपूर्ण देशात पहिला क्रमांक देविना गहलोत हिने पटकावला आहे. तिने परीक्षेत सर्वाधिक एनटीए (NTA) स्कोअर मिळवून ‘ऑल इंडिया रँक-१’ (AIR 1) हासिल केला आहे.
या यशाबद्दल बोलताना देविना म्हणाली की, तिचा पेपर चांगला गेला असल्याने तिला चांगल्या गुणांचा विश्वास होता, परंतु संपूर्ण देशात ती पहिली येईल असा विचार तिने कधीच केला नव्हता. आपल्या यशाचे रहस्य सांगताना देविना म्हणाली की, केवळ तासनतास अभ्यास करणे ही तिच्या यशाची गुरुकिल्ली नसून दररोज एका निश्चित वेळेत नियमित अभ्यास केल्याने विषयांवर चांगली पकड निर्माण होते. सोबतच अभ्यासाच्या दरम्यान छोटे छोटे ब्रेक्स घेणे देखील गरजेचे आहे, ज्यामुळे मन ताजेतवाने राहते आणि अभ्यासात अधिक चांगल्या प्रकारे लक्ष केंद्रित करता येते.
देविनाने सांगितले की, सुरुवातीला तिलाही अभ्यासादरम्यान काही अडचणींचा सामना करावा लागला होता. अनेकदा असे वाटायचे की या परीक्षेची तयारी करणे सोपे नाही. परंतु, जसा तिने नियमितपणे अभ्यास सुरू केला, तसा तिचा आत्मविश्वास वाढत गेला.
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तिने आपल्या या यशाचे श्रेय कुटुंब आणि शिक्षकांना दिले आहे. देविनाचे म्हणणे आहे की, तिचे आई-वडील, शिक्षक आणि मार्गदर्शकांनी तिला प्रत्येक पावलावर खंबीर साथ दिली. त्यांच्या सहकार्य आणि प्रेरणेशिवाय हे यश मिळवणे अशक्य होते.
#WATCH | Delhi | On securing AIR 1 in the CUET (Common University Entrance Test) examination 2026, daughter of BJP MLA Kailash Gehlot, Devina Gehlot says, “The exam went very well, but I never thought that I would secure AIR 1…God has been very kind…” pic.twitter.com/RSLSQxSE7u — ANI (@ANI) June 23, 2026
अभ्यासाव्यतिरिक्त देविनाला साहित्याची (Literature) प्रचंड आवड आहे. तिला पुस्तके वाचणे आणि लेखन करणे आवडते. तिने सांगितले की, भविष्यात ती इंग्रजी साहित्यात (English Literature) ऑनर्स करण्याची योजना आखत आहे. साहित्य केवळ ज्ञान वाढवत नाही, तर विचार करण्याची आणि समजून घेण्याची क्षमता देखील विकसित करते, असे तिचे मानणे आहे.
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देविनाच्या या यशावर तिचे वडील आणि भाजप आमदार कैलाश गहलोत यांनीही अभिमान व्यक्त केला आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर (X) एक भावुक संदेश शेअर करत आपल्या मुलीच्या कठोर परिश्रमाचे आणि चिकाटीचे कौतुक केले आहे.